झारखंड के औद्योगिक जिले सरायकेला-खरसावां में ठेका मजदूरों को सरकार की ओर से निर्धारित न्यूनतम मजदूरी और मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलने का मामला सामने आया है. इसे लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) ने कंपनी प्रबंधन के खिलाफ 72 घंटे तक लगातार आंदोलन किया. झामुमो के गम्हरिया प्रखंड अध्यक्ष भोमरा माझी के नेतृत्व में जिला कमेटी और केंद्रीय कमेटी के सदस्यों ने औद्योगिक क्षेत्र के उषा मोड़ के पास स्थित विजयश्री ऑटोकम लिमिटेड के मुख्य गेट को जाम कर विरोध प्रदर्शन किया.

भोमरा माझी ने आरोप लगाया कि कंपनी में ठेका मजदूरों को सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं किया जा रहा है और उन्हें जरूरी सुविधाओं से भी वंचित रखा जा रहा है. उन्होंने कहा कि झामुमो पिछले एक साल से कंपनी प्रबंधन के साथ बातचीत के जरिए इस समस्या का समाधान निकालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन महाप्रबंधक अंकुश अग्रवाल की ओर से करार किए जाने के बावजूद मजदूरों को सुविधाएं नहीं मिलीं. इससे नाराज होकर पार्टी ने आंदोलन को तेज करने का फैसला लिया.

पश्चिम बंगाल की तरह स्थिति यहां भी तैयार

भोमरा माझी ने आरोप लगाया कि जिस तरह पश्चिम बंगाल की बीजेपी सरकार में मजदूरों का शोषण किया जाता है, उसी तरह की स्थिति यहां भी तैयार की जा रही है. उन्होंने बताया कि आंदोलन समाप्त कराने के लिए श्रम अधीक्षक, कंपनी प्रबंधन और झारखंड मुक्ति मोर्चा की टीम के बीच त्रिपक्षीय वार्ता हुई. इस बैठक में मजदूरों के हितों को लेकर लिखित समझौता कराया गया और कंपनी प्रबंधन को उनकी मांगों पर सहमति देने के लिए राजी किया गया.

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि इससे पहले हुए आंदोलन के दौरान इसरो नामक एक संगठन ने हस्तक्षेप कर आंदोलन समाप्त करा दिया था, लेकिन समझौते के बावजूद मजदूरों का शोषण जारी रहा. इस बार झामुमो ने कुल 15 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन किया, जिनमें मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी और जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग प्रमुख रही. इन 15 मांगो में-

1. न्यूनतम मजदूरी का भुगतान प्रबंधन के द्वारा तत्काल प्रभाव से किया जाएगा. साथ ही दिनांक 01/08/2026 से जो न्यूनतम मजदूरी का भुगतान किया जाना था, उसे आपसी सहमति से शीघ्रता से लागू किया जाएगा.

2. वेतन पर्ची एवं भुगतान विवरण तत्काल प्रभाव से लागू किया जाएगा.

3. सुरक्षा उपकरण प्रबंधन के द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा. साथ ही जो कर्मचारी सुरक्षा उपकरण का प्रयोग नहीं करेंगे, उन पर प्रबंधन समुचित कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होगा.

4. महिला श्रमिकों के लिए प्रबंधन के द्वारा पृथक शौचालय की व्यवस्था कराई जाएगी.

5. कैंटीन सुविधा पर प्रबंधन भविष्य में विचार करेगा.

6. चिकित्सा व्यवस्था प्रबंधन के द्वारा उपलब्ध कराई जाती है और आगे भी कराई जाएगी.

7. सभी प्रकार के वैधानिक लाभ, यथा ESIC, PP, बोनस इत्यादि की सुविधा प्रबंधन के द्वारा सुनिश्चित की जाएगी.

8. श्रमिक शिकायत निवारण समिति का पूर्ण गठन प्रबंधन के द्वारा 10 दिनों के भीतर किया जाएगा.

9. प्रबंधन यह आश्वासन देता है कि श्रमिकों के साथ सम्मानजनक व्यवहार किया जाएगा.

10. दिनांक 27/07/2026 के समझौते का पालन प्रबंधन के द्वारा किया जाएगा.

11. प्रबंधन के द्वारा स्पष्ट किया गया है कि ओवरटाइम कार्य नहीं कराया जाएगा. यदि विशेष परिस्थिति में ओवरटाइम कराया जाएगा, तो नियमानुसार उसका भुगतान किया जाएगा.

12. प्रबंधन ने यह स्पष्ट किया है कि कौशल श्रेणी का निर्धारण श्रमिक की कार्य क्षमता के आधार पर स्वतंत्र संस्था के द्वारा या न्यायालय के द्वारा किया जाएगा.

13. मजदूरी भुगतान का रेट चार्ट प्रबंधन के द्वारा कंपनी गेट पर लगाया जाएगा.

14. स्थायी आदेश (स्टैंडिंग ऑर्डर) का पूर्ण रूप से पालन किया जाएगा और कंपनी का कार्य तुरंत प्रारंभ किया जाएगा.

15. शनिवार की उपस्थिति के आधार पर सभी श्रमिकों को 3 दिन का भुगतान दिया जाएगा. जैसे समझौते हुए हैं मौके पर गम्हरिया थाना की पुलिस टीम भी मौजूद थी ताकि किसी तरह के विधि व्यवस्था में कोई परेशानी ना आए.

भोमरा माझी ने कहा कि अंदाजा लगाइए 80 बरस आजादी के बीत चुके हैं और मजदूरों को बरगलाकर पूरा काम करवा कर मजदूरी आधा देना यह कहीं से भी न्याय संगत नहीं है और जब तक मजदूरों को उनका हक नहीं मिलेगा तब झामुमो परिवार उनकी लड़ाई लड़ता रहेगा.