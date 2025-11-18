हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यझारखंडधनबाद में दिनदहाड़े फायरिंग, बदमाशों ने गोली मारकर युवक को उतारा मौत के घाट

धनबाद में दिनदहाड़े फायरिंग, बदमाशों ने गोली मारकर युवक को उतारा मौत के घाट

Dhanbad News: घटना के चश्मदीदों ने बताया कि हमलावर अचानक पहुंचे और गोली मारकर मौके से फरार हो गए. गोली लगते ही युवक सड़क पर गिर पड़ा.

By : अमित कुमार सिन्हा | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 18 Nov 2025 10:38 PM (IST)
Preferred Sources

झारखंड के धनबाद जिले के झरिया थाना क्षेत्र के रत्नजी पेट्रोल पंप के पास मंगलवार (18 नवंबर) को दोपहर हुए गोलीकांड में घायल युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई है. घटना उस समय हुई जब एक बाइक पर सवार तीन अज्ञात अपराधियों ने बेहद नजदीक से युवक के सिर में गोली मार दी. 

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक हमलावर अचानक पहुंचे और गोली मारकर मौके से फरार हो गए. गोली लगते ही युवक सड़क पर गिर पड़ा. स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद झरिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को अपनी गाड़ी से अस्पताल भेजा. अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

घटना की गंभीरता को देखते हुए तीन थानों की पुलिस टीम मौके पर पहुंची. वहीं सिंदरी एसडीपीओ आशुतोष कुमार सत्यम के साथ साथ डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर नौशाद आलम भी मौके पर पहुंच कर मामले की छानबीन की. 

CCTV खंगाल रही पुलिस

पुलिस घटना स्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है, ताकि अपराधियों की पहचान जल्द से जल्द हो सके. वहीं पुलिस ने घटनास्थल से युवक का मोबाइल, चप्पल और गोली का एक खोखा बरामद कर जब्त किया है.

जल्द ही अपराधी होंगे गिरफ्तार- SDPO

सिंदरी एसडीपीओ आशुतोष कुमार सत्यम के अनुसार मृतक युवक की पहचान अभी तक नहीं हो सकी है और न ही हमले के कारणों का पता चल पाया है. उन्होंने बताया कि सीसीटीवी फुटेज में पूरी घटना कैद है और उसके आधार पर पुलिस कार्रवाई कर रही है. जल्द ही अपराधियों को गिरफ्तार कर मामले का उद्भेदन कर दिया जाएगा.

'जल्द हो अपराधियों की गिरफ्तारी'

घटना की खबर मिलते ही झरिया से बीजेपी विधायक रागिनी सिंह मौके पर पहुंचीं और मामले की जानकारी ली. उन्होंने कहा कि हाल के दिनों में धनबाद में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति काफी खराब हो गई है, आए दिन गोलीबारी और हत्या की घटनाएं क्षेत्र में हो रही है. उन्होंने एसएसपी धनबाद को जल्द जल्द से आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कहा है.

और पढ़ें
Published at : 18 Nov 2025 10:15 PM (IST)
Tags :
Jharkhand Police Dhanbad News Jharkhand News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
Bihar Oath Ceremony: शपथ ग्रहण से पहले नीतीश कुमार के बेटे निशांत ने कह दी बड़ी बात, 'पिता जी का…'
शपथ ग्रहण से पहले नीतीश कुमार के बेटे निशांत ने कह दी बड़ी बात, 'पिता जी का…'
इंडिया
हत्या से लेकर अपहरण तक अब तक कई अपराध कर चुका है लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल, देखें गुनाहों की पूरी लिस्ट
हत्या से लेकर अपहरण तक अब तक कई अपराध कर चुका है लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल, देखें गुनाहों की पूरी लिस्ट
क्रिकेट
लड़खड़ाते हुए Zimbabwe से जीता पाकिस्तान, बाबर आजम जीरो पर आउट; फखर और उस्मान ने दिलाई जीत
लड़खड़ाते हुए Zimbabwe से जीता पाकिस्तान, बाबर आजम जीरो पर आउट; फखर और उस्मान ने दिलाई जीत
बॉलीवुड
तारा सुतारिया की 10 तस्वीरें: हसीन लुक..दिलकश अवतार और परफेक्ट फिगर, देखकर आप भी कहेंगे यूं ही नहीं दिल हारे वीर
तारा सुतारिया की 10 तस्वीरें: हसीन लुक..दिलकश अवतार और परफेक्ट फिगर से बनाती हैं दीवाना
Advertisement

वीडियोज

Sandeep Chaudhary: PK की हार, 'दुरुपयोग' बना बहाना! विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण | Bihar Politics
सुपर्ण एस. वर्मा का साक्षात्कार | 'हक़' फ़िल्म | जासूस से फ़िल्म निर्माता तक | निर्देशक का दृष्टिकोण और बहुत कुछ
Delhi Blast: दिल्ली ब्लास्ट के नाम पर लूट लिया! | Terror Attack | Sheerin Sherry | ABP Report
Bihar Polotics: विपक्ष चूका..मोदी-नीतीश का छक्का! विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण | Chitra Tripathi
दिल्ली ब्लास्ट: एनआईए की बड़ी कार्रवाई, श्रीनगर से आतंकी उमर का दूसरा साथी दानिश गिरफ्तार
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
बिहार
Bihar Oath Ceremony: शपथ ग्रहण से पहले नीतीश कुमार के बेटे निशांत ने कह दी बड़ी बात, 'पिता जी का…'
शपथ ग्रहण से पहले नीतीश कुमार के बेटे निशांत ने कह दी बड़ी बात, 'पिता जी का…'
इंडिया
हत्या से लेकर अपहरण तक अब तक कई अपराध कर चुका है लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल, देखें गुनाहों की पूरी लिस्ट
हत्या से लेकर अपहरण तक अब तक कई अपराध कर चुका है लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल, देखें गुनाहों की पूरी लिस्ट
क्रिकेट
लड़खड़ाते हुए Zimbabwe से जीता पाकिस्तान, बाबर आजम जीरो पर आउट; फखर और उस्मान ने दिलाई जीत
लड़खड़ाते हुए Zimbabwe से जीता पाकिस्तान, बाबर आजम जीरो पर आउट; फखर और उस्मान ने दिलाई जीत
बॉलीवुड
तारा सुतारिया की 10 तस्वीरें: हसीन लुक..दिलकश अवतार और परफेक्ट फिगर, देखकर आप भी कहेंगे यूं ही नहीं दिल हारे वीर
तारा सुतारिया की 10 तस्वीरें: हसीन लुक..दिलकश अवतार और परफेक्ट फिगर से बनाती हैं दीवाना
विश्व
Madinah Bus Accident: मदीना बस हादसे में सास-ससुर, साले-सालियों समेत खत्म हो गया पूरा परिवार, परिजन बोले- 'अल्लाह उनके नसीब में...'
मदीना बस हादसे में सास-ससुर, साले-सालियों समेत खत्म हो गया पूरा परिवार, परिजन बोले- 'अल्लाह उनके नसीब में...'
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
ट्रेंडिंग
मेहंदी वाले दिन दुल्हन के घर पहुंच गया दूल्हा! फिर मोहल्ले में किया जबरदस्त सरप्राइज डांस- वीडियो वायरल
मेहंदी वाले दिन दुल्हन के घर पहुंच गया दूल्हा! फिर मोहल्ले में किया जबरदस्त सरप्राइज डांस- वीडियो वायरल
हेल्थ
जरूरत से ज्यादा दवाई तो नहीं खा रहे आप, शरीर पर बेअसर हो रहीं एंटीबायोटिक्स; डॉक्टरों ने दी चेतावनी
जरूरत से ज्यादा दवाई तो नहीं खा रहे आप, शरीर पर बेअसर हो रहीं एंटीबायोटिक्स; डॉक्टरों ने दी चेतावनी
ENT LIVE
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
ENT LIVE
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
ENT LIVE
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
ABP Live
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Embed widget