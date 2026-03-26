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हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmir'मजबूरन कुछ दिनों के लिए पेट्रोल पंप बंद करने पड़ेंगे', ऐसा क्यों बोले CM उमर अब्दुल्ला?

'मजबूरन कुछ दिनों के लिए पेट्रोल पंप बंद करने पड़ेंगे', ऐसा क्यों बोले CM उमर अब्दुल्ला?

Omar Abdullah on PM Modi Meeting: जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने बताया कि शुक्रवार (27 मार्च) को पीएम मोदी मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे.

By : अजय बाचलू | Edited By: सनातन कुमार | Updated at : 26 Mar 2026 04:25 PM (IST)
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जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने रसोई गैस और पेट्रोल की कमी पर कहा कि जब सरकार की तरफ से कोई बात होती है तो उसे कोई नहीं सुनता है. सीएम ने बताया कि उन्होंने इसमें रिव्यू मीटिंग ली है. सीएम ने कहा कि फिलहाल जम्मू कश्मीर में किसी चीज की कमी नहीं है.चाहे वह पेट्रोल हो या एलपीजी सिलेंडर हो. केंद्र की सरकार ने स्थिति का जायजा लिया है. सोशल मीडिया की अफवाओं की बुनियाद पर पेट्रोल पंप के बाहर लाइन लगाकर लोग खड़े हो जाते हैं. अगर आप इस चीज को बंद नहीं करोगे तो मजबूरन हमें कुछ दिनों के लिए पेट्रोल पंप बंद करने पड़ेंगे. 

कल पीएम की बैठक में शामिल रहूंगा- सीएम उमर

इसके साथ ही सीएम उमर अब्दुल्ला ने बताया, "प्रधानमंत्री ने कल एक मीटिंग रखी है. शाम 6:30 बजे की बैठक में मैं भी शामिल हो रहा हूं. इसमें ईरान और आसपास के हालात इलाके के हालात के बारे में बातचीत होगी और यह भी देखा जाएगा कि क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं. देश में तेल की कोई कमी नहीं है."

बता दें कि कल पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्यों के सीएम से बात करेंगे. कल होने वाली पीएम मोदी की बैठक में चुनावी राज्य शामिल नहीं होंगे क्योंकि वहां आचार संहिता लागू है. चुनाव वाले राज्यों के मुख्य सचिवों के लिए कैबिनेट सचिवालय के माध्यम से एक अलग बैठक की जाएगी.

(खबर को अपडेट किया जा रहा है...)

Published at : 26 Mar 2026 04:01 PM (IST)
Tags :
PM Modi Breaking News Abp News OMAR ABDULLAH
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