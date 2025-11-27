हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सदर्न राइजिंगमहाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmirकश्मीर में समय से पहले ही तापमान फ्रीजिंग प्वाइंट से नीचे, कब से शुरू होगी बर्फबारी?

कश्मीर में समय से पहले ही तापमान फ्रीजिंग प्वाइंट से नीचे, कब से शुरू होगी बर्फबारी?

Jammu Kashmir Weather News: जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में तापमान तेज़ी से गिर रहा है, श्रीनगर में पारा -4.4°C तक पहुँच गया है। ठंड बढ़ने के बावजूद, बर्फबारी की उम्मीद कम है, जिससे पर्यटक निराश हैं.

By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ | Edited By: किशन कुमार | Updated at : 27 Nov 2025 05:49 PM (IST)
Preferred Sources

जैसे-जैसे जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में सर्दी का असली मौसम और करीब आता जा रहा है घाटी में समय से पहले ही न्यूनतम तापमान फ्रीजिंग प्वाइंट से कई डिग्री नीचे गिर गया है. मौसम विभाग का कहना है कि उसने कश्मीर घाटी में 'कोल्ड वेव' घोषित नहीं किया है क्योंकि तापमान माइनस 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं गया है जो इसके लिए मानक या मापदंड है.

श्रीनगर में मौसम विभाग के अधिकारियों का कहना है कि कश्मीर घाटी के ऊंचे इलाकों और लद्दाख के ऊंचाई वाले रेगिस्तानी इलाकों में साल के इस समय बहुत ज्यादा ठंड होना आम बात है, लेकिन मौजूदा रीडिंग सर्दियों के हालात के जल्दी बढ़ने की ओर इशारा करती हैं.

'ज़्यादा मुश्किल हालात का करना पड़ सकता है सामना' 

MET ऑफिस श्रीनगर के डिप्टी डायरेक्टर ब्रह्मपाल ने कहा, "नवंबर महीने में नॉर्मल मिनिमम टेंपरेचर माइनस 1-2 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है, लेकिन श्रीनगर में यह माइनस 4.4 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है, जबकि पहलगाम में पहले ही माइनस 5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा चुका है," लेकिन जम्मू-कश्मीर और लद्दाख दोनों जगह टेम्परेचर में भारी गिरावट और बारिश या स्नोफॉल की तुरंत कोई संभावना नहीं होने से यह पैटर्न लंबे समय तक ठंड का संकेत देता है, जिससे आने वाले दिनों में लोगों को और भी ज़्यादा मुश्किल हालात का सामना करना पड़ सकता है.

ब्रह्मपाल ने कहा, "अगले दस दिनों में भारी बारिश की कोई संभावना नहीं है और आने वाले दिनों में टेंपरेचर माइनस 5-6 डिग्री से नीचे गिरने से कोल्ड वेव की स्थिति और बढ़ेगी. और 5 दिसंबर के बाद ही स्नोफॉल की थोड़ी संभावना है."

लेकिन सूखा मौसम जारी रहने से, लोगों को नवंबर महीने में ही दिसंबर जैसे टेम्परेचर का सामना करना पड़ रहा है. गुरुवार को राजधानी श्रीनगर में इस सर्दी के मौसम की सबसे ठंडी रात रिकॉर्ड की गई, जिसमें टेम्परेचर माइनस 4.4°C था, जो साल के इस समय के लिए नॉर्मल से 6 डिग्री से ज्यादा कम है.

निचले इलाकों में भी पहुंच गई है ठंड

डल झील में रहने वाले और टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़े गुलाम मोहिउद्दीन ने कहा, "अक्टूबर के आखिरी हफ़्ते में थोड़ी देर के लिए भारी स्नोफॉल हुआ था और अब वह ठंड निचले इलाकों में भी पहुंच गई है. श्रीनगर में आज रात माइनस 4.4 टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया और हमें उम्मीद है कि स्नोफॉल होगा और टूरिस्ट आएँगे." 

हालांकि, मौजूदा डेटा 10 दिसंबर तक स्नोफॉल के लिए अच्छी तस्वीर नहीं दिखाता है. जबकि साउथ और नॉर्थ कश्मीर के ऊपरी इलाकों में खासकर बहुत कम टेंपरेचर है जो आमतौर पर दिसंबर के आखिर या जनवरी की शुरुआत में रिकॉर्ड किया जाता है, कम या न होने का मतलब है कि कोल्ड वेव और भी ज़्यादा सख्त हो जाएगी.

लेकिन जो टूरिस्ट स्नोफॉल देखने कश्मीर आए हैं, वे निराश हैं, इसके बावजूद वे ठंडे सूखे मौसम का मज़ा ले रहे हैं क्योंकि स्नोफॉल न होने से ऊपरी इलाकों में ट्रैवल करना मुमकिन हो रहा है.

लेकिन ठंड के बावजूद ले रहे हैं मज़ा

गुजरात के एक टूरिस्ट रिंकू भरोट ने कहा, "हमने पाँच लेयर कपड़े पहने हैं और बहुत ज्यादा ठंड है, लेकिन ठंड के बावजूद हम इसका मज़ा ले रहे हैं. हालांकि हम स्नोफॉल देखने की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन इस ठंडे मौसम में भी कश्मीर ट्रैवल करना सही है." टूरिस्ट ज्यादातर पहाड़ी इलाकों के रिसॉर्ट्स में जाते हैं, लेकिन वहां ठंड का कहर जारी है. साउथ कश्मीर के शोपियां जिले में सबसे कम तापमान माइनस 6.5°C रहा, इसके बाद पड़ोसी जिले पुलवामा और नॉर्थ कश्मीर के बारामूला जिले का तापमान माइनस 5.8°C और माइनस 5.5°C रहा.

साउथ कश्मीर में, साउथ कश्मीर के दो और जिलों, अनंतनाग और कुलगाम में कम तापमान माइनस 5.7°C और माइनस 2.4°C रहा. वहीं नॉर्थ कश्मीर के बांदीपोरा और कुपवाड़ा जिले में कम से कम तापमान माइनस 4.5°C रहा और सेंट्रल कश्मीर में, बडगाम में पारा माइनस 4.6°C रहा, जबकि गंदेरबल में कम से कम तापमान माइनस 3.3°C तक गिर गया.

बनिहाल में पारा पहुंच गया है -1.5°C और भद्रवाह में 0.4°C तक 

जम्मू और कश्मीर में जोजिला दर्रे में सबसे ठंडा तापमान माइनस 16.0°C रहा, जो नवंबर महीने के नॉर्मल से लगभग 10 डिग्री कम है. जम्मू के ऊंचाई वाले इलाकों में भी ठंड की लहर चल रही है, क्योंकि बनिहाल में पारा -1.5°C और भद्रवाह में 0.4°C तक पहुंच गया है, जो ठंड की लहर के बढ़ने का संकेत है.

उधमपुर में 4.6°C, रामबन में 4.1°C और राजौरी में 2.0°C के साथ न्यूनतम तापमान में भी भारी गिरावट दर्ज की गई. लद्दाख में ठंड और भी ज़्यादा थी, जहां तापमान जमाव बिंदु से काफी नीचे चला गया. कारगिल में सबसे कम न्यूनतम तापमान -9.5°C दर्ज किया गया, इसके ठीक बाद लेह में -8.6°C और नुबरा में -7.7°C दर्ज किया गया.

जैसे ही कश्मीर का तापमान गिरता है, घाटी भर के अस्पतालों में क्रोनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज (COPD) और अस्थमा के मरीजों के भर्ती होने की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी देखी जाने लगती है.

डॉक्टरों ने कहा कि सर्दियों के दौरान ज्यादातर इमरजेंसी और कैजुअल्टी के मामले COPD से जुड़े होते हैं – यह फेफड़ों की एक ऐसी बीमारी है जिसे ठीक नहीं किया जा सकता और जो बढ़ती रहती है – जो ज्यादातर स्मोकिंग और बिगड़ते एयर पॉल्यूशन की वजह से होती है. उन्होंने इलाके में रोकथाम, जल्दी डायग्नोसिस और सांस की देखभाल की सुविधाओं को बेहतर बनाने की मांग की.

MET डायरेक्टर ने कहा, “युवा और स्वस्थ लोगों के लिए मौसम ठंडा नहीं हो सकता है, लेकिन बुजुर्ग लोगों और बच्चों को ज्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है, खासकर सुबह और शाम के समय जब ठंड सबसे कम और सबसे ज्यादा होती है.”

और पढ़ें
Published at : 27 Nov 2025 05:48 PM (IST)
Tags :
Cold Wave Jammu-Kashmir Weather News JAMMU KASHMIR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
चीन में भीषण रेल हादसा, दो ट्रेनों की टक्कर की वजह से 11 की मौत, कई गंभीर रूप से घायल
चीन में भीषण रेल हादसा, दो ट्रेनों की टक्कर की वजह से 11 की मौत, कई गंभीर रूप से घायल
जम्मू और कश्मीर
NC सांसद आगा रूहुल्लाह का डिप्टी CM सुरिंदर चौधरी पर निशाना- कुर्सी के लिए पार्टी चुन लेते हैं
NC सांसद आगा रूहुल्लाह का डिप्टी CM सुरिंदर चौधरी पर निशाना- कुर्सी के लिए पार्टी चुन लेते हैं
क्रिकेट
WPL 2026 Auction: सबसे महंगी बिकी दीप्ति शर्मा, UP ने खरीदा; देखें सभी मार्की प्लेयर्स का प्राइस
WPL 2026 Auction में सबसे महंगी बिकी दीप्ति शर्मा, UP ने खरीदा; देखें सभी मार्की प्लेयर्स का प्राइस
बॉलीवुड
Prateik Babbar Birthday: पैदा होते ही हुई मां की मौत, पिता ने नहीं दिया साथ, इस मासूम का कौन था मसीहा?
पैदा होते ही हुई मां की मौत, पिता ने नहीं दिया साथ, इस मासूम का कौन था मसीहा?
Advertisement

वीडियोज

Sambit Patra ने Congress पर किया अब तक का सबसे बड़ा खुलासा ! | Rahul Gandhi | BJP PC
Mumbai News: मुंबई के वर्ली सी लिंक पर चलती कार में लगी भीषण आग | Car Fire | Mumbai
Breaking News: दिल्ली में मुठभेड़ के बाद हिमांशु भाऊ गैंग का शूटर गिरफ्तार | Delhi Encounter
Khabar Filmy Hain: मलाइका की लव लाइफ बनी गॉशिप का हॉट टॉपिक
Saas Bahu Aur Saazish: Anvita की मेहंदी में Sanjay का नाम, पर दिल Virat का, शादी से पहले बड़ा फैसला?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
चीन में भीषण रेल हादसा, दो ट्रेनों की टक्कर की वजह से 11 की मौत, कई गंभीर रूप से घायल
चीन में भीषण रेल हादसा, दो ट्रेनों की टक्कर की वजह से 11 की मौत, कई गंभीर रूप से घायल
जम्मू और कश्मीर
NC सांसद आगा रूहुल्लाह का डिप्टी CM सुरिंदर चौधरी पर निशाना- कुर्सी के लिए पार्टी चुन लेते हैं
NC सांसद आगा रूहुल्लाह का डिप्टी CM सुरिंदर चौधरी पर निशाना- कुर्सी के लिए पार्टी चुन लेते हैं
क्रिकेट
WPL 2026 Auction: सबसे महंगी बिकी दीप्ति शर्मा, UP ने खरीदा; देखें सभी मार्की प्लेयर्स का प्राइस
WPL 2026 Auction में सबसे महंगी बिकी दीप्ति शर्मा, UP ने खरीदा; देखें सभी मार्की प्लेयर्स का प्राइस
बॉलीवुड
Prateik Babbar Birthday: पैदा होते ही हुई मां की मौत, पिता ने नहीं दिया साथ, इस मासूम का कौन था मसीहा?
पैदा होते ही हुई मां की मौत, पिता ने नहीं दिया साथ, इस मासूम का कौन था मसीहा?
इंडिया
...तो क्या घुसपैठियों को वोट डालने का हक देना चाहिए? SIR पर सुनवाई, सिब्बल की कौन सी दलील पर सुप्रीम कोर्ट ने कही ये बात
...तो क्या घुसपैठियों को वोट डालने का हक देना चाहिए? SIR पर सुनवाई, सिब्बल की कौन सी दलील पर सुप्रीम कोर्ट ने कही ये बात
विश्व
Imran Khan Death Rumours: पूर्व पीएम इमरान खान की हो गई मौत? पाकिस्तान में मचा तूफान! अदियाला जेल प्रशासन ने बताया क्या है सच
पूर्व पीएम इमरान खान की हो गई मौत? पाकिस्तान में मचा तूफान! अदियाला जेल प्रशासन ने बताया क्या है सच
जनरल नॉलेज
सर्दियों में रम पीने से गर्मी क्यों लगने लगती है, इसमें ऐसा क्या मिला होता है?
सर्दियों में रम पीने से गर्मी क्यों लगने लगती है, इसमें ऐसा क्या मिला होता है?
हेल्थ
Ovarian Cancer Symptoms: ये गलतियां करने वाली महिलाओं को जरूर होता है ओवेरियन कैंसर, ऐसा दिखता है पहला लक्षण
ये गलतियां करने वाली महिलाओं को जरूर होता है ओवेरियन कैंसर, ऐसा दिखता है पहला लक्षण
ENT LIVE
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
ENT LIVE
Aukaat Ke Bahar Trailer Review: Elvish Yadav Looks Impressive, जाट के अंदाज में गर्दा उड़ाएंगे Rao Sahab
Aukaat Ke Bahar Trailer Review: Elvish Yadav Looks Impressive, जाट के अंदाज में गर्दा उड़ाएंगे Rao Sahab
ENT LIVE
Eko: इस साल की सबसे Shocking Malayalam Thriller – Dogs, Danger & Mind-Bending Suspense
Eko: इस साल की सबसे Shocking Malayalam Thriller – Dogs, Danger & Mind-Bending Suspense
ENT LIVE
Elvish Yadav's Aukaat Ke Bahar Teaser Review: दमदार टीजर, Rao Sahab का जबरदस्त अंदाज
Elvish Yadav's Aukaat Ke Bahar Teaser Review: दमदार टीजर, Rao Sahab का जबरदस्त अंदाज
ENT LIVE
Dharmendra Ji Passes Away | Bollywood के He-Man मां को नहीं लगते थे सुंदर? | Dharmendra Death News
Dharmendra Ji Passes Away | Bollywood के He-Man मां को नहीं लगते थे सुंदर? | Dharmendra Death News
Embed widget