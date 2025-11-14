हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
घाटशिला उपचुनाव: JMM ने लहराया जीत का परचम, BJP के बाबूलाल सोरेन को बड़े अंतर से हराया

घाटशिला उपचुनाव: JMM ने लहराया जीत का परचम, BJP के बाबूलाल सोरेन को बड़े अंतर से हराया

Ghatshila By Election Result: झारखंड के घाटशिला उपचुनाव में 20वें राउंड के बाद झामुमो के सोमेश चंद्र सोरेन, बीजेपी के बाबूलाल सोरेन से 38,601 वोटों से जीत मिल गई है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 14 Nov 2025 07:22 PM (IST)
Preferred Sources

झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में घाटशिला विधानसभा सीट के लिए हुए उपचुनाव में शुक्रवार (14 नवंबर) को मतगणना के रुझानों में 20वें राउ्ड के बाद झामुमो उम्मीदवार सोमेश चंद्र सोरेन बीजेपी के अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी बाबूलाल सोरेन से 36,601 मतों से जीत मिल गई है.

20वें राउंड की मतगणना के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) उम्मीदवार को1,04,936 वोट मिले, जबकि भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के उम्मीदवार को 66,335 वोट मिले. झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा (जेएलकेएम) के उम्मीदवार रामदास मुर्मू 11,563  वोटों के साथ तीसरे स्थान पर हैं.

अधिकारी ने बताया कि घाटशिला उपचुनाव के लिए मतगणना कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज में सुबह आठ बजे शुरू हुई थी.

किसके पास है कितने विधायक

यह उपचुनाव सत्तारूढ़ झामुमो और बीजेपी दोनों के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई बन गया है. हालांकि, चुनाव परिणाम का हेमंत सोरेन सरकार पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ेगा. 81 सदस्यीय राज्य विधानसभा में झामुमो के नेतृत्व वाले सत्तारूढ़ गठबंधन के पास वर्तमान में 55 विधायक हैं, जबकि बीजेपी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के पास 24 विधायक हैं.

कुल 20 चरणों में होगी मतगणना 

इस सीट पर 11 नवंबर को हुए उपचुनाव में 74.63 प्रतिशत मतदान हुआ था. पूर्वी सिंहभूम जिला निर्वाचन अधिकारी (डीईओ)-सह-उपायुक्त (डीसी) कर्ण सत्यार्थी ने बताया कि मतगणना जारी है. कुल 20 चरणों में मतगणना होगी. इस सीट से 13 उम्मीदवार मैदान में हैं लेकिन मुख्य मुकाबला झामुमो के सोमेश चंद्र सोरेन और भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के बाबूलाल सोरेन (पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के पुत्र) के बीच होने की संभावना है.

रामदास सोरेन के निधन के बाद हुआ उपचुनाव

सोमेश झामुमो विधायक रामदास सोरेन के पुत्र हैं, जिनके 15 अगस्त को निधन के बाद उपचुनाव कराना आवश्यक हो गया था. रामदास सोरेन ने 2024 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के बाबूलाल सोरेन को 22,000 से अधिक मतों से हराया था. सोमेश चंद्र सोरेन पहली बार किसी चुनावी मैदान में उतरे हैं.

Published at : 14 Nov 2025 07:22 PM (IST)
Tags :
Jharkhand By Election Jharkhand News
