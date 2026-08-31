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हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmirशोपियां में जमीन के नीचे मिला आतंकी ठिकाना! AK-47 समेत कई हथियार बरामद

शोपियां में जमीन के नीचे मिला आतंकी ठिकाना! AK-47 समेत कई हथियार बरामद

कश्मीर के शोपियां जिले में संदिग्ध आतंकवादियों के एक ठिकानों पर सुरक्षा बलों ने बड़ी मात्रा में ऑटोमैटिक हथियार, गोला-बारूद बरामद किए हैं. यह बरामदगी एक सप्ताह से चल रहे सघन अभियानों के बीच हुई है.

Written By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ |  Updated at : 31 Aug 2026 04:16 PM (IST)
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सुरक्षा बलों ने दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले में संदिग्ध आतंकवादियों के एक ठिकाने का पता लगाकर वहां से बड़ी मात्रा में ऑटोमैटिक हथियार, गोला-बारूद और विस्फोटक बरामद किए हैं. यह संयुक्त अभियान जम्मू-कश्मीर पुलिस, राष्ट्रीय राइफल्स और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) ने खुफिया जानकारी के आधार पर चलाया.

शोपियां जिले में तलाशी अभियान में जमीन के नीचे मिला बंकर

पुलिस के मुताबिक, शोपियां जिले के नाइकपोरा मेमेंदारा गांव के सेब के बाग वाले इलाके में तलाशी अभियान के दौरान जमीन के नीचे बना एक बंकर मिला. इस ठिकाने को हवाई और जमीनी निगरानी से बचाने के लिए घनी झाड़ियों और बाग की मिट्टी के नीचे सावधानी से छिपाया गया था.

तलाशी के दौरान सुरक्षा बलों ने बंकर से एक AK-47 राइफल, दो AK-47 मैगजीन, 7.62 एमएम के 60 राउंड गोला-बारूद, एक पिस्तौल, 9 एमएम के छह राउंड गोला-बारूद और एक ग्रेनेड बरामद किया. पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां अब बरामद हथियारों के स्रोत और उनके इस्तेमाल के मकसद का पता लगाने में जुटी हैं.

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कार्रवाई में हिज्बुल मुजाहिदीन से जुड़े ग्रेनेड का जखीरा भी जब्त

यह बरामदगी दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले में संदिग्ध आतंकवादियों के खिलाफ पिछले एक सप्ताह से चल रहे सघन अभियानों के बीच हुई है. इससे पहले 25 अगस्त 2026 को शोपियां पुलिस और सेना ने जिले में छह ओवरग्राउंड वर्कर्स (OGWs) और आतंकवादियों के सहयोगियों को गिरफ्तार किया था. इस कार्रवाई के दौरान हिज्बुल मुजाहिदीन से जुड़े ग्रेनेड का जखीरा भी जब्त किया गया था. पुलिस ने हथियारों के नए जखीरे के स्रोत, सप्लाई लाइन और संभावित निशाने का पता लगाने के लिए फॉरेंसिक जांच शुरू कर दी है. वहीं आगे की कार्रवाई भी की जा रही है.

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Published at : 31 Aug 2026 04:15 PM (IST)
Tags :
Shopian News JAMMU KASHMIR NEWS
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