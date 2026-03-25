हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यJammu and KashmirKashmir News: LPG और तेज का जिक्र कर प्रशासन की अपील, 'अफवाहों पर ध्यान न दें'

Kashmir News: LPG और तेज का जिक्र कर प्रशासन की अपील, 'अफवाहों पर ध्यान न दें'

Kashmir News In Hindi: कश्मीर घाटी में लॉकडाउन की अफवाहों को प्रशासन ने खारिज कर दिया है. कश्मीर के डिविजनल कमिश्नर अंशुल गर्ग ने कहा कि हालात सामान्य हैं और जरूरी वस्तुओं की कोई कमी नहीं है.

By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 25 Mar 2026 10:02 PM (IST)
Preferred Sources

कश्मीर घाटी में इन दिनों अफवाहों ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है, जबकि जमीनी हकीकत इससे अलग है. सरकार जहां एलपीजी गैस, खाद्य सामग्री और अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुचारु बनाए रखने के लिए लगातार प्रयास कर रही है. वहीं कुछ शरारती तत्व लॉकडाउन जैसी झूठी खबरें फैलाकर माहौल बिगाड़ने में लगे हैं.

इन अफवाहों के चलते लोगों में घबराहट फैल गई और कई इलाकों में जरूरी सामान की जमकर खरीदारी देखने को मिली. पेट्रोल पंपों पर भी लंबी कतारें देखी गईं, जबकि ईंधन की कोई कमी नहीं है. प्रशासन ने साफ किया है कि हालात पूरी तरह सामान्य हैं और लोगों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें.

लॉकडाउन की अफवाहों को डीसी ने किया खारिज

कश्मीर के डिविजनल कमिश्नर अंशुल गर्ग ने चल रहे ईरान युद्ध के कारण किसी भी संभावित देशव्यापी लॉकडाउन के फैसले से जुड़ी अफवाहों को खारिज कर दिया. साथ ही लोगों से अपील की है कि वे घबराएं नहीं और जानकारी के लिए केवल आधिकारिक स्रोतों पर ही भरोसा करें. जरूरी चीजों की घबराहट में खरीदारी और पेट्रोल पंपों पर भीड़ की खबरों के बाद श्रीनगर में पत्रकारों से बात करते हुए, कश्मीर के डिविजनल प्रशासन ने यह साफ कर दिया कि कश्मीर घाटी में न तो लॉकडाउन का कोई फैसला लिया गया है और न ही जरूरी चीजों की कोई कमी है.

ये भी पढ़िए- माता वैष्णो देवी की यात्रा अस्थायी रूप से बंद, नवरात्र में श्रद्धालुओं की भीड़ के चलते लिया फैसला

सरकार की ओर से जारी नहीं हुई कोई जानकार- गर्ग

कश्मीर के डिविजनल कमिश्नर अंशुल गर्ग ने कहा कि लॉकडाउन को लेकर कई अफवाहें फैलाई जा रही हैं, लेकिन सरकार की ओर से ऐसी कोई जानकारी नहीं है. अगर ऐसा कोई फैसला लिया जाता है, तो उसकी आधिकारिक सूचना दी जाएगी. मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि वे घबराएं नहीं. जरूरी चीजों के स्टॉक पर लगातार नजर रखी जा रही है और उनकी उपलब्धता और वितरण सुनिश्चित किया जा रहा है.

गर्ग ने अफवाह फैलाने वालों को चेतावनी देते हुए कहा कि सख्त निर्देश जारी किए गए हैं और गलत जानकारी फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. लोगों को सही जानकारी के लिए केवल सरकार के आधिकारिक माध्यमों पर ही भरोसा करना चाहिए.

ये भी पढ़िए- Jammu Kashmir News: 14-15 अप्रैल से कश्मीर ट्रैवल मार्ट 2026 का आयोजन, 20 राज्यों के 250 स्टेकहोल्डर्स होंगे शामिल

Published at : 25 Mar 2026 09:58 PM (IST)
Tags :
Kashmir News JAMMU KASHMIR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जम्मू और कश्मीर
Kashmir News: LPG और तेज का जिक्र कर प्रशासन की अपील, 'अफवाहों पर ध्यान न दें'
कश्मीर: LPG और तेज का जिक्र कर प्रशासन की अपील, 'अफवाहों पर ध्यान न दें'
जम्मू और कश्मीर
Kashmir News: कश्मीर में बनने जा रहा ट्यूलिप रिसर्च सेंटर, बागवानी और रोजगार को मिलेगा बढ़ावा
कश्मीर में बनने जा रहा ट्यूलिप रिसर्च सेंटर, बागवानी और रोजगार को मिलेगा बढ़ावा
जम्मू और कश्मीर
Jammu News: जम्मू यूनिवर्सिटी में सिलेबस विवाद गहराया, PDP ने बदलाव को बताया 'संकीर्ण सोच'
जम्मू यूनिवर्सिटी में सिलेबस विवाद गहराया, PDP ने बदलाव को बताया 'संकीर्ण सोच'
जम्मू और कश्मीर
लोकसभा में जम्मू-कश्मीर की अब सिर्फ 5 सीट नहीं! बढ़ी हुई सीटें किसके लिए होंगी आरक्षित?
लोकसभा में जम्मू-कश्मीर की अब सिर्फ 5 सीट नहीं! बढ़ी हुई सीटें किसके लिए होंगी आरक्षित?
Advertisement

वीडियोज

फिल्म 'धुरंधर 2' पर संकट के बादल, गुरबानी के गलत इस्तेमाल पर मचा घमासान!
Dhurandhar: The Revenge | Danish Iqbal Interview, बड़े साहब से दाऊद तक, सब पर खुलासा!
Dhurandhar: The Revenge | Danish Pandor AKA Uzair Baloch Negative PR से लेकर फिल्म की सफलता तक
खार्ग द्वीप बना नया रणक्षेत्र...ईरान ने तैनात की मिसाइलें!
अब EV पर मिलेगा बड़ा फायदा! नई EV Policy में ₹1 लाख तक सब्सिडी | Auto Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Israel US Iran War Live: 'अब मुद्दा सिर्फ युद्ध रोकने का नहीं रहा, बल्कि...', सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामेनेई की ट्रंप को चेतावनी
'अब मुद्दा सिर्फ युद्ध रोकने का नहीं रहा, बल्कि...', सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामेनेई की ट्रंप को चेतावनी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अग्रिम जमानत मिलने पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की पहली प्रतिक्रिया, 'विरोधियों की बात...'
यौन उत्पीड़न मामला: अग्रिम जमानत मिलने पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की पहली प्रतिक्रिया, क्या बोले?
बॉलीवुड
अली जफर ईद पर धोती-कुर्ता पहनने पर हुए ट्रोल, पाक एक्टर बोले- मेरा बनियान के बिना कुर्ता पहनना नेशनल मुद्दा बन गया
अली जफर ईद पर धोती-कुर्ता पहनने पर हुए ट्रोल, पाक एक्टर बोले- मेरा बनियान के बिना कुर्ता पहनना नेशनल मुद्दा बन गया
आईपीएल 2026
सभी 10 टीमों के कप्तानों ने जमकर की मस्ती, अय्यर-रहाणे ने लगाए ठहाके, तस्वीरें हुई वायरल
सभी 10 टीमों के कप्तानों ने जमकर की मस्ती, अय्यर-रहाणे ने लगाए ठहाके, तस्वीरें हुई वायरल
विश्व
'अमेरिका के साथ नहीं होगी कोई बात...', पाकिस्तान की जमीन से ईरान ने ट्रंप को दिया कड़ा संदेश
'अमेरिका के साथ नहीं होगी कोई बात...', पाकिस्तान की जमीन से ईरान ने ट्रंप को दिया कड़ा संदेश
इंडिया
'हम दलाल देश नहीं बन सकते...', ऑल पार्टी मीटिंग में विपक्ष ने पाकिस्तान को लेकर किया सवाल तो बोले विदेश मंत्री जयशंकर
'हम दलाल देश नहीं बन सकते...', ऑल पार्टी मीटिंग में विपक्ष के PAK से जुड़े सवाल पर बोले जयशंकर
ट्रेंडिंग
Video: पेट्रोल पंप पर लाइन देख शख्स ने निकाला जुगाड़, बाइक छोड़ घोड़े से पहुंचा ऑफिस, वीडियो वायरल
पेट्रोल पंप पर लाइन देख शख्स ने निकाला जुगाड़, बाइक छोड़ घोड़े से पहुंचा ऑफिस, वीडियो वायरल
यूटिलिटी
PNG कनेक्शन लेने के नियमों में बड़ा बदलाव, जानें कितना आसान हुआ पाइप्ड गैस लगवाना?
PNG कनेक्शन लेने के नियमों में बड़ा बदलाव, जानें कितना आसान हुआ पाइप्ड गैस लगवाना?
ENT LIVE
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
ENT LIVE
Chiraiya Review: Divya Dutta छा गईं, Marital Abuse और Social Issue पर कमाल Web Series
Chiraiya Review: Divya Dutta छा गईं, Marital Abuse और Social Issue पर कमाल Web Series
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge | Zahoor Mistry Aka Vivek Sinha की अनसुनी कहानी | PK Movie से पावरफुल Roles, Dhurandhar तक का सफर
Dhurandhar: The Revenge | Zahoor Mistry Aka Vivek Sinha की अनसुनी कहानी | PK Movie से पावरफुल Roles, Dhurandhar तक का सफर
ENT LIVE
Dhurandhar 2 के Actor Aditya Uppal ने फिल्म पर लगे ‘Propaganda’ के आरोपों का दिया जवाब
Dhurandhar 2 के Actor Aditya Uppal ने फिल्म पर लगे ‘Propaganda’ के आरोपों का दिया जवाब
Embed widget