झारखंड के गिरिडीह में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने रिम्स जमीन घोटाले के मामले में एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की है. एसीबी की टीम ने गिरफ्तार पूर्व अंचल अधिकारी शैलेश कुमार के गिरिडीह और रांची स्थित आवास पर एक साथ छापेमारी शुरू की. इस कार्रवाई से इलाके में हलचल मच गई, जानकारी के अनुसार करीब आधा दर्जन गाड़ियों से एसीबी की टीम गिरिडीह के शास्त्री नगर स्थित शैलेश कुमार के आवास पर पहुंची.

टीम के साथ बड़ी संख्या में पुलिस के जवान भी मौजूद थे. इसके बाद अधिकारियों ने घर के अंदर जांच शुरू कर दी. एसीबी की टीम आवास के अलग-अलग हिस्सों में तलाशी ले रही है. वहीं, रांची स्थित उनके आवास पर भी छापेमारी की कार्रवाई जारी है, बताया जाता है कि शैलेश कुमार रांची के बड़गाईं अंचल में तत्कालीन अंचल अधिकारी के पद पर कार्यरत रह चुके हैं.

उन्हें रिम्स की 9.65 एकड़ जमीन से जुड़े घोटाले के मामले में एसीबी ने गिरफ्तार किया था. इस मामले में आरोप है कि जमीन दलालों, बिल्डरों और कुछ अधिकारियों ने आपसी मिलीभगत से रिम्स की करोड़ों रुपये की जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया था. आरोप है कि इस जमीन पर अपार्टमेंट का निर्माण भी कराया गया, इसी मामले को लेकर एसीबी रांची थाना में कांड संख्या 01/2026 दर्ज कर जांच कर रही है.

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एसीबी संपत्ति से जुड़े मामलों की भी कर रही जांच

जांच के दौरान जमीन से जुड़े कई पहलुओं की पड़ताल की जा रही है. एसीबी इस मामले में संबंधित लोगों की भूमिका और उनकी संपत्ति से जुड़े मामलों की भी जांच कर रही है. बताया जा रहा है कि शैलेश कुमार के परिवार का आवास गिरिडीह के शास्त्री नगर में है. इससे पहले भी एसीबी की टीम उनके गिरिडीह स्थित आवास पर छापेमारी कर चुकी है. एक बार फिर दोनों शहरों में एक साथ हुई कार्रवाई को रिम्स जमीन घोटाले की जांच से जोड़कर देखा जा रहा है, फिलहाल एसीबी की टीम दोनों जगहों पर दस्तावेजों की जांच कर रही है.

जमीन के कागजात, बैंक खातों से जुड़े दस्तावेज और अन्य संपत्तियों की जानकारी जुटाई जा रही है. हालांकि, छापेमारी में अब तक क्या-क्या बरामद हुआ है, इसकी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है. कार्रवाई पूरी होने के बाद ही बरामदगी और जांच से जुड़ी विस्तृत जानकारी मिलने की उम्मीद है.