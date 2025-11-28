श्रीनगर के लाल चौक इलाके में सर्च ऑपरेशन, देश विरोधी तत्वों के खिलाफ नया अभियान

देश विरोधी तत्वों के खिलाफ नए ऑपरेशन में J&K पुलिस ने श्रीनगर शहर में कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन (CASO) फिर से शुरू कर दिया है. यह ऑपरेशन J&K पुलिस और CRPF के जवानों ने मिलकर श्रीनगर के लाल चौक इलाके में किया. शुक्रवार (28 नवंबर) की सुबह श्रीनगर पुलिस की जॉइंट टीमों ने सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की 132 बटालियन और CRPF की 213 बटालियन की महिला कंपनी के जवानों के साथ मिलकर ऑपरेशन चलाया. शहर के लाल चौक इलाके के कई होटलों और रेस्टोरेंट में जॉइंट कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन किया और सरप्राइज वेरिफिकेशन ड्राइव चलाया.

ऑपरेशन पर अधिकारियों ने क्या बताया?

अधिकारियों ने बताया कि ऑपरेशन में होटल, गेस्ट हाउस और रहने की दूसरी जगहों पर फोकस किया गया. देश विरोधी तत्वों द्वारा गैर-कानूनी कामों के लिए रहने की जगहों का गलत इस्तेमाल करने की खुफिया जानकारी मिलने के बाद सुरक्षा बढ़ाने के उपायों के तहत ये तलाशी ली जा रही है.

ऑपरेशन के दौरान टीमों ने मेहमानों और स्टाफ मेंबर्स के क्रेडेंशियल्स चेक किए और होटल मैनेजमेंट द्वारा रखे गए रिकॉर्ड को वेरिफाई किया. अधिकारियों ने बताया कि यह चेकिंग सिस्टमैटिक तरीके से की गई ताकि यह पक्का हो सके कि इलाके में कोई अनऑथराइज्ड या संदिग्ध तत्व न रह रहा हो.

महिला टीम ने ली महिलाओं की तलाशी

महिलाओं की टीम को खास तौर पर महिलाओं की तलाशी और वेरिफिकेशन के लिए तैनात किया गया था. एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने सर्च ऑपरेशन की पुष्टि करते हुए कहा कि यह जॉइंट ऑपरेशन श्रीनगर के व्यस्त कमर्शियल इलाकों में पब्लिक सेफ्टी और लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के लिए बचाव के सुरक्षा उपायों का हिस्सा था.

उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों और विज़िटर्स के लिए सुरक्षित माहौल पक्का करने के लिए शहर के दूसरे हिस्सों में भी ऐसे ऑपरेशन जारी रहेंगे. पुलिस ने होटल मालिकों और मैनेजरों को सलाह दी कि वे गेस्ट वेरिफिकेशन के नियमों का सख्ती से पालन करें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि के बारे में तुरंत पास के पुलिस स्टेशन को बताएं.