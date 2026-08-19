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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारRJD के मार्च के बीच तेज प्रताप का बड़ा बयान, 'अगर तेजस्वी यादव जी…'

RJD के मार्च के बीच तेज प्रताप का बड़ा बयान, 'अगर तेजस्वी यादव जी…'

Patna RJD Tejashwi Yadav Lok Bhavan March: जनशक्ति जनता दल के प्रमुख तेज प्रताप यादव ने आरजेडी के मार्च का समर्थन किया है. पढ़िए उन्होंने इस मार्च को लेकर क्या कुछ कहा है.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 19 Aug 2026 02:30 PM (IST)
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आरजेडी नेता तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) के नेतृत्व में आज (बुधवार) लोकभवन मार्च निकाला गया. इस बीच उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव (Tej Pratap Yadav) की प्रतिक्रिया आई है. तेज प्रताप यादव ने इस मार्च का समर्थन किया है. सीवान में एके-47 वाली घटना को उन्होंने चिंताजनक बताया है. 

'...मैं तीन दिन में जेल में रहा'

तेज प्रताप यादव ने अपने एक्स हैंडल से पोस्ट में लिखा है, "सीवान में छात्रों पर हुई फायरिंग और छात्रों के घायल होने की घटना बेहद चिंताजनक है. पेपर लीक सहित छात्रों और नौजवानों के हक की लड़ाई लगातार जारी है. इन्हीं मुद्दों को लेकर हुए छात्र आंदोलन में मैंने भी भाग लिया और तीन दिन जेल में रहा."

उन्होंने कहा, "आज अगर राजद नेता श्री तेजस्वी यादव जी छात्रों और युवाओं की मांगों को लेकर मार्च निकाल रहे हैं, तो जनशक्ति जनता दल की ओर से मैं इस मार्च और युवाओं के हित में उठाई जा रही आवाज का समर्थन करता हूं." 

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'लड़ाई जारी रहेगी... आवाज जारी रहेगी'

एक्स पोस्ट में तेज प्रताप यादव आगे लिखते हैं, "जनशक्ति जनता दल छात्रों और नौजवानों के अधिकारों के लिए निरंतर आवाज उठाता रहेगा. जब तक उनकी जायज मांगें पूरी नहीं होतीं, हमारी लड़ाई और हमारी आवाज जारी रहेगी. छात्रों का हक- हमारी लड़ाई! युवाओं की आवाज- हमारी आवाज! जय हिंद! जय बिहार!"

बता दें कि जब पटना में छात्रों ने प्रदर्शन किया था तो तेज प्रताप यादव ने भी समर्थन करते हुए आंदोलन में शामिल हुए थे. उस दौरान एक मॉल से पुलिस ने हिरासत में लिया था. इसके बाद न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया था. अब जब उनके छोटे भाई के नेतृत्व में छात्रों और युवाओं के हित में मार्च निकाला गया तो उन्होंने खुलकर समर्थन कर दिया है.

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About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 19 Aug 2026 02:02 PM (IST)
Tags :
Tejashwi Yadav Tej Pratap Yadav RJD March BIHAR NEWS Lok Bhavan March
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