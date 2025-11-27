कश्मीर में समय से पहले ही तापमान फ्रीजिंग प्वाइंट से नीचे, कब से शुरू होगी बर्फबारी?

जैसे-जैसे जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में सर्दी का असली मौसम और करीब आता जा रहा है घाटी में समय से पहले ही न्यूनतम तापमान फ्रीजिंग प्वाइंट से कई डिग्री नीचे गिर गया है. मौसम विभाग का कहना है कि उसने कश्मीर घाटी में 'कोल्ड वेव' घोषित नहीं किया है क्योंकि तापमान माइनस 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं गया है जो इसके लिए मानक या मापदंड है.

श्रीनगर में मौसम विभाग के अधिकारियों का कहना है कि कश्मीर घाटी के ऊंचे इलाकों और लद्दाख के ऊंचाई वाले रेगिस्तानी इलाकों में साल के इस समय बहुत ज्यादा ठंड होना आम बात है, लेकिन मौजूदा रीडिंग सर्दियों के हालात के जल्दी बढ़ने की ओर इशारा करती हैं.

'ज़्यादा मुश्किल हालात का करना पड़ सकता है सामना'

MET ऑफिस श्रीनगर के डिप्टी डायरेक्टर ब्रह्मपाल ने कहा, "नवंबर महीने में नॉर्मल मिनिमम टेंपरेचर माइनस 1-2 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है, लेकिन श्रीनगर में यह माइनस 4.4 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है, जबकि पहलगाम में पहले ही माइनस 5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा चुका है," लेकिन जम्मू-कश्मीर और लद्दाख दोनों जगह टेम्परेचर में भारी गिरावट और बारिश या स्नोफॉल की तुरंत कोई संभावना नहीं होने से यह पैटर्न लंबे समय तक ठंड का संकेत देता है, जिससे आने वाले दिनों में लोगों को और भी ज़्यादा मुश्किल हालात का सामना करना पड़ सकता है.

ब्रह्मपाल ने कहा, "अगले दस दिनों में भारी बारिश की कोई संभावना नहीं है और आने वाले दिनों में टेंपरेचर माइनस 5-6 डिग्री से नीचे गिरने से कोल्ड वेव की स्थिति और बढ़ेगी. और 5 दिसंबर के बाद ही स्नोफॉल की थोड़ी संभावना है."

लेकिन सूखा मौसम जारी रहने से, लोगों को नवंबर महीने में ही दिसंबर जैसे टेम्परेचर का सामना करना पड़ रहा है. गुरुवार को राजधानी श्रीनगर में इस सर्दी के मौसम की सबसे ठंडी रात रिकॉर्ड की गई, जिसमें टेम्परेचर माइनस 4.4°C था, जो साल के इस समय के लिए नॉर्मल से 6 डिग्री से ज्यादा कम है.

निचले इलाकों में भी पहुंच गई है ठंड

डल झील में रहने वाले और टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़े गुलाम मोहिउद्दीन ने कहा, "अक्टूबर के आखिरी हफ़्ते में थोड़ी देर के लिए भारी स्नोफॉल हुआ था और अब वह ठंड निचले इलाकों में भी पहुंच गई है. श्रीनगर में आज रात माइनस 4.4 टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया और हमें उम्मीद है कि स्नोफॉल होगा और टूरिस्ट आएँगे."

हालांकि, मौजूदा डेटा 10 दिसंबर तक स्नोफॉल के लिए अच्छी तस्वीर नहीं दिखाता है. जबकि साउथ और नॉर्थ कश्मीर के ऊपरी इलाकों में खासकर बहुत कम टेंपरेचर है जो आमतौर पर दिसंबर के आखिर या जनवरी की शुरुआत में रिकॉर्ड किया जाता है, कम या न होने का मतलब है कि कोल्ड वेव और भी ज़्यादा सख्त हो जाएगी.

लेकिन जो टूरिस्ट स्नोफॉल देखने कश्मीर आए हैं, वे निराश हैं, इसके बावजूद वे ठंडे सूखे मौसम का मज़ा ले रहे हैं क्योंकि स्नोफॉल न होने से ऊपरी इलाकों में ट्रैवल करना मुमकिन हो रहा है.

लेकिन ठंड के बावजूद ले रहे हैं मज़ा

गुजरात के एक टूरिस्ट रिंकू भरोट ने कहा, "हमने पाँच लेयर कपड़े पहने हैं और बहुत ज्यादा ठंड है, लेकिन ठंड के बावजूद हम इसका मज़ा ले रहे हैं. हालांकि हम स्नोफॉल देखने की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन इस ठंडे मौसम में भी कश्मीर ट्रैवल करना सही है." टूरिस्ट ज्यादातर पहाड़ी इलाकों के रिसॉर्ट्स में जाते हैं, लेकिन वहां ठंड का कहर जारी है. साउथ कश्मीर के शोपियां जिले में सबसे कम तापमान माइनस 6.5°C रहा, इसके बाद पड़ोसी जिले पुलवामा और नॉर्थ कश्मीर के बारामूला जिले का तापमान माइनस 5.8°C और माइनस 5.5°C रहा.

साउथ कश्मीर में, साउथ कश्मीर के दो और जिलों, अनंतनाग और कुलगाम में कम तापमान माइनस 5.7°C और माइनस 2.4°C रहा. वहीं नॉर्थ कश्मीर के बांदीपोरा और कुपवाड़ा जिले में कम से कम तापमान माइनस 4.5°C रहा और सेंट्रल कश्मीर में, बडगाम में पारा माइनस 4.6°C रहा, जबकि गंदेरबल में कम से कम तापमान माइनस 3.3°C तक गिर गया.

बनिहाल में पारा पहुंच गया है -1.5°C और भद्रवाह में 0.4°C तक

जम्मू और कश्मीर में जोजिला दर्रे में सबसे ठंडा तापमान माइनस 16.0°C रहा, जो नवंबर महीने के नॉर्मल से लगभग 10 डिग्री कम है. जम्मू के ऊंचाई वाले इलाकों में भी ठंड की लहर चल रही है, क्योंकि बनिहाल में पारा -1.5°C और भद्रवाह में 0.4°C तक पहुंच गया है, जो ठंड की लहर के बढ़ने का संकेत है.

उधमपुर में 4.6°C, रामबन में 4.1°C और राजौरी में 2.0°C के साथ न्यूनतम तापमान में भी भारी गिरावट दर्ज की गई. लद्दाख में ठंड और भी ज़्यादा थी, जहां तापमान जमाव बिंदु से काफी नीचे चला गया. कारगिल में सबसे कम न्यूनतम तापमान -9.5°C दर्ज किया गया, इसके ठीक बाद लेह में -8.6°C और नुबरा में -7.7°C दर्ज किया गया.

जैसे ही कश्मीर का तापमान गिरता है, घाटी भर के अस्पतालों में क्रोनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज (COPD) और अस्थमा के मरीजों के भर्ती होने की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी देखी जाने लगती है.

डॉक्टरों ने कहा कि सर्दियों के दौरान ज्यादातर इमरजेंसी और कैजुअल्टी के मामले COPD से जुड़े होते हैं – यह फेफड़ों की एक ऐसी बीमारी है जिसे ठीक नहीं किया जा सकता और जो बढ़ती रहती है – जो ज्यादातर स्मोकिंग और बिगड़ते एयर पॉल्यूशन की वजह से होती है. उन्होंने इलाके में रोकथाम, जल्दी डायग्नोसिस और सांस की देखभाल की सुविधाओं को बेहतर बनाने की मांग की.

MET डायरेक्टर ने कहा, “युवा और स्वस्थ लोगों के लिए मौसम ठंडा नहीं हो सकता है, लेकिन बुजुर्ग लोगों और बच्चों को ज्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है, खासकर सुबह और शाम के समय जब ठंड सबसे कम और सबसे ज्यादा होती है.”