कुलगाम में पहलगाम जैसा आतंकी हमला, मजदूरों को मारी गोली; 2 की मौत

जम्मू-कश्मीर के कुलगाम आतंकी हमले में मरने वालों की संख्या बढ़कर दो हो गई है. शनिवार (1 अगस्त) तड़के श्रीनगर के SKIMS अस्पताल में एक और घायल प्रवासी मजदूर की मौत हो गई. शुक्रवार शाम दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले के केलम गांव में ईंट भट्ठे पर काम करने वाले दो प्रवासी मजदूरों पर आतंकवादियों ने गोलीबारी की थी, जिसमें वे घायल हो गए थे.

हमले में मारे गए मजदूर केलम की ईंट भट्ठे पर करते थे मजदूरी

अधिकारियों ने बताया कि एक मजदूर की मौत शुक्रवार को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज (GMC) अनंतनाग में हुई, जबकि दूसरे मजदूर की, जिसे बेहतर इलाज के लिए SKIMS श्रीनगर भेजा गया था, शनिवार को मौत हो गई. मृतकों की पहचान दीपक रैट्रे (24), पिता उमा शंकर, और बोपिंदर (28), पिता दशरार के रूप में हुई है. दोनों छत्तीसगढ़ के रहने वाले थे और कुलगाम के केलम इलाके में एक ईंट भट्ठे पर प्रवासी मजदूर के तौर पर काम कर रहे थे.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, गोली मारने से पहले दोनों हमलावरों ने खास तौर पर उनके नाम पूछे और जैसे ही दोनों ने अपनी पहचान बताई, हमलावरों ने तुरंत पिस्तौल से उन पर गोली चला दी. हमले के तुरंत बाद सुरक्षा बल मौके पर पहुंचे, इलाके की घेराबंदी की और हमलावरों का पता लगाने के लिए बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू कर दिया. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच जारी है.

सज्जाद लोन का इल्तिजा मुफ्ती पर पलटवार- माफी मांगनी ही होगी

सुरक्षा एजेंसियों को आतंकवाद-रोधी अभियान तेज करने के निर्देश

इस बीच, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आतंकी हमले की कड़ी निंदा की और पुलिस महानिदेशक (DGP) नलिन प्रभात से बात की. उन्होंने सुरक्षा एजेंसियों को आतंकवाद-रोधी अभियानों को तेज करने और दोषियों को सजा दिलाने के निर्देश दिए. 'X' पर एक पोस्ट में उपराज्यपाल ने कहा कि उन्होंने सुरक्षा बलों को हमले में शामिल आतंकवादियों को खत्म करने के लिए अभियान तेज करने का निर्देश दिया है.

I spoke with the DGP, Shri Nalin Prabhat and top security officials following the brutal terrorist attack in Kulgam in which a labourer from Chhattisgarh was killed. I strongly condemn this cowardly act. I have directed our security forces to step up their operations and… — Manoj Sinha (@manojsinha_) July 31, 2026

उन्होंने पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना भी व्यक्त की और दोहराया कि जम्मू-कश्मीर प्रशासन और पूरा देश मजबूती से उनके साथ खड़ा है. गौरतलब है कि पिछले 10 दिनों में कश्मीर में यह दूसरा आतंकी हमला है. 22 जुलाई को अनंतनाग जिले के लाल चौक इलाके में आतंकवादियों ने जम्मू-कश्मीर पुलिस के एक हेड कांस्टेबल की बहुत करीब से गोली मारकर हत्या की गई थी.

जम्मू: 9950 प्रीगाबालिन कैप्सूल जब्त, 4 आरोपी गिरफ्तार