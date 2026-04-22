पहलगाम आतंकी हमले की बरसी पर गुलाम नबी आजाद बोले, 'जिन लोगों को हमने...'

पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बुधवार (22 अप्रैल) को एक साल पूरे हो गए. इस बीच जम्मू-कश्मीर के पूर्व सीएम और डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी (DPAP) के प्रमुख गुलाम नबी आजाद ने इस दुखद घटना को याद करते हुए मारे गए लोगों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की. उन्होंने उम्मीद जताई की भविष्य में ऐसी घटनाएं नहीं होंगी. साथ ही यह भरोसा भी जताया कि कश्मीर में आतंकवाद के खात्मे को लेकर किए जा रहे प्रयासों को सफलता मिलेगी.

पूर्व केंद्रीय मंत्री गुलाम नबी आजाद ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, ''पहलगाम में हुए जघन्य आतंकी हमले के एक साल बाद, हम इस क्रूर हिंसा में मारे गए 25 निर्दोष पर्यटकों और एक बहादुर स्थानीय निवासी को गहरे शोक के साथ याद कर रहे हैं.''

One year after the heinous terror attack in #Pahalgam, we remember with deep sorrow the 25 innocent tourists and the brave local resident who were killed in this brutal act of violence. The attack not only targeted civilians, it also struck at the very soul of Kashmir and all… — Ghulam Nabi Azad (@ghulamnazad) April 22, 2026

'पहलगाम हमले ने कश्मीर की आत्मा पर प्रहार किया'

उन्होंने आगे कहा, ''आतंकियों ने पहलगाम में हमला कर न सिर्फ आम नागरिकों को निशाना बनाया, बल्कि कश्मीर की आत्मा और उसके सभी मूल्यों पर गहरा प्रहार किया. फिर भी, कश्मीर शांति, न्याय और आतंकवाद के पूरी तरह से उन्मूलन के अपने प्रयासों में दृढ़ और एकजुट रहा है. जिन लोगों को हमने खो दिया, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, हम ऐसे आतंकी कृत्यों से मुक्त भविष्य की उम्मीद करते हैं.''

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पहलगाम के बैसरन घाटी में 26 लोगों की हुई थी हत्या

बता दें कि 22 अप्रैल 2025 को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम के बैसरन घाटी में आतंकवादी हमला हुआ था. इस हमले में 26 निर्दोष लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई थी. इनमें से 25 पर्यटक थे. पर्यटकों की धर्म पूछकर हत्या की गई थी. इस आतंकी हमले ने न सिर्फ मानवता को शर्मसार किया था बल्कि पूरे देश में आक्रोश की भावना पैदा कर दिया था.

भारतीय सेना ने चलाया था ‘ऑपरेशन सिंदूर’

पहलगाम में हुए आतंकियों के कायराना हरकत का भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया था. पाकिस्तान और पीओके में मौजूद आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करने के लिए ‘ऑपरेशन सिंदूर’ चलाया गया था. 6-7 मई की रात को सेना ने आतंकवादियों के कई ठिकाने पूरी तरह बर्बाद कर दिया था और बड़ी संख्या में वहां मौजूद आतंकवादी भी मारे गए थे. इसके साथ ही भारतीय सेना पूरे 93 दिनों तक 'ऑपरेशन महादेव' के तहत पहलगाम हमले में शामिल आतंकवादियों की घेराबंदी में जुटी रही. 28 जुलाई 2025 को ऑपरेशन महादेव अपने अंजाम तक पहुंचा और तीनों आतंकियों को ढेर कर दिया गया.

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