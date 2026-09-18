हेमंत सोरेन को HC से झटका, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आया अपडेट

झारखंड हाईकोर्ट ने सीएम हेमंत सोरेन की उस अंतरिम अर्जी को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आगे की न्यायिक कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की थी. अदालत ने प्रथम दृष्टया माना कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों का उनके आधिकारिक दायित्वों के निर्वहन से कोई उचित संबंध नजर नहीं आता. हालांकि कोर्ट ने साफ किया कि यह राय केवल अंतरिम राहत पर विचार करने तक सीमित है और ट्रायल कोर्ट मामले की सुनवाई कानून के अनुसार स्वतंत्र रूप से करेगा.

19 सितंबर को तय थी आरोप तय करने की तारीख

हेमंत सोरेन ने हाईकोर्ट में क्रिमिनल रिवीजन के साथ अंतरिम आवेदन दाखिल कर ECIR केस नंबर 6/2023 की आगे की कार्यवाही पर रोक की मांग की थी. उनकी ओर से दलील दी गई थी कि अभियोजन के लिए जरूरी पूर्व स्वीकृति (सैंक्शन) नहीं ली गई है. मामले में रांची की विशेष PMLA अदालत ने 8 जून 2026 को उनकी डिस्चार्ज अर्जी खारिज कर दी थी. हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान बताया गया था कि 19 सितंबर को आरोप तय करने की कार्यवाही प्रस्तावित है.

सैंक्शन को लेकर क्या था विवाद?

सोरेन की ओर से तर्क दिया गया कि मामला 1 जुलाई 2024 से पहले की लंबित कार्यवाही से जुड़ा है, इसलिए BNSS की धारा 531 की बचत व्यवस्था के तहत CrPC की धारा 197 लागू होगी. उनका कहना था कि राज्यपाल से अभियोजन की स्वीकृति मांगी गई लेकिन स्वीकृति का कोई आदेश उन्हें अब तक नहीं मिला है. दूसरी ओर ईडी ने दलील दी कि BNSS की धारा 218 लागू होगी और 120 दिन में निर्णय नहीं होने पर स्वीकृति को ‘डीम्ड’ माना जा सकता है.

कोर्ट ने क्या कहा?

जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद ने कहा कि सरकारी कर्मचारी को धारा 197 के तहत संरक्षण तभी मिलता है, जब कथित कृत्य का उसके आधिकारिक दायित्व से उचित और वास्तविक संबंध हो. अदालत ने मामले के रिकॉर्ड के आधार पर प्रथम दृष्टया कहा कि जिस कृत्य का आरोप हेमंत सोरेन पर लगाया गया है, उसका उनके आधिकारिक दायित्व से संबंध नहीं दिखता. अदालत ने यह भी कहा कि सैंक्शन का सवाल कई मामलों में कानून और तथ्य का मिश्रित प्रश्न हो सकता है और ट्रायल के दौरान साक्ष्यों के आधार पर इस पर विचार किया जा सकता है.

8.86 एकड़ जमीन का मामला?

ईडी के अनुसार मामले की जांच की शुरुआत रांची के बरियातू/बारगेन क्षेत्र में जमीन से जुड़े फर्जीवाड़े की जांच से हुई थी. एजेंसी की जांच में 8.86 एकड़ जमीन के कथित अवैध अधिग्रहण और कब्जे से जुड़े आरोप सामने आए. अदालत के आदेश में ईडी की ओर से पेश आरोपों का उल्लेख है कि राजस्व रिकॉर्ड में हेरफेर और दस्तावेजों में कथित बदलाव के जरिए जमीन के रिकॉर्ड को प्रभावित किया गया. जांच के दौरान 29 जनवरी 2024 की तलाशी में 36.34 लाख रुपये नकद, एक BMW कार और दस्तावेज जब्त किए जाने का भी उल्लेख आदेश में है.

ईडी के आरोप, सोरेन का पक्ष?

ईडी ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए सोरेन ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर जमीन से संबंधित प्रक्रिया को प्रभावित किया और कथित कब्जे को छिपाने के लिए समानांतर दस्तावेज तैयार कराए. दूसरी ओर सोरेन की ओर से इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा गया कि उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का प्रथमदृष्टया मामला नहीं बनता और उनकी भूमिका को लेकर पर्याप्त साक्ष्य नहीं हैं. अदालत ने इन आरोपों और बचाव संबंधी दलीलों का उल्लेख किया, लेकिन अंतरिम स्तर पर अंतिम निष्कर्ष देने से परहेज किया.

अंतरिम अर्जी खारिज, ट्रायल जारी रहेगा?

हाईकोर्ट ने कहा कि केवल इस आधार पर कि इस समय सैंक्शन उपलब्ध नहीं है, ट्रायल को रोकना उचित नहीं होगा. अदालत ने हेमंत सोरेन की अंतरिम अर्जी संख्या 12139/2026 खारिज कर दी और स्पष्ट किया कि आदेश में की गई टिप्पणियां केवल अंतरिम राहत के सवाल तक सीमित हैं. ट्रायल कोर्ट इन टिप्पणियों से प्रभावित हुए बिना मामले को कानून के अनुसार आगे बढ़ाएगा.

आगे क्या: क्रिमिनल रिवीजन नंबर 982/2026 को इसी मामले से संबंधित क्रिमिनल मिसलेनियस पिटीशन नंबर 2687/2026 के साथ 14 अक्टूबर 2026 को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया गया है.

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