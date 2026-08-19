'इतना तो कर ही सकते हैं...' JK के लिए सर्जियो गोर से महबूबा मुफ्ती ने कर दी बड़ी मांग

अमेरिकी राजदूत के कश्मीर दौरे से पहले, महबूबा मुफ़्ती ने J&K के लिए अमेरिकी ट्रैवल एडवाइजरी को हटाने की मांग की है. उनका कहना है कि एडवाइजरी हटाने से लोगों को मदद मिलेगी.

महबूबा मुफ़्ती ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर कहा कि अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं कि कश्मीर जाने को लेकर जारी की गई सबसे सख्त ट्रैवल एडवाइजरी की समीक्षा करें और उसे वापस ले लें. कश्मीर में हजारों परिवार पर्यटन पर निर्भर हैं, इसलिए वहां के लिए जारी ट्रैवल एडवाइजरी सिर्फ़ एक चेतावनी नहीं, बल्कि कश्मीर और दुनिया के बीच एक दीवार की तरह है.

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उन्होंने लिखा कि इसे हटाने से भरोसे का एक मजबूत संदेश जाएगा, अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों को वापस लाने में मदद मिलेगी और उन अनगिनत परिवारों को बहुत जरूरी राहत मिलेगी जिनकी आजीविका पर्यटन पर निर्भर है.

गोर के दौरे पर क्या बोले उमर अब्दुल्ला?

इससे पहले जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बुधवार को कहा कि वह अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर से क्षेत्र की स्थिति के बारे में चर्चा करेंगे लेकिन उन्होंने आंतरिक मुद्दों को उठाने से इनकार करते हुए कहा कि इन मुद्दों को केवल केंद्र सरकार ही हल कर सकती है.अब्दुल्ला ने पत्रकारों से कहा, 'बहुत लंबे समय बाद कोई अमेरिकी राजदूत जम्मू-कश्मीर का दौरा कर रहा है. व्यक्तिगत रूप से, मुझे भी किसी अमेरिकी राजदूत से मिले हुए काफी समय हो गया है. उन्हें आने दीजिए, हम बैठकर बात करेंगे.'

मुख्यमंत्री ने हालांकि कहा कि वह राजदूत की बात सुनना अधिक पसंद करेंगे, और 'वह (गोर) भी सुनने के लिए आ रहे हैं.'उन्होंने कहा, 'देखते हैं कि आज दोपहर जब वह मिलने आएंगे तो किस तरह की बातचीत होती है.'अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू-कश्मीर की समस्याओं का समाधान अमेरिका से नहीं होगा, बल्कि इनका समाधान केंद्र सरकार ही कर सकती है.उन्होंने कहा, 'किसी दूसरे देश के राजदूत के समक्ष अपने देश की शिकायत करना मेरी आदत कभी नहीं रही है. हमारी समस्याओं का समाधान वाशिंगटन से नहीं होगा; हमारी समस्याओं का समाधान केंद्र सरकार के पास है.'