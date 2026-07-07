जम्मू-कश्मीर में मॉनसून का कहर, भारी बारिश का अलर्ट जारी, पीर पंजाल-चेनाब में फ्लैश फ्लड का खतरा
Jammu-Kashmir Weather News: प्रदेश में 12 जुलाई तक हल्की से मध्यम और कई जगह भारी बारिश का अनुमान है. मौसम विभाग ने पीर पंजाल और चेनाब घाटी में फ्लैश फ्लड, भूस्खलन अलर्ट जारी किया है.
जम्मू-कश्मीर में एक बार फिर मॉनसून सक्रिय हो गया है. पीर पंजाल इलाके में अचानक बाढ़ और बादल फटने जैसी घटनाओं के बीच मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक राज्य के कई हिस्सों में बारिश का अनुमान जताया है. मौसम विभाग के मुताबिक 7 जुलाई से 12 जुलाई तक जम्मू और कश्मीर दोनों डिवीजनों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ गरज-चमक होने की संभावना है. कुछ इलाकों में भारी बारिश भी हो सकती है.
श्रीनगर मौसम विभाग के डायरेक्टर मुख्तार अहमद ने बताया कि 7 और 8 जुलाई के दौरान जम्मू डिवीजन के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होगी. देर रात, सुबह-सुबह और कुछ जगहों पर दोपहर के समय तेज बारिश के छोटे दौर भी देखने को मिल सकते हैं. वहीं कश्मीर घाटी के कई जिलों में भी बारिश का यही सिलसिला बना रहेगा. कुछ इलाकों में थोड़ी देर के लिए तेज बारिश होने की संभावना है.
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9 से 12 जुलाई तक भी जारी रहेगा बारिश का दौर
मौसम विभाग के अनुसार 9 और 10 जुलाई को भी जम्मू-कश्मीर के कई हिस्सों में बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं. वहीं 11 और 12 जुलाई को भी मौसम ऐसा ही बना रहेगा.
इस दौरान कुछ इलाकों में भारी बारिश और तेज बौछारें पड़ने की आशंका है. विभाग ने खास तौर पर 7-8 जुलाई और 11 जुलाई को लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है.
फ्लैश फ्लड और भूस्खलन का खतरा
मौसम विभाग ने चेनाब घाटी और पीर पंजाल रेंज के संवेदनशील इलाकों में अचानक बाढ़, भूस्खलन और मडस्लाइड का खतरा जताया है. लोगों से अपील की गई है कि वे बारिश के दौरान नालों, छोटी जलधाराओं और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों के आसपास जाने से बचें. प्रशासन भी हालात पर नजर बनाए हुए है और जरूरत पड़ने पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की तैयारी रखी गई है.
अमरनाथ यात्रा पर फिलहाल बड़ा असर नहीं
बारिश के बावजूद अमरनाथ यात्रा फिलहाल सामान्य रूप से जारी रहने की उम्मीद है. मौसम विभाग का कहना है कि पवित्र गुफा तक जाने वाला अधिकांश रास्ता सुरक्षित है.
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हालांकि, बीच-बीच में कुछ इलाकों में तेज बारिश हो सकती है, इसलिए यात्रियों को मौसम से जुड़े ताजा अपडेट पर नजर रखने और प्रशासन की सलाह का पालन करने की हिदायत दी गई है. मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में मौसम तेजी से बदल सकता है, इसलिए लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है.