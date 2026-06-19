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हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmirशोपियां में सुरक्षा बलों ने 31 मई से गायब तीन युवकों को किया गिरफ्तार, विस्फोटक सामग्री जब्त

शोपियां में सुरक्षा बलों ने 31 मई से गायब तीन युवकों को किया गिरफ्तार, विस्फोटक सामग्री जब्त

Jammu Kashmir News: जम्मू-कश्मीर पुलिस ने दावा किया है कि उन्होंने दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले से तीन लोगों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से हथियार और विस्फोटक बरामद किए हैं.

Written By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ |  Edited By: Mahima Pandey |  Updated at : 19 Jun 2026 01:24 PM (IST)
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  • शोपियां में सुरक्षा बलों ने तीन लापता युवाओं को पकड़ा.
  • ये युवा 31 मई से गायब थे, हिजबुल से जुड़े हैं.
  • उनके पास से विस्फोटक, ग्रेनेड, मोबाइल और पोस्टर बरामद हुए.
  • पुलिस आतंकी मॉड्यूल व भर्ती के तरीके जांच रही.

शोपियां में सुरक्षा बलों को सर्च ऑपरेशन के दौरान बड़ी सफलता मिली है. सुरक्षा बलों ने साउथ कश्मीर के शोपियां जिले में एक सर्च ऑपरेशन के दौरान तीन लोगों को गिरफ्तार किया है जो 31 मई से ही गायब थे. इन तीनों के पास से सुरक्षा बलों ने विस्फोटक और आपत्तिजनक सामान बरामद किया है. इन तीनों के तार आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े होने की आशंका जताई गई है. 

जम्मू-कश्मीर पुलिस ने दावा किया है कि उन्होंने दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले से तीन लोगों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से हथियार और विस्फोटक बरामद किए हैं. गिरफ्तार किए गए ये तीनों लोग 31 मई से लापता थे. माना जा रहा है कि वे हिजबुल मुजाहिदीन आतंकी संगठन में शामिल हो गए थे.

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तीनों के पास से क्या-क्या बरामद किया गया?

अधिकारियों ने बताया कि एक सर्च ऑपरेशन के दौरान जम्मू-कश्मीर के शोपियां जिले में इन तीनों लोगों के पास से विस्फोटक और हिजबुल मुजाहिदीन के पोस्टर बरामद किए गए और उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया.  पुलिस ने बताया कि बरामद विस्फोटकों में दो हैंड ग्रेनेड, 2.5 किलो PEK (प्लास्टिक एक्सप्लोसिव किरकी), चार मोबाइल फोन और आतंकी संगठन से जुड़े पोस्टर शामिल थे.

अधिकारियों ने बताया कि ये गिरफ्तारी गुरुवार रात दक्षिण कश्मीर जिले के पुडसू इलाके से की गईं. इन लोगों की पहचान एजाज अहमद खांडे, अरबाज अहमद मीर और नासिर अहमद डार के तौर पर हुई है.  ये सभी शोपियां जिले के बेगामा के रहने वाले हैं.

31 मई से थे लापता

पुलिस ने बताया कि ये तीनों 31 मई से अपने घरों से लापता थे. जिस तरह से ये पकड़ में आये हैं उसको लेकर पुलिस ने कहा कि और गिरफ्तारी और बरामदगी की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है. अब इन तीनों से आतंकी मॉड्यूल और उसमें भर्ती होने के तरीके के बारे में और जानकारी हासिल करने के लिए पूछताछ की जा रही है. पुलिस का कहना है कि सीमा पार के आतंकी आकाओं से इनके कनेक्शन की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है.

 

 

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Published at : 19 Jun 2026 01:24 PM (IST)
Tags :
Hizbul Muzahidin Shopian News Jammu Kashmir Police JAMMU KASHMIR NEWS
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