बिहार चुनाव रिजल्ट 2025

(Source:  ECI | ABP NEWS)
Jharkhand By Election 2025: झारखंड उपचुनाव में घाटशिला सीट पर झामुमो के सोमेश सोरेन आगे, बीजेपी को छोड़ा पीछे

Jharkhand By Election 2025: झारखंड उपचुनाव में घाटशिला सीट पर झामुमो के सोमेश सोरेन आगे, बीजेपी को छोड़ा पीछे

Jharkhand By Election Result: तीसरे चरण की मतगणना के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) उम्मीदवार को 16,110 वोट मिले, जबकि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के उम्मीदवार को 8,569 वोट मिले.

By : पीटीआई- भाषा | Updated at : 14 Nov 2025 12:45 PM (IST)
Preferred Sources

झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में घाटशिला विधानसभा सीट के लिए हुए उपचुनाव में शुक्रवार को मतगणना के रुझानों में झामुमो उम्मीदवार सोमेश चंद्र सोरेन बीजेपी के अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी बाबूलाल सोरेन से 7,541 मतों से आगे हैं, अधिकारियों ने यह जानकारी दी.

तीसरे चरण की मतगणना के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) उम्मीदवार को 16,110 वोट मिले, जबकि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के उम्मीदवार को 8,569 वोट मिले. झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा (जेएलकेएम) के उम्मीदवार रामदास मुर्मू 5,278 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर हैं.

सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतगणना जारी

अधिकारियों के अनुसार, बताया जा रहा है कि घाटशिला उपचुनाव के लिए मतगणना कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज में सुबह आठ बजे शुरू हुई. यह उपचुनाव सत्तारूढ़ झामुमो और बीजेपीदोनों के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई माना जा रहा है.

हालांकि, इसके बावजूद चुनाव परिणाम का हेमंत सोरेन सरकार पर फिलहाल किसी बड़े असर की संभावना नहीं दिख रही है. अभी की स्थिति में, 81 सदस्यीय राज्य विधानसभा में झामुमो के नेतृत्व वाले सत्तारूढ़ गठबंधन के पास कुल 55 विधायक हैं, जबकि बीजेपीके नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के पास फिलहाल 24 विधायक मौजूद हैं

मतदान और मतगणना चरण

इस सीट पर 11 नवंबर को हुए उपचुनाव में 74.63 प्रतिशत मतदान हुआ था.
पूर्वी सिंहभूम जिला निर्वाचन अधिकारी (डीईओ)-सह-उपायुक्त (डीसी) कर्ण सत्यार्थी ने बताया कि मतगणना जारी है. कुल 20 चरणों में मतगणना होगी. इस सीट से 13 उम्मीदवार मैदान में हैं लेकिन मुख्य मुकाबला झामुमो के सोमेश चंद्र सोरेन और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के बाबूलाल सोरेन (पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के पुत्र) के बीच होने की संभावना है.

उपचुनाव की वजह

सोमेश झामुमो विधायक रामदास सोरेन के पुत्र हैं, जिनके 15 अगस्त को निधन के बाद उपचुनाव कराना आवश्यक हो गया था.रामदास सोरेन ने 2024 के विधानसभा चुनाव में बीजेपीके बाबूलाल सोरेन को 22,000 से अधिक मतों से हराया था. सोमेश चंद्र सोरेन पहली बार किसी चुनावी मैदान में उतरे हैं. 

Published at : 14 Nov 2025 12:38 PM (IST)
Jharkhand News Somesh Chandra Soren Ghatshila Bypoll Result 2025 Jharkhand By Election 2025
Embed widget