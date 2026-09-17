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हिंदी न्यूज़राज्यझारखंडबहू से अवैध संबंध! गिरिडीह में पिता बना बेटे की जान का दुश्मन

बहू से अवैध संबंध! गिरिडीह में पिता बना बेटे की जान का दुश्मन

गिरिडीह में एक शख्स ने कथित तौर पर अपनी प्रेमिका से बेटे की शादी करा दी. जब इस बात जानकारी बेटे को लगी तो उसने महिला को तलाक दे दिया. इससे गुस्साए शख्स ने बेटे पर जानलेवा हमला कर दिया.

Written By : पंचानंद राय |  Updated at : 17 Sep 2026 10:31 PM (IST)
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झारखंड के गिरिडीह से रिश्तों को तार-तार कर देने वाली एक ऐसी कहानी सामने आई है, जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे. आरोप है कि एक शख्स ने कथित तौर पर अपनी प्रेमिका से अपने बेटे की शादी करा दी. शादी के बाद दोनों जब युवक को दोनों के रिश्ते के बार में पता चला तो उसने महिला को तलाक दे दिया. इसके बाद आरोपी पिता ने विवाद के बाद अपने बेटे पर धारदार हथियार से हमला कर दिया. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

दरअसल, यह मामला गिरिडीह जिले के हीरोडीह थाना क्षेत्र के भोलापुर गांव का है. यहां रहने वाले सिराज ने अपने पिता मदीश अंसारी पर गंभीर आरोप लगाए हैं. आरोप है कि उसके पिता मदीश अंसारी की एक महिला से नजदीकियां थी. उसी महिला से उसकी शादी करा दी.

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बताया जा रहा है कि विवाद बढ़ने के बाद मामला गांव की पंचायत तक पहुंचा. गांव में इस मामले को लेकर एक-दो बार नहीं, बल्कि तीन-चार बार बैठक भी हुई. पंचायत के लोगों ने दोनों पक्षों के बीच विवाद को सुलझाने की कोशिश की, लेकिन मामला पूरी तरह शांत नहीं हो सका.

महिला से तलाक लेने पर पिता ने बेटे पर किया हमला

इसी बीच पति-पत्नी के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि आखिरकार बेटे ने अपनी पत्नी से तलाक ले लिया. बताया गया है कि जब तलाक लेने के बाद बेटा अपने घर पहुंचा तो  उसके पिता ने उसके साथ मारपीट की और धारदार हथियार से उस पर हमला कर दिया. मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. साथ ही आरोपी पिता की तलाश के लिए दबिश दे रही है.

घटना ने अपने पीछे छोड़े कई सवाल

इस पूरे मामले को लेकर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं. आखिर पिता की कथित नजदीकियों की वजह से बेटे की शादी उसी महिला से क्यों कराई गई? शादी के बाद जब बेटे को मामले की जानकारी मिली, तो विवाद इतना क्यों बढ़ गया? पंचायत में कई बार बैठक होने के बावजूद मामला क्यों नहीं सुलझ पाया? और तलाक के बाद बेटे पर कथित हमला करने की नौबत कैसे आई.

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Published at : 17 Sep 2026 10:26 PM (IST)
Tags :
Giridih News JHARKHAND NEWS
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