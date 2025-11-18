धनबाद में दिनदहाड़े फायरिंग, बदमाशों ने गोली मारकर युवक को उतारा मौत के घाट

झारखंड के धनबाद जिले के झरिया थाना क्षेत्र के रत्नजी पेट्रोल पंप के पास मंगलवार (18 नवंबर) को दोपहर हुए गोलीकांड में घायल युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई है. घटना उस समय हुई जब एक बाइक पर सवार तीन अज्ञात अपराधियों ने बेहद नजदीक से युवक के सिर में गोली मार दी.

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक हमलावर अचानक पहुंचे और गोली मारकर मौके से फरार हो गए. गोली लगते ही युवक सड़क पर गिर पड़ा. स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद झरिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को अपनी गाड़ी से अस्पताल भेजा. अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

घटना की गंभीरता को देखते हुए तीन थानों की पुलिस टीम मौके पर पहुंची. वहीं सिंदरी एसडीपीओ आशुतोष कुमार सत्यम के साथ साथ डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर नौशाद आलम भी मौके पर पहुंच कर मामले की छानबीन की.

CCTV खंगाल रही पुलिस

पुलिस घटना स्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है, ताकि अपराधियों की पहचान जल्द से जल्द हो सके. वहीं पुलिस ने घटनास्थल से युवक का मोबाइल, चप्पल और गोली का एक खोखा बरामद कर जब्त किया है.

जल्द ही अपराधी होंगे गिरफ्तार- SDPO

सिंदरी एसडीपीओ आशुतोष कुमार सत्यम के अनुसार मृतक युवक की पहचान अभी तक नहीं हो सकी है और न ही हमले के कारणों का पता चल पाया है. उन्होंने बताया कि सीसीटीवी फुटेज में पूरी घटना कैद है और उसके आधार पर पुलिस कार्रवाई कर रही है. जल्द ही अपराधियों को गिरफ्तार कर मामले का उद्भेदन कर दिया जाएगा.

'जल्द हो अपराधियों की गिरफ्तारी'

घटना की खबर मिलते ही झरिया से बीजेपी विधायक रागिनी सिंह मौके पर पहुंचीं और मामले की जानकारी ली. उन्होंने कहा कि हाल के दिनों में धनबाद में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति काफी खराब हो गई है, आए दिन गोलीबारी और हत्या की घटनाएं क्षेत्र में हो रही है. उन्होंने एसएसपी धनबाद को जल्द जल्द से आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कहा है.