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हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmirश्रीनगर-लेह हाईवे पर टनल प्रोजेक्ट को मंजूरी, 1,196 करोड़ रुपये की लागत से फोटू ला पर बनेगी यह सुरंग

श्रीनगर-लेह हाईवे पर टनल प्रोजेक्ट को मंजूरी, 1,196 करोड़ रुपये की लागत से फोटू ला पर बनेगी यह सुरंग

Srinagar News In Hindi: केंद्र ने फोटू ला पास पर 1,196 करोड़ रुपये की टनल को मंजूरी दी है. इससे श्रीनगर-लेह हाईवे पर हर मौसम में सुरक्षित कनेक्टिविटी और यात्रा दूरी में कमी आएगी.

By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ | Updated at : 28 Mar 2026 08:24 AM (IST)
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केंद्र सरकार ने श्रीनगर-लेह हाईवे पर सुरक्षित और हर मौसम में कनेक्टिविटी पक्की करने के लिए लद्दाख में फोटू ला पास के पार 1,196.22 करोड़ रुपये के एक टनल प्रोजेक्ट को मंज़ूरी दे दी है. केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इसकी घोषणा की. उन्होंने कहा कि इस योजना में नेशनल हाईवे-1 पर अप्रोच सड़कों के साथ-साथ एक तरफा ट्विन-ट्यूब टनल भी शामिल है.

क्या है प्रोजेक्ट की खास बातें?

यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब अधिकारी हाईवे पर बार-बार होने वाली रुकावटों को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं. श्रीनगर-लेह हाईवे लद्दाख के लिए एक अहम रणनीतिक और सप्लाई रूट है, जो खराब मौसम के कारण अक्सर प्रभावित होता है. इस प्रोजेक्ट की कुल लंबाई 2.65 km होगी, जिसमें 1.96 km की ट्विन-ट्यूब टनल और 0.69 km की अप्रोच सड़कें शामिल हैं.

यात्रा होगी आसान और सुरक्षित

टनल बनने के बाद यात्रा की दूरी लगभग 8.5 km कम होने की उम्मीद है. इससे वाहनों की आवाजाही अधिक सुरक्षित और कुशल बनेगी. अधिकारियों का कहना है कि यह टनल संवेदनशील हिस्से को बाईपास करने में मदद करेगी, जिससे कनेक्टिविटी ज्यादा भरोसेमंद होगी और यात्रा का समय भी कम होगा. यानी इस हाईवे से होकर गुजरने वाले वाहनों का फ्यूल भी बचेगा और समय भी.

फोटू ला की चुनौतियां और समाधान

फोटू ला पास (Fotu La) करीब 4,108 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और यह श्रीनगर-लेह हाईवे का सबसे ऊंचा पॉइंट है. यह क्षेत्र खड़ी ढलानों और कई हेयरपिन मोड़ों के लिए जाना जाता है. सर्दियों में भारी बर्फबारी और बर्फ जमने से यहां अक्सर रुकावटें आती हैं, जिससे आम लोगों की आवाजाही और सप्लाई चेन दोनों प्रभावित होते हैं. कई बार लंबे समय तक बर्फबारी के कारण वाहन महीनों तक फंसे रह जाते हैं. इसलिए यह प्रोजेक्ट ऐसी समस्याओं को कम करने और बेहतर कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है.

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Published at : 28 Mar 2026 08:24 AM (IST)
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