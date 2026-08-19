RJD के मार्च के बीच तेज प्रताप का बड़ा बयान, 'अगर तेजस्वी यादव जी…'
Patna RJD Tejashwi Yadav Lok Bhavan March: जनशक्ति जनता दल के प्रमुख तेज प्रताप यादव ने आरजेडी के मार्च का समर्थन किया है. पढ़िए उन्होंने इस मार्च को लेकर क्या कुछ कहा है.
आरजेडी नेता तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) के नेतृत्व में आज (बुधवार) लोकभवन मार्च निकाला गया. इस बीच उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव (Tej Pratap Yadav) की प्रतिक्रिया आई है. तेज प्रताप यादव ने इस मार्च का समर्थन किया है. सीवान में एके-47 वाली घटना को उन्होंने चिंताजनक बताया है.
'...मैं तीन दिन में जेल में रहा'
तेज प्रताप यादव ने अपने एक्स हैंडल से पोस्ट में लिखा है, "सीवान में छात्रों पर हुई फायरिंग और छात्रों के घायल होने की घटना बेहद चिंताजनक है. पेपर लीक सहित छात्रों और नौजवानों के हक की लड़ाई लगातार जारी है. इन्हीं मुद्दों को लेकर हुए छात्र आंदोलन में मैंने भी भाग लिया और तीन दिन जेल में रहा."
सीवान में छात्रों पर हुई फायरिंग और छात्रों के घायल होने की घटना बेहद चिंताजनक है। पेपर लीक सहित छात्रों और नौजवानों के हक की लड़ाई लगातार जारी है। इन्हीं मुद्दों को लेकर हुए छात्र आंदोलन में मैंने भी भाग लिया और तीन दिन जेल में रहा।— Tej Pratap Yadav (@TejYadav14) August 19, 2026
आज अगर राजद नेता श्री तेजस्वी यादव जी छात्रों… pic.twitter.com/0D9YYIzv9U
उन्होंने कहा, "आज अगर राजद नेता श्री तेजस्वी यादव जी छात्रों और युवाओं की मांगों को लेकर मार्च निकाल रहे हैं, तो जनशक्ति जनता दल की ओर से मैं इस मार्च और युवाओं के हित में उठाई जा रही आवाज का समर्थन करता हूं."
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'लड़ाई जारी रहेगी... आवाज जारी रहेगी'
एक्स पोस्ट में तेज प्रताप यादव आगे लिखते हैं, "जनशक्ति जनता दल छात्रों और नौजवानों के अधिकारों के लिए निरंतर आवाज उठाता रहेगा. जब तक उनकी जायज मांगें पूरी नहीं होतीं, हमारी लड़ाई और हमारी आवाज जारी रहेगी. छात्रों का हक- हमारी लड़ाई! युवाओं की आवाज- हमारी आवाज! जय हिंद! जय बिहार!"
बता दें कि जब पटना में छात्रों ने प्रदर्शन किया था तो तेज प्रताप यादव ने भी समर्थन करते हुए आंदोलन में शामिल हुए थे. उस दौरान एक मॉल से पुलिस ने हिरासत में लिया था. इसके बाद न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया था. अब जब उनके छोटे भाई के नेतृत्व में छात्रों और युवाओं के हित में मार्च निकाला गया तो उन्होंने खुलकर समर्थन कर दिया है.
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