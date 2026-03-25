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हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmirआसिया अंद्राबी के समर्थन में उतरीं PDP चीफ महबूबा मुफ्ती, उम्रकैद की सजा पर पुनर्विचार की मांग

आसिया अंद्राबी के समर्थन में उतरीं PDP चीफ महबूबा मुफ्ती, उम्रकैद की सजा पर पुनर्विचार की मांग

Mehbooba Mufti News: पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा कि आसिया अंद्राबी एक बुजुर्ग महिला हैं और पहले ही जेल में कई साल बिता चुकी हैं, इसलिए उनकी सजा पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए.

By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ | Edited By: अजीत | Updated at : 25 Mar 2026 11:04 PM (IST)
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पार्टी लाइन और वैचारिक मतभेदों से ऊपर उठते हुए, PDP प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने बुधवार (25 मार्च) को अलगाववादी आसिया अंद्राबी की उम्रकैद की सजा की समीक्षा करने और इसे घटाकर पहले के प्रावधान के अनुसार 14 साल करने की मांग की. वहीं हुर्रियत के पूर्व चेयरमैन मीरवाइज उमर फारूक ने भी कहा कि आसिया अंद्राबी और उनकी सहयोगियों सोफी फहमीदा और नाहिदा नसरीन को सुनाई गई सजा चिंता का विषय है.

श्रीनगर में पार्टी मुख्यालय में एक कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा, "यह उम्रकैद की सजा, जो व्यक्ति के जीवित रहने तक चलती है, पूरे देश में खत्म कर दी जानी चाहिए. यह 14 साल की होनी चाहिए, जैसा कि पहले हुआ करती थी."

आसिया को उम्रकैद की सजा पर पुनर्विचार हो- महबूबा मुफ्ती

जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री ने मानवीय आधार पर अंद्राबी को दी गई उम्रकैद की सजा पर पुनर्विचार करने की मांग की. मुफ्ती ने कहा, "हमारे उनके विचारों और काम करने के तरीके से मतभेद हैं, लेकिन इंसानियत का तकाजा है कि, चूंकि वह एक बुजुर्ग महिला हैं और पहले ही जेल में कई साल बिता चुकी हैं, इसलिए उनकी सज़ा पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए."

अंद्राबी को पैरोल पर रिहा किया जाना चाहिए- महबूबा मुफ्ती

उन्होंने कहा, "मैं अपील करती हूं कि इस (सज़ा) पर पुनर्विचार किया जाए. भारत सरकार पहले भी कई लोगों को पैरोल पर रिहा कर चुकी है. उन्हें भी पैरोल पर रिहा किया जाना चाहिए, भले ही वह सशर्त हो, और मानवीय आधार पर उनकी दोषसिद्धि की समीक्षा की जानी चाहिए."

मीरवाइज ने की मानवीय आधार पर रिहाई की वकालत

मानवीय आधार पर उनकी रिहाई की वकालत करते हुए, कश्मीर के मुख्य धर्मगुरु मीरवाइज उमर फारूक ने बुधवार को कहा कि अंद्राबी को दी गई उम्रकैद की सजा अपनी 'कठोरता और सख़्ती' के लिए अलग से नजर आती है. मीरवाइज़ ने X पर एक पोस्ट में कहा, "आसिया अंद्राबी साहिबा और उनकी सहयोगियों सोफी फहमीदा और नाहिदा नसरीन को सुनाई गई सज़ा चिंता का विषय है. हिरासत में पहले ही बिताए जा चुके सालों को देखते हुए, यह सजा अपनी कठोरता और सख्ती के लिए अलग से नजर आती है."

उम्मीद है आसिया की उम्र देखकर रिहा किया जाएगा- मीरवाइज

उन्होंने उम्मीद जताई कि अंद्राबी और उनके सहयोगियों के मामले की मानवीय आधार पर समीक्षा की जाएगी. उन्होंने आगे कहा, “हमें उम्मीद है कि लोकतांत्रिक सिद्धांतों के अनुरूप और मानवीय आधार पर, उनके मामले की संवेदनशीलता और करुणा के साथ समीक्षा की जाएगी—विशेष रूप से आसिया जी की उम्र और स्वास्थ्य को देखते हुए उन्हें रिहा कर दिया जाएगा.” 

NIA अदालत ने अंद्राबी को सुनाई उम्रकैद की सजा

एक विशेष NIA अदालत ने मंगलवार (23 मार्च) को अंद्राबी को भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने की साजिश रचने के आरोप में उम्रकैद की सज़ा सुनाई. अदालत ने टिप्पणी की कि दुख्तरान-ए-मिल्लत की प्रमुख के प्रति किसी भी तरह की नरमी बरतने से कश्मीर को अलग करने के उनके प्रयासों को केवल 'नई ऊर्जा' ही मिलेगी.

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Published at : 25 Mar 2026 10:56 PM (IST)
Tags :
Mehbooba Mufti PDP Asiya Andrabi JAMMU KASHMIR NEWS
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