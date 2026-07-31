PoK हिंसा के खिलाफ जम्मू में प्रदर्शन, सरकार से एक्शन की मांग

पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) में मुनीर की सेना द्वारा आम लोगों पर अत्याचार के खिलाफ जम्मू में शुक्रवार (31 जुलाई) को पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से आए विस्थापितों ने प्रदर्शन किया. प्रदर्शन के दौरान लोगों ने पाकिस्तान विरोधी नारे लगाए और हाथों में तख्तियां लेकर वहां की स्थिति पर चिंता जताई. प्रदर्शनकारियों का कहना था कि PoK में रहने वाले लोगों की आवाज दबाई जा रही है और उनके साथ अन्याय हो रहा है.

प्रदर्शन में शामिल लोगों ने बताया कि वे करीब 80 साल पहले पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर छोड़कर भारत आए थे. उनका कहना है कि उस समय भी हिंदुओं और सिखों पर अत्याचार हुए थे, जिसके कारण उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा. उनका दावा है कि आज PoK में जो हालात दिखाई दे रहे हैं, वे उन्हें उसी दौर की याद दिलाते हैं.

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'आम लोगों की आवाज दबाई जा रही'

प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि पाकिस्तान की सेना वहां के लोगों के अधिकारों को दबा रही है. उनका कहना है कि प्राकृतिक संसाधनों पर कब्जा करने के साथ-साथ आम नागरिकों की आवाज भी दबाई जा रही है. उनका दावा है कि अपने अधिकारों की मांग को लेकर सड़कों पर उतरने वाले लोगों के खिलाफ बल प्रयोग किया जा रहा है.

पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से जुड़े एक फोरम के नेता राजीव चुन्नी ने कहा कि करीब 80 साल पहले जिस तरह की हिंसा वहां देखने को मिली थी, आज के हालात उसकी याद ताजा कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि वहां रहने वाले लोग अपने बुनियादी अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं और उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है.

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भारत सरकार से कार्रवाई की मांग

प्रदर्शन में शामिल लोगों ने केंद्र की मोदी सरकार से इस मुद्दे पर सख्त रुख अपनाने की मांग की. उनका कहना है कि PoK में रहने वाले लोगों की सुरक्षा और अधिकारों को लेकर भारत को प्रभावी कदम उठाने चाहिए. प्रदर्शनकारियों ने कहा कि वहां के लोगों की परेशानियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी उठाया जाना चाहिए, ताकि उनकी आवाज दुनिया तक पहुंच सके.