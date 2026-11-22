झारखंड के सरायकेला जिला के चांडिल वन क्षेत्र के अधीन लुपुंगडीह पंचायत अंतर्गत बाना गांव में रातभर एक विशाल टस्कर हाथी ने घंटों उत्पात मचाया. रात करीब दो बजे बाना जंगल से निकलकर गांव पहुंचे हाथी ने झंडू महतो की गल्ला दुकान का गेट तोड़कर रखा एक बोरा आलू खा लिया और दुकान के शटर को क्षतिग्रस्त कर दिया. इसके बाद हाथी लुठू महतो के घर के सामने काफी देर तक खड़ा रहा और वहां रखा डिगला कद्दू खाता रहा.

ईंट भट्ठा में मजदूरों के सुअर पर हमला

गांव में घूमते हुए हाथी विष्णु सिंह सरदार के ईंट भट्ठे में पहुंच गया. वहां कार्यरत मजदूर के पालतू एक सुअर को घायल कर दिया और कुछ सुअरों को उछालकर फेंक दिया. हाथी को देखकर भट्ठे में कार्यरत मजदूर भयभीत हो गए. ग्रामीणों के पहुंचने पर मजदूरों की जान बच पाई.

बताया जा रहा है कि टस्कर हाथी का एक तरफ का दांत टूटा हुआ है, जिसके कारण यह गजराज काफी आक्रामक दिखाई दे रहा है. मनुष्य को देखते ही हाथी दौड़ाने लगता है. ग्रामीणों ने रातभर जागकर पटाखे फोड़कर हाथी को भगाने का प्रयास किया, लेकिन हाथी भगाने का नाम नहीं ले रहा था. तीन बार मशाल जलाकर खदेड़ने के बाद किसी तरह हाथी को जंगल की ओर खदेड़ा जा सका.

गिरिडीह में इंसानियत शर्मसार, कचरा गाड़ी से अस्पताल पहुंचाया सफाई कर्मी का शव

सुस्त पड़ी वन विभाग की टीम सूचना के बाद भी नहीं पहुंची

ग्रामीणों का आरोप है कि सूचना देने के बावजूद वन विभाग की टीम हाथी भगाने नहीं पहुंची, जिससे ग्रामीणों में वन विभाग के प्रति नाराजगी देखी गई. ग्रामीणों के अनुसार, शाम ढलते ही हाथियों का झुंड भोजन-पानी की तलाश में बाना जंगल से उतरकर दक्षिण रेलवे लाइन पार करके गांव पहुंच जाता है.

दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एवं गज परियोजना होने के बावजूद हाथियों को भोजन-पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलने के कारण झुंड पलायन करके ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र में डेरा डाले हुए है और शाम ढलते ही आतंक मचाने लगता है. बताया गया है की आर्कवान चक्रवात के चलते भारी बरसात हो रही है और पूरी रात ग्रामीण विशाल तस्कर हाथी को भगाने में परेशान है.