तेज धूप की वजह से हुआ था हिमस्खलन? CM और गवर्नर ने जताया शोक, फिर खुला श्रीनगर-लेह हाईवे

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जम्मू-कश्मीर के ज़ोजिला दर्रे पर शुक्रवार को एक भयानक हिमस्खलन हुआ, जिसमें पांच लोगों की मौत हो गई और पांच अन्य घायल हो गए. यह घटना तब हुई जब एक यात्री वाहन अचानक बर्फ़ और मलबे के ढेर की चपेट में आ गया. एक दर्जन से ज़्यादा वाहन इस विशाल हिमस्खलन में फंस गए, क्योंकि वे श्रीनगर से द्रास की ओर जा रहे थे.

LAHDC कारगिल के मुख्य कार्यकारी पार्षद, डॉ. मोहम्मद जाफ़र अखून के अनुसार, वाहन 'ज़ीरो पॉइंट' के पास एक ज़ोरदार हिमस्खलन में फंस गए, जिसके कारण कई लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई यात्री घायल हो गए. घायलों को तुरंत वहां से निकालकर इलाज के लिए पास के मेडिकल सेंटरों में पहुंचाया गया. उन्होंने कहा, "अब तक हमारे पास पांच लोगों की मौत, पांच के घायल होने और दो के लापता होने की रिपोर्ट है. सभी मृतक लद्दाख के कारगिल इलाके के रहने वाले थे."

तेज धूप के कारण हुआ हिमस्खलन

अधिकारियों ने बताया कि यह हिमस्खलन, जो संभवतः तेज धूप के कारण हुआ था, दोपहर में ज़ोजिला दर्रे पर 'ज़ीरो पॉइंट' के पास श्रीनगर-लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर आया. उस समय यात्रियों के वाहनों का एक काफिला बर्फ से ढकी सड़क से गुज़र रहा था. प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि बर्फ का एक विशाल ढेर तेजी से नीचे गिरा और 3,580 मीटर की उंचाई पर कई वाहनों को अपने नीचे दबा लिया. शुरुआती रिपोर्टों के अनुसार, हिमस्खलन के ज़ोरदार झटके से एक वाहन सड़क से नीचे गिर गया और कई अन्य वाहन बर्फ में फंस गए.

राहत दल रवाना

SSP गांदरबल, खलील पोसवाल ने हताहतों की पुष्टि करते हुए बताया कि पीड़ितों को निकालने और प्रभावित इलाके को साफ़ करने के लिए स्थानीय अधिकारियों और आपातकालीन बचाव कर्मियों के साथ बचाव दलों को घटनास्थल पर रवाना कर दिया गया है.

केन्द्रीय मंत्री ने जताया दुःख

केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने 'X' (ट्विटर) पर एक पोस्ट के ज़रिए इस घटना पर दुख व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि "ज़ोजिला दर्रे पर वाहन के हिमस्खलन की चपेट में आने से 7 लोगों की दुखद मौत और 5 के घायल होने की ख़बर सुनकर मुझे गहरा दुख हुआ है." उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि घायलों को हर संभव सहायता प्रदान की जा रही है.

सीएम और राज्यपाल ने प्रकट की संवेदनाएं

जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी इस दुखद जानमाल के नुकसान पर गहरा शोक व्यक्त किया. उन्होंने शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदनाएं व्यक्त कीं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की. लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने कहा, "मैंने कारगिल के उपायुक्त और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को तत्काल घटनास्थल का दौरा करने और राहत व बचाव कार्यों को तेज़ी से शुरू करने के निर्देश दिए हैं. आपदा राहत बलों और सीमा सड़क संगठन (BRO) सहित सभी सरकारी एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है." उन्होंने कहा कि वह व्यक्तिगत रूप से स्थिति पर नज़र रख रहे हैं.

राजमार्ग फिर से खोला गया

यातायात के लिए बंद किए गए राजमार्ग को हिमस्खलन के मलबे को हटाने के बाद फिर से खोल दिया गया, और देर रात सैकड़ों फंसे हुए वाहनों को द्रास की ओर जाने की अनुमति दे दी गई. ज़ोजिला दर्रा एक उंचाई पर स्थित पहाड़ी दर्रा है जो कश्मीर घाटी को द्रास और सुरू घाटियों, और सिंधु क्षेत्र से जोड़ता है. यह श्रीनगर-लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर दूसरा सबसे ऊंचा दर्रा है, और दुनिया की सबसे कठिन तथा खतरनाक सड़कों में से एक है.