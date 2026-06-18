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हिंदी न्यूज़राज्यJammu and KashmirPDP नेता इल्तिजा मुफ्ती की मांग- कश्मीर में पर्यटक वाहनों पर लगे रोक, भड़क गई बीजेपी

PDP नेता इल्तिजा मुफ्ती की मांग- कश्मीर में पर्यटक वाहनों पर लगे रोक, भड़क गई बीजेपी

Jammu Kashmir News: PDP नेता इल्तिजा मुफ़्ती ने कश्मीर में पर्यटक वाहनों पर रोक की मांग की है. BJP ने इस बयान की निंदा करते हुए उन्हें 'पर्यटक-विरोधी' बताया है. पढ़ें पूरी खबर.

Written By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ |  Edited By: किशन कुमार |  Updated at : 18 Jun 2026 11:06 PM (IST)
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जम्मू-कश्मीर में पर्यटन और पर्यावरण के मुद्दे पर एक नई राजनीतिक बहस छिड़ गई है. पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) की नेता इल्तिजा मुफ़्ती द्वारा कश्मीर में आने वाली पर्यटक गाड़ियों की संख्या पर रोक लगाने की मांग के बाद भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने उन पर तीखा हमला बोला है. बीजेपी ने इस बयान को 'पर्यटक-विरोधी' करार देते हुए आरोप लगाया है कि यह जम्मू-कश्मीर की आर्थिक तरक्की को नुकसान पहुंचाने की एक कोशिश है.

इल्तिजा मुफ़्ती ने क्या कहा?

यह पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब इल्तिजा मुफ़्ती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर एक पोस्ट करते हुए घाटी के नाजुक पर्यावरण और भारी ट्रैफिक जाम पर चिंता जताई.

इल्तिजा मुफ़्ती ने कहा, "इस साल श्रीनगर में, खासकर बुलेवार्ड-निशात रूट पर, अचानक ट्रैफिक बढ़ने की एक बड़ी वजह पर्यटकों का फ्लाइट के बजाय गाड़ी से घाटी में आना है. सड़कों पर भीड़ और कश्मीर के नाज़ुक पर्यावरण को देखते हुए, पर्यटक गाड़ियों की संख्या पर रोक लगानी चाहिए."

उन्होंने आगे कहा कि न तो कश्मीर की सड़कें और न ही यहां का पर्यावरण इतनी भारी भीड़ का बोझ उठा सकता है, इसलिए सरकार को इस पर तुरंत ध्यान देना चाहिए.

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बीजेपी का तीखा पलटवार

बीजेपी ने इल्तिजा के इस बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है. अनंतनाग में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बीजेपी प्रवक्ता अल्ताफ़ ठाकुर ने कहा कि कश्मीर के हजारों स्थानीय युवा, होटल मालिक, ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर, शिकारा चलाने वाले और छोटे व्यवसायी सीधे तौर पर पर्यटन पर निर्भर हैं. पर्यटकों को 'बोझ' या 'समस्या' के तौर पर पेश करना इन लोगों की रोजी-रोटी के लिए सीधा खतरा है.

सकारात्मक छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश- परिमोक्ष सेठ

जम्मू-कश्मीर बीजेपी के प्रवक्ता परिमोक्ष सेठ ने भी एक प्रेस बयान जारी कर PDP नेता के रुख की आलोचना की. उन्होंने इस बयान को निराशाजनक बताते हुए कहा कि यह जम्मू-कश्मीर के पर्यटन सेक्टर को लेकर गलत संदेश देता है.

सेठ ने PDP अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती के उस बयान की भी याद दिलाई जिसमें उन्होंने कहा था कि अमरनाथ यात्रियों समेत सभी पर्यटकों का स्वागत और सुरक्षा करना कश्मीरियों का फर्ज है. सेठ ने सवाल उठाया, "अगर पर्यटकों का स्वागत करना फर्ज है, तो फिर उन्हें हतोत्साहित करना और उनके आने पर पाबंदियों का प्रस्ताव रखना एक उलझन भरा और विरोधाभासी संदेश देता है."

बीजेपी नेताओं का कहना है कि 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू-कश्मीर की जो सकारात्मक छवि बनी है और पर्यटन में जो भारी उछाल आया है, कुछ नेता उसे बर्बाद करने पर तुले हुए हैं. कश्मीर से सिर्फ मेहमाननवाज़ी और भरोसे का संदेश जाना चाहिए, न कि पाबंदियों का.

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Published at : 18 Jun 2026 11:05 PM (IST)
Tags :
PDP Jammu Kashmir Politics JAMMU KASHMIR NEWS
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