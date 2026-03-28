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हिंदी न्यूज़राज्यJammu and KashmirSrinagar News: रोक लें कश्मीर जाने का प्लान! इस तारीख तक शाम के बाद नहीं मिलेंगी फ्लाइट्स, जानें वजह

Srinagar News: रोक लें कश्मीर जाने का प्लान! इस तारीख तक शाम के बाद नहीं मिलेंगी फ्लाइट्स, जानें वजह

Kashmir News In Hindi: 6 अप्रैल से 31 जुलाई तक श्रीनगर एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन शाम 5 बजे तक सीमित रहेंगे. रनवे अपग्रेडेशन के चलते यात्रियों और पर्यटन उद्योग पर असर पड़ने की आशंका है.

By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ | Updated at : 28 Mar 2026 07:46 AM (IST)
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अगर आप कश्मीर घूमने का प्लान बना रहे हैं और रात में सफर करने के आदी हैं, तो आपको एक झटका लग सकता है. श्रीनगर एयरपोर्ट पर अगले 6 अप्रैल से जुलाई के आखिर तक देर शाम और रात की फ़्लाइट्स उपलब्ध नहीं होंगी.

भारतीय वायु सेना द्वारा रनवे अपग्रेडेशन के लिए जारी 'नोटिस टू एयरमेन' (NOTAM) के बाद, श्रीनगर एयरपोर्ट पर फ़्लाइट ऑपरेशन सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे के बीच एक सीमित समय-सीमा तक ही सीमित रहेंगे.

अधिकारियों के मुताबिक, 6 अप्रैल से श्रीनगर एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन में कुछ अस्थायी बदलाव देखने को मिलेंगे, क्योंकि रनवे का काम शुरू होने वाला है, जिससे ऑपरेशन के घंटे सीमित हो जाएंगे. यह काम, जिसके गर्मियों के महीनों और शायद पतझड़ तक जारी रहने की उम्मीद है, मौजूदा ऑपरेशन के घंटों में काफी कटौती करेगा.

6 अप्रैल से 31 जुलाई सीमीत होगा समय

एक एयरपोर्ट अधिकारी ने बताया कि फिलहाल रोज़ाना सुबह 8:00 बजे से रात 10:00 बजे के बीच, आने-जाने वाली फ़्लाइट्स को मिलाकर, लगभग 60 फ्लाइट्स का संचालन किया जा रहा है. लेकिन भारतीय वायु सेना द्वारा जारी NOTAM के अनुसार, रनवे के रखरखाव के काम को देखते हुए, 6 अप्रैल से 31 जुलाई, 2026 तक निर्धारित फ्लाइट्स के ऑपरेशन के घंटे शाम 5:00 बजे तक ही सीमित रहेंगे.

हालांकि, अधिकारियों का दावा है कि ऑपरेशन के घंटे कम होने के बावजूद, DGCA द्वारा मंज़ूर किए गए 'समर शेड्यूल' के अनुसार फ्लाइट्स की संख्या बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि एयरलाइंस अपने ऑपरेशन को बदले हुए समय के हिसाब से एडजस्ट कर रही हैं.

बिना पुष्टि वाली जानकारी से बचें

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) ने भरोसा दिलाया है कि सुरक्षित और सुचारू यात्रा सुनिश्चित करने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएंगे, जबकि यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे केवल आधिकारिक अपडेट पर ही भरोसा करें और बिना पुष्टि वाली जानकारी से बचें. हालांकि, पर्यटन उद्योग रनवे अपग्रेडेशन के समय को लेकर काफ़ी आशंकित है, क्योंकि इससे पर्यटकों के आने पर बुरा असर पड़ेगा.

पीक सीजन में भी हो सकती है परेशानी

एक टूर ऑपरेटर उमर अहमद ने कहा, "यह अपग्रेडेशन न केवल वसंत के मौसम में आने वाले पर्यटकों के समय होगा, बल्कि मई में गर्मियों के पीक सीजन में आने वाले पर्यटकों और जुलाई में शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा के समय भी होगा. पहलगाम हमले के बाद हमें इस साल बड़ी संख्या में पर्यटकों के आने की उम्मीद थी, लेकिन एयरपोर्ट के अपग्रेडेशन से हमें काफी नुकसान हो सकता है."

पर्यटन क्षेत्र से जुड़े लोगों के अनुसार, इस पाबंदी से गर्मियों के पीक सीज़न के दौरान पर्यटकों के आने और बिज़नेस यात्रा पर असर पड़ने की संभावना है, जिससे जुड़े लोग कनेक्टिविटी में कमी और हवाई किराए में संभावित बढ़ोतरी को लेकर चिंता ज़ाहिर कर रहे हैं.

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Published at : 28 Mar 2026 07:46 AM (IST)
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Srinagar News JAMMU KASHMIR NEWS
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