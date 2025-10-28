झारखंड में छठ पर्व के दौरान डूबने वालों की संख्या 11 हो गई है. अकेले सोमवार (27 अक्टूबर) को ही अलग-अलग जगहों पर पांच और बच्चे डूब गए जिन्हें बचाया नहीं जा सका. पुलिस ने बताया कि इनमें से ज्यादातर लोग छठ पूजा के दौरान डूबे.

सोमवार (27 अक्टूबर) को एक नाबालिग और दो पुरुष भी जलाशयों में लापता हो गए. पुलिस ने बताया कि राज्य के हजारीबाग, गढ़वा और सिमडेगा जिलों में पांच बच्चों की मौत हो गई. रविवार (26 अक्टूबर) को सिमडेगा और पलामू जिलों में 6 अन्य लोग डूब गए थे.

शाम की पूजा के दौरान डूब गई थीं दो बच्चियां

पुलिस ने जानकारी दी है कि बीते रविवार शाम छठ पूजा के दौरान हजारीबाग के केरेडारी थाना क्षेत्र के बेला गांव में एक तालाब में दो लड़कियां गुनगुन कुमारी (11) और रूपा तिवारी (12) डूब गईं. शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया.

पुलिस के मुताबिक, गढ़वा में सदर थाना क्षेत्र के दानरो नदी में सोमवार दोपहर नहाते समय 13 वर्षीय राहुल कुमार डूब गया. सदर थाना प्रभारी सुनील तिवारी ने बताया कि राहुल नदी में नहाते समय गहरे पानी में चला गया और डूब गया. स्थानीय लोगों ने उसे पानी से बाहर निकाला और सदर अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

ढाई साल की बच्ची पानी की बाल्टी में डूबी

पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि सिमडेगा जिले के बानो थाना क्षेत्र के मयंगसोर गांव में सोमवार को ढाई साल की एक बच्ची पानी से भरी बाल्टी में डूब गई. घटना के समय बच्ची और उसकी दादी घर पर ही थे. दादी दूसरे कमरे में चली गईं, लेकिन जब वह वापस आईं, तो उन्होंने बच्ची को बाल्टी में डूबा हुआ पाया.

पुलिस ने बताया कि सोमवार शाम को छठ पूजा के दौरान अर्घ्य देने के बाद सरायकेला-खरसावां जिले के चांडिल थाना क्षेत्र के साहेरबेरा के पास सुवर्णरेखा नदी में एक नाबालिग लड़का डूब गया. चांडिल थाना प्रभारी दिलशान बिरुआ ने बताया कि 14 वर्षीय आर्यन यादव नदी के खतरे वाले क्षेत्र में चला गया और डूबने लगा.

इसके बाद प्रतीक कुमार यादव (19) और संजय सिंह (45) उसे बचाने के लिए नदी में कूद गए. एनडीआरएफ की टीम और स्थानीय गोताखोरों ने लड़के का शव बरामद कर लिया, जबकि दोनों लापता लोगों की तलाश मंगलवार यानी आज सुबह फिर शुरू होगी.

एक अधिकारी ने बताया कि पलामू में सोमवार को 16 वर्षीय एक लड़का नहर में कूदने के बाद लापता हो गया. यह घटना हुसैनाबाद थाना क्षेत्र के विष्णुपुर गांव में चौरा पुल के पास हुई. सिमडेगा में रविवार शाम को तीन बच्चे तालाब में डूब गए और पलामू जिले में भी तीन अन्य लोगों की इसी तरह मौत हो गई.