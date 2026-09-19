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हिंदी न्यूज़राज्यझारखंडहेमंत सोरेन आज PMLA कोर्ट में नहीं हुए पेश, सोमवार शाम 4 बजे तक का आदेश

हेमंत सोरेन आज PMLA कोर्ट में नहीं हुए पेश, सोमवार शाम 4 बजे तक का आदेश

झारखंड सीएम हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ सकतीं हैं. बड़गाईं जमीन मामले में रांची की PMLA कोर्ट ने उन्हें अब सोमवार को चार बजे तक कोर्ट में मौजूद रहने के आदेश दिए हैं.

Written By : जय प्रकाश |  Updated at : 19 Sep 2026 12:38 PM (IST)
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झारखंड में रांची की PMLA कोर्ट में ज़मीन से जुड़े एक मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ आज औपचारिक आरोप तय किए जाने थे. लेकिन, मुख्यमंत्री कोर्ट में पेश नहीं हुए. उनके वकील ने दलील दी कि व्यस्त कार्यक्रम के कारण वे पेश नहीं हो सके और नई तारीख़ की मांग की.

मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सोमवार शाम 4:00 बजे तक अनिवार्य रूप से पेश होने का निर्देश दिया. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सोमवार शाम 4:00 बजे तक कोर्ट में चाहे वर्चुअली या फिजिकली पेश होना होगा.

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क्या है मामला ?

दरअसल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर रांची के बड़गाईं  में 8.86 एकड़ आदिबाची जमीन के अवैध अधिग्रहण और उससे जड़े मनी लॉन्ड्रिंग  का है. इसके जांच ईडी द्वारा की जा रही है. जिसमें आरोप लगाए गए हैं कि राजस्व रिकॉर्ड में हेरफेर करके यह जमीन हासिल की गयी है. इसमें मनी लॉन्ड्रिंग भी हुई. इस मामले में ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी आरोपी बनाया गया है.

हेमंत सोरेन पर तय होंगे आरोप 

PMLA कोर्ट ने पहले ही कई आरोपियों और सह-आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर दिए थे , लेकिन हेमंत सोरेन की डिस्चार्ज याचिका खारिज होने और हाईकोर्ट से राहत न मिलने के बाद उन पर आरोप तय करने की प्रक्रिया चल रही है.

अब सभी की निगाहें सोमवार को कोर्ट के सुनवाई और फैसले पर टिक गयीं हैं. उधर हेमंत सोरेन के वकीलों ने न्यायपालिका पर भरोसा जताया है. उधर विपक्ष लगातार इस मुद्दे पर हेमंत सोरेन सरकार को घेर रही है.

अब तक क्या-क्या हुआ इस केस में ?

  • इस मामले में ईडी ने 2022-23 में जांच शुरू की और दात्सवेज जब्त कर जमीन अटैच की.
  • जनवरी 2024 में हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया.
  • इसके बाद हेमंत सोरेन को इस मामले में जमानत मिली.
  • जून 2026 में विशेष PMLA कोर्ट ने उनकी डिस्चार्ज याचिका खारिज की.
  • हाईकोर्ट ने कार्यवाही पर रोक से इंकार किया.
  • 19 सितंबर को तय होने थे आरोप.
  • सोमवार (21 सितंबर) को कोर्ट में पेश होने के आदेश.

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About the author जय प्रकाश

जय प्रकाश एक अनुभवी हिंदी पत्रकार, डिजिटल कंटेंट क्रिएटर और सामाजिक-राजनीतिक विषयों के गहन विश्लेषक हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 20 वर्षों के अनुभव के साथ उन्होंने प्रिंट, टीवी और डिजिटल मीडिया में महत्वपूर्ण योगदान दिया है. उत्तर प्रदेश की राजनीति, प्रशासन, अपराध, सामाजिक मुद्दों और जनसरोकार से जुड़ी खबरों पर उनकी मजबूत पकड़ है. समाचार लेखन, स्टोरीटेलिंग, वीडियो स्क्रिप्ट, SEO आधारित कंटेंट और डिजिटल मीडिया रणनीति उनकी प्रमुख विशेषज्ञताएं हैं. निष्पक्ष, तथ्यपरक और प्रभावशाली पत्रकारिता के माध्यम से वे समाज तक विश्वसनीय जानकारी पहुंचाने और जनहित के मुद्दों को मजबूती से उठाने के लिए प्रतिबद्ध हैं.
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Published at : 19 Sep 2026 12:38 PM (IST)
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