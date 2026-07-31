जम्मू: 9950 प्रीगाबालिन कैप्सूल जब्त, 4 आरोपी गिरफ्तार

जम्मू-कश्मीर में जम्मू (ग्रामीण) पुलिस ने अवैध साइकोट्रोपिक कैप्सूल की तस्करी की बड़ी कोशिश नाकाम की है. पुलिस ने चार आरोपी गिरफ्तार कर 9,950 प्रीगाबालिन कैप्सूल बरामद किए है. ड्रग तस्करी और नशीले पदार्थों के दुरुपयोग के खिलाफ अपने लगातार अभियान को जारी रखते हुए, जम्मू (ग्रामीण) पुलिस ने अवैध रूप से बांटे जाने वाले साइकोट्रोपिक कैप्सूल की एक बड़ी खेप को ले जाने की कोशिश को नाकाम करके बड़ी कामयाबी हासिल की.

जम्मू पुलिस के प्रवक्ता के मुताबिक गुरुवार शाम को, झज्जर कोटली पुलिस स्टेशन की एक पुलिस टीम ने सुकेतर में वाहनों की जांच के लिए नाका लगाया. जांच के दौरान, जम्मू से झज्जर कोटली की ओर आ रही एक संदिग्ध काली हुंडई क्रेटा रजिस्ट्रेशन नंबर JK02DB-5597 को रोका गया.

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गाड़ी में चार लोग थे

गाड़ी में चार लोग सवार थे जिनकी पहचान मोहम्मद अकरम, पुत्र यकीन अली, निवासी डोमेल, झज्जर कोटली, आतिफ मोहम्मद, पुत्र मोहम्मद शरीफ, निवासी धम्मी, झज्जर कोटली, रियाज़ मोहम्मद, पुत्र फकीर अली, निवासी झज्जर कोटली और गुलाम रसूल, पुत्र नाइक मोहम्मद, निवासी झज्जर कोटली के रूप में हुई है.

प्रतिबंधित प्रीगाबालिन बरामद

इस गाड़ी की तलाशी के दौरान, पुलिस ने प्रतिबंधित प्रीगाबालिन-300 mg के 9,950 कैप्सूल वाले 995 पैकेट बरामद किए.आरोपी बरामद साइकोट्रोपिक कैप्सूल रखने और ले जाने के लिए कोई वैध लाइसेंस, परमिट, डॉक्टर की पर्ची या कोई कानूनी अधिकार नहीं दिखा पाए. इसके बाद, झज्जर कोटली पुलिस स्टेशन में धारा 223 BNS के तहत FIR नंबर 100/2026 दर्ज की गई है, और आगे की जांच के लिए चारों आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है.

बता दें कि पुलिस को बड़े पैमाने पर ड्रग तस्करी की सूचना मिल रही थी. यहां से तस्करी कर युवाओं के साथ पडोसी राज्यों के जरिए नेटवर्क में दूसरी जगह भी सप्लाई कर रहे थे. इस गैंग को पकड़ने के लिए काफी दिनों से पुलिस टारगेट कर रही थी. जिसे अब सफलता मिली है.

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