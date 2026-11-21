झारखंड के गिरिडीह में मनावता को शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आई है, नगर निगम के दैनिक सफाई कर्मचारी की तालाब में डूबने से मौत के बाद उसका शव कचरा गाड़ी में सदर अस्पताल पहुंचाया गया. इस घटना ने इंसानियत और नगर निगम की व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं.

दरअसल, यह मामला पचम्बा थाना क्षेत्र का है, जहां रहने वाले 30 वर्षीय सोनू हाड़ी की तालाब में डूबने से मौत हो गई. बताया जाता है कि सोनू हाड़ी गिरिडीह नगर निगम में दैनिक सफाई कर्मचारी के रूप में काम करते थे. उनकी मौत के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया. लेकिन यहां सबसे हैरान करने वाली बात यह रही कि शव को किसी शव वाहन से नहीं, बल्कि कचरा उठाने वाली गाड़ी से अस्पताल पहुंचाया गया.

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सरकार ने नगर निगम को उपलब्ध कराए थे 3 शव वाहन

इस घटना की तस्वीर सामने आने के बाद नगर निगम की व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं. सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब कुछ दिन पहले ही गिरिडीह नगर निगम को सरकार की ओर से तीन शव वाहन उपलब्ध कराए गए हैं, तो आखिर सोनू हाड़ी के शव को कचरा ढोने वाली गाड़ी से क्यों लाया गया. क्या उस समय शव वाहन उपलब्ध नहीं था, अगर उपलब्ध था, तो उसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया? इन सवालों का जवाब मिलना जरूरी है.

सोनू हाड़ी भी इसी समाज का हिस्सा थे. वह रोजाना शहर की सड़कों और गलियों को साफ रखने में अपनी मेहनत लगाते थे. उनकी भी एक जिंदगी थी, परिवार था और कई सपने थे. जिस शहर को साफ रखने के लिए उन्होंने अपना समय और मेहनत दी, उसी शहर में उनकी मौत के बाद शव को सम्मानपूर्वक अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था नहीं हो पाना बेहद दुखद है.

मामले की जांच की उठी मांग

यह मामला केवल एक कर्मचारी के शव को अस्पताल पहुंचाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह इंसानियत और मानवीय संवेदनाओं से जुड़ा सवाल है. किसी भी व्यक्ति की मौत के बाद उसके शव को सम्मान देना समाज और व्यवस्था दोनों की जिम्मेदारी है, अब सवाल नगर निगम के अधिकारियों और जिम्मेदार लोगों से है कि तीन शव वाहन मिलने के बावजूद ऐसी स्थिति क्यों बनी. इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए और जिम्मेदार लोगों से जवाब मांगा जाना चाहिए.

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