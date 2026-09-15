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हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmirउमर अब्दुल्ला को पसंद आया BRICS का ये फैसला, कहा- उस कमरे में पाकिस्तान के...

उमर अब्दुल्ला को पसंद आया BRICS का ये फैसला, कहा- उस कमरे में पाकिस्तान के...

BRICS समिट में पहलगाम संबंधी प्रस्ताव पास होने पर जम्मू और कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने केंद्र सरकार की तारीफ की गै.

Written By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ |  Updated at : 15 Sep 2026 12:57 PM (IST)
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जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने BRICS समिट में पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ प्रस्ताव और उस पर सदस्य देशों से किसी भी तरह की अनापत्ति न होने पर केंद्र सरकार की तारीफ की है.

पत्रकारों से बात करते हुए पाकिस्तान का नाम लिए बिना पहलगाम हमले की निंदा के बारे में पूछे जाने पर, अब्दुल्ला ने कहा कि यह मुद्दा मुख्य रूप से केंद्र सरकार और विदेश मंत्रालय के देखने का है. उन्होंने कहा, 'यह भारत सरकार, और खासकर विदेश मंत्रालय के बात करने का विषय है.'

अब्दुल्ला ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय निंदा में पहलगाम हमले का जिक्र होना ही अपने आप में एक अहम बात है, खासकर तब जब वहां पाकिस्तान के सहयोगी माने जाने वाले देश भी मौजूद थे.

उन्होंने कहा, 'पहलगाम हमले की निंदा होना ही एक बड़ी बात है.' 'जरा देखिए कि उस कमरे में पाकिस्तान के कितने सहयोगी मौजूद थे.' उन्होंने आगे कहा: 'पहलगाम का नाम लिया जाना ही हमारी विदेश नीति की सफलता है.' अब्दुल्ला ने कहा, 'ठीक है, जो हुआ सो हुआ. अब हमें आगे बढ़ना चाहिए.'

LAC और LOC पर भी बोले सीएम

इसके साथ ही लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल (LAC) पर चीनी तैनाती कम होने की खबरों पर, अब्दुल्ला ने किसी भी ऐसे कदम का स्वागत किया जिससे भारत-चीन सीमा पर तनाव कम हो सके.

उन्होंने कहा, 'लाइन ऑफ कंट्रोल या लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तनाव कम करने वाला कोई भी कदम अच्छा है, खासकर उन लोगों के लिए जो इसके करीब रहते हैं.'

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अब्दुल्ला ने कहा कि LoC और LAC के पास रहने वाले लोग तनाव और सैन्य तैनाती से सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं.

उन्होंने कहा, 'हम जानते हैं कि LoC या LAC के पास रहना लोगों के लिए कितना मुश्किल है.' 'इसलिए, अगर कोई ऐसा कदम उठाया जाता है जिससे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तैनाती कम हो, तो यह एक अच्छा कदम है.'

उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी समय के साथ ऐसा ही सुधार होगा. उन्होंने कहा, 'इसी तरह, हमें उम्मीद है कि समय के साथ लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी हालात बेहतर होंगे.'

Published at : 15 Sep 2026 12:57 PM (IST)
Tags :
Jammu And Kashmir Jammu And Kashmir. OMAR ABDULLAH Pahalgam News
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