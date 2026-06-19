श्रीनगर की सीमेंट फैक्ट्री की चिमनी में लगी आग, 7 मजदूर झुलसे, सुरक्षा मानकों पर उठे सवाल

श्रीनगर के बाहरी इलाके खोन्मोह में गुरुवार शाम एक सीमेंट फैक्ट्री की चिमनी में आग लगने से सात मजदूर झुलस गए, जिनमें से एक की हालत गंभीर है. अधिकारियों के मुताबिक, यह घटना तब हुई जब मजदूर फैक्ट्री परिसर के अंदर काम कर रहे थे. शुरुआती जांच से पता चलता है कि फैक्ट्री की चिमनी में आग लगने से मजदूर झुलस गए, जिससे वहां मौजूद कर्मचारियों में अफरातफरी मच गई.

सात घायलों मजदूरों में से एक मजदूर गंभीर रूप से झुलसा

घटना के तुरंत बाद, घायल मजदूरों को फैक्ट्री से बाहर निकाला गया और बेहतर इलाज के लिए श्रीनगर के SMHS अस्पताल ले जाया गया. पुलिस अधिकारी ने बताया कि सभी सात घायल मजदूरों का अस्पताल में इलाज चल रहा है. अधिकारी का कहना है कि, 'घायल मजदूरों में से एक गंभीर रूप से झुलस गया है और उसकी हालत नाजुक बनी हुई है, जबकि बाकी छह मजदूरों की हालत स्थिर है.' अस्पताल के सूत्रों ने पुष्टि की कि घायल मजदूरों को इमरजेंसी और बर्न केयर यूनिट में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टर उनकी हालत पर बारीकी से नजर रख रहे हैं.

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क्या फैक्ट्री में सभी जरूरी सुरक्षा नियमों का पालन किया जा रहा था?

घायल मजदूरों की पहचान बिलाल अहमद खांडे (32, निवासी खोन्मोह), गुलाम रसूल चोपन (50, निवासी ख्रेव), शब्बीर अहमद अहंगर, फयाज अहमद भट (40, निवासी अरिन, बांदीपोरा - गंभीर हालत), नरायण (33, निवासी नेपाल), बशीर अहमद भट (45, निवासी खोन्मोह) और गुलजार अहमद चोपन (40, निवासी खोन्मोह, श्रीनगर) के तौर पर हुई है.

इस बीच, पुलिस ने घटना का संज्ञान लिया है और आग लगने के सही कारणों का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी है. अधिकारियों ने बताया कि दुर्घटना के कारणों की जांच करने और यह पता लगाने के लिए एक टीम तैनात की गई है कि 'क्या फैक्ट्री में सभी जरूरी सुरक्षा नियमों का पालन किया जा रहा था'?

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