आगामी श्री अमरनाथ जी यात्रा को सुरक्षित और निर्बाध रूप से संपन्न कराने के लिए जम्मू-कश्मीर पुलिस ने पूरी तरह से कमर कस ली है. इसी कड़ी में, असामाजिक और राष्ट्र-विरोधी तत्वों पर नकेल कसने के लिए कठुआ पुलिस ने उन मकान और जमीन मालिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है, जो बिना पुलिस को सूचित किए अपने घरों में बाहरी किराएदार रख रहे हैं.

अमरनाथ यात्रा से पहले सुरक्षा ग्रिड को मजबूत करने के लिए कठुआ पुलिस द्वारा बाहरी लोगों और घरेलू सहायकों का विशेष वेरिफिकेशन अभियान चलाया गया. जिला मजिस्ट्रेट के अनिवार्य पुलिस वेरिफिकेशन आदेशों का उल्लंघन करने पर कठुआ पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं के तहत 8 FIR दर्ज की गई हैं.

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कठुआ की एसएसपी मोहिता शर्मा ने स्पष्ट किया है कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने और किराए के मकानों का किसी भी आपराधिक गतिविधि के लिए इस्तेमाल रोकने के लिए यह कदम बेहद जरूरी है. उन्होंने नागरिकों से अपील की है कि वे तुरंत अपने किराएदारों और घरेलू सहायकों की पूरी जानकारी नजदीकी पुलिस स्टेशन में जमा कराएं. आदेश न मानने वालों पर आगे भी कड़ी कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी.

सुरक्षा समीक्षा बैठक: 24×7 निगरानी और चौकसी

सुरक्षा तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए कठुआ पुलिस ने केंद्रीय अर्धसैनिक बलों और अन्य एजेंसियों के साथ एक व्यापक 'संयुक्त सुरक्षा समीक्षा बैठक' का आयोजन किया. बैठक में एसएसपी मोहिता शर्मा के साथ अतिरिक्त एसपी, एसपी ऑपरेशन्स, डीएसपी टेलीकॉम और केंद्रीय बलों के असिस्टेंट कमांडेंट शामिल हुए. बैठक में सुरक्षा व्यवस्था, काफिले (कन्वॉय) के प्रबंधन और क्विक रिएक्शन टीमों (QRT) की तैनाती पर विस्तृत चर्चा की गई.

बैठक में दिए गए प्रमुख निर्देश:

कड़ी निगरानी: सभी महत्वपूर्ण यात्रा स्थलों पर 24×7 सीसीटीवी कवरेज और ड्रोन-आधारित निगरानी सुनिश्चित की जाएगी.

सघन जांच व सुरक्षा ग्रिड: बॉर्डर नेशनल हाईवे, रेलवे ट्रैक, होटलों और ढाबों पर चौकसी बढ़ाई जाएगी. लखनपुर बेस कैंप और अहम जगहों पर डॉग स्क्वॉड और एक्स-रे मशीनें लगाई जाएंगी.

खुफिया तंत्र की मजबूती: खुफिया एजेंसियों के साथ तालमेल बढ़ाकर 'एक्शनेबल इनपुट' को तुरंत साझा किया जाएगा.

नियमित निरीक्षण: सुपरवाइजरी अधिकारियों को लंगर और ठहरने की जगहों पर सुरक्षा प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करवाने के निर्देश दिए गए हैं.

एसएसपी मोहिता शर्मा ने सभी जवानों को तीर्थयात्रियों के साथ अच्छा व्यवहार रखने और अधिकतम सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं. इसके साथ ही पुलिस, अर्धसैनिक बलों, सिविल प्रशासन, ट्रैफिक और स्वास्थ्य विभाग के बीच बेहतर तालमेल पर भी जोर दिया गया है, ताकि किसी भी आपात स्थिति से त्वरित रूप से निपटा जा सके.

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