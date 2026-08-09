PoK में तनाव के बीच जम्मू जाएंंगे आर्मी चीफ, सीमावर्ती इलाकों का लेंगे जायजा

पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) में उठ रही बगावत की आवाज के बीच भारतीय सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ 11 अगस्त को जम्मू का दौरा करेंगे. सेना प्रमुख का इस दौरे का मकसद वेस्टर्न कमांड के अधिकार क्षेत्र में आने वाले इलाकों की स्थिति का नया जायजा लेना है. सेना प्रमुख का लगभग एक महीने में जम्मू-कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों का तीसरा दौरा होगा. जनरल सेठ अपने एक दिन के दौरे के दौरान जम्मू सेक्टर में डोमाना, अखनूर आदि जैसे फॉरवर्ड इलाकों का दौरा कर सकते है.

30 जून को जनरल उपेंद्र द्विवेदी के नए आर्मी चीफ का पद संभालने के बाद, जनरल सेठ ने 7-9 जुलाई तक जम्मू-कश्मीर का तीन दिवसीय दौरा किया था. इस दौरान उन्होंने श्रीनगर और कश्मीर में 15 कोर के तहत आने वाले इलाकों, उधमपुर स्थित नॉर्दर्न कमांड मुख्यालय, नगरोटा में 16 कोर और पाकिस्तान के साथ नियंत्रण रेखा पर राजौरी, पुंछ और सुंदरबनी के फॉरवर्ड इलाकों का दौरा किया था.

हालांकि, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में जनरल सेठ ने जिन इलाकों का पहले दौरा किया था, वे नॉर्दर्न कमांड के तहत आते हैं. लेकिन जम्मू क्षेत्र के तीन जिले - जम्मू, सांबा और कठुआ - चंडीमंदिर (चंडीगढ़) स्थित वेस्टर्न कमांड के कंट्रोल में हैं. गौरतलब है कि जम्मू, सांबा और कठुआ जिलों में इंटरनेशनल बॉर्डर इलाकों में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स मुख्य फोर्स है, लेकिन अखनूर सेक्टर में LoC शुरू होने के कारण सेना भी अहम भूमिका निभाती है.

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आर्मी चीफ दौरे में जम्मू के फॉरवर्ड इलाकों का लेंगे जायजा

आर्मी चीफ इस क्षेत्र के अपने एक दिन के दौरे के दौरान सेना के बड़े अधिकारियों के साथ जम्मू के फॉरवर्ड इलाकों में हालात का जायजा लेंगे. उनके फॉरवर्ड इलाकों का दौरा करने और फील्ड कमांडरों से बातचीत करने की भी उम्मीद है. वे उसी शाम नई दिल्ली भी लौट आएंगे.

जम्मू-कश्मीर में पाकिस्तान के साथ लगती एलओसी और आईबी पर हालात लगभग सामान्य हैं, लेकिन ऐसी खबरें हैं कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर में भारी अशांति के बाद पाकिस्तानी सेना ने राजौरी और पुंछ के सामने वाले इलाकों में अपनी मौजूदगी बढ़ा दी है. पीओके में पाकिस्तानी सेना ने बुनियादी सुविधाओं की मांग कर रहे शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी की थी, जिसमें कई लोग मारे गए और घायल हुए.

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