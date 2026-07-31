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हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmirसज्जाद लोन का इल्तिजा मुफ्ती पर पलटवार- माफी मांगनी ही होगी

सज्जाद लोन का इल्तिजा मुफ्ती पर पलटवार- माफी मांगनी ही होगी

Jammu Kashmir Politics: सज्जाद लोन ने महबूबा मुफ्ती को कश्मीर की 'पैलेट क्वीन' बताकर बिना शर्त माफी की मांग की है. साथ ही PDP तोड़ने के आरोपों को भी खारिज कर दिया.

Written By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ |  Updated at : 31 Jul 2026 10:46 PM (IST)
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जम्मू-कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस (JKPC) के अध्यक्ष और हंदवाड़ा से विधायक सज्जाद गनी लोन ने पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) प्रमुख महबूबा मुफ्ती पर जोरदार हमला बोला है. लोन ने कश्मीरियों पर पैलेट गन और गोलियां चलाने को सही ठहराने वाले बयानों के लिए महबूबा मुफ्ती से बिना शर्त माफी की मांग की है. इसके साथ ही, उन्होंने एजेंसियों के इशारे पर पीडीपी को तोड़ने के आरोपों को भी सिरे से खारिज कर दिया.

सज्जाद लोन ने चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक महबूबा मुफ्ती माफी नहीं मांगतीं, उनकी पार्टी रोजाना सोशल मीडिया कैंपेन चलाएगी और जम्मू-कश्मीर के लोगों पर पीडीपी द्वारा किए गए अत्याचारों पर एक 'श्वेत पत्र' (White Paper) भी जारी करेगी.

इल्तिजा मुफ्ती के आरोपों पर लोन का पलटवार

गौरतलब है कि गुरुवार को श्रीनगर में पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ्ती ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया था कि सज्जाद लोन केंद्र सरकार, गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय एजेंसियों के दबाव में पीडीपी को तोड़ने की साजिश रच रहे हैं.

इस पर पलटवार करते हुए लोन ने इसे असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश बताया. सज्जाद गनी लोन ने कहा, "अचानक आपको सज्जाद लोन और पीपल्स कॉन्फ्रेंस याद आ गई, ताकि किसी तरह ध्यान भटकाया जा सके. आप चाहे कितना भी ड्रामा कर लें, आपको बिना शर्त माफी मांगनी ही होगी." 

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'क्या अलगाववादी का बेटा गृह मंत्री की बेटी को डरा रहा है?'

सज्जाद लोन ने महबूबा मुफ्ती को चुनौती देते हुए "विक्टिम कार्ड" खेलने का आरोप लगाया. अपने परिवार की पृष्ठभूमि का जिक्र करते हुए (लोन के पिता अब्दुल गनी लोन एक अलगाववादी थे), उन्होंने तंज कसा कि यह कैसे मुमकिन है कि एजेंसियों के इशारे पर कोई अलगाववादी का बेटा कुछ करेगा. लोन ने कहा, "आप तो खुद पूर्व गृह मंत्री की बेटी हैं. मतलब, एक अलगाववादी का बेटा एक गृह मंत्री की बेटी को डरा रहा है?" उन्होंने महबूबा पर कश्मीर के पूरे राजनीतिक वर्ग को एजेंसियों का एजेंट बताकर बदनाम करने का आरोप लगाया और सवाल किया कि "क्या यहाँ हर कोई बिकाऊ है?"

'PDP खुद एजेंसियों द्वारा बनाई गई खिचड़ी है'

एजेंसियों द्वारा पार्टी तोड़ने के पीडीपी के दावों पर लोन ने आंकड़ों के साथ अपनी बात रखी.

  • वोट शेयर में भारी गिरावट: लोन ने बताया कि 2014 में पीडीपी का वोट शेयर 36 प्रतिशत था, जो 2024 में गिरकर महज 2.5 प्रतिशत रह गया है.
  • किराए के बागी: लोन ने पीडीपी को एजेंसियों द्वारा बनाई गई पार्टी बताया, जिसने दक्षिण कश्मीर से कांग्रेस, मध्य कश्मीर से नेशनल कॉन्फ्रेंस और उत्तर कश्मीर से पीपल्स कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ताओं को इकट्ठा किया था.

लोन ने कहा, "उन्हें एक 'खिचड़ी' थमा दी गई थी, जिसे 'व्यक्तियों का गठबंधन' कहा जाता है. लोग चले गए, तो पार्टी खत्म हो गई. एजेंसी का असली कमाल यही है."

विकिलीक्स और मुफ्ती मोहम्मद सईद का जिक्र

सज्जाद लोन ने पीडीपी के इतिहास पर रोशनी डालते हुए दिवंगत मुफ्ती मोहम्मद सईद को कश्मीर के सबसे काले राजनीतिक अध्याय और नागरिकों की मौतों के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया.

  • हत्याओं का आरोप: लोन ने कहा कि मौलवी मीरवाइज मोहम्मद फारूक के जनाजे में हुई हत्याओं सहित कश्मीर में सबसे ज्यादा नागरिकों की मौतों के लिए मुफ्ती मोहम्मद सईद जिम्मेदार हैं.
  • विकिलीक्स का हवाला: महबूबा मुफ्ती पर एक विदेशी राजनयिक से बातचीत का आरोप लगाते हुए लोन ने कहा कि विकिलीक्स के अनुसार, कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार ने IB के जरिए एक करोड़ रुपये एक ऐसे उम्मीदवार को दिए थे जो गुप्त रूप से महबूबा से जुड़ा था. लोन ने पूछा कि क्या यह देशद्रोह के दायरे में नहीं आता?

'पैलेट क्वीन' दिल्ली जाकर कर रही हैं ड्रामा

महबूबा मुफ्ती को कश्मीर की 'पैलेट क्वीन' (Pellet Queen) का नाम देते हुए सज्जाद लोन ने दिल्ली में युवाओं के विरोध प्रदर्शनों में उनकी मौजूदगी पर तीखा सवाल उठाया. उन्होंने कहा, "जब आपके मुख्यमंत्री रहते हुए सैकड़ों युवा कश्मीरी मारे गए, पब्लिक सेफ्टी एक्ट (PSA) के तहत जेलों में डाले गए और पैलेट गन से अंधे कर दिए गए, तब आप वहां किस मुंह से गईं? यहां की इस 'पैलेट-क्वीन' को जवाब देना ही होगा."

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Published at : 31 Jul 2026 10:45 PM (IST)
Tags :
Jammu Kashmir Politics JAMMU KASHMIR NEWS Jammu & Kashmir Elections
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