J&K: बांदीपोरा में भारी बारिश और ओलावृष्टि से तबाही, फसलों को नुकसान

बांदीपोरा जिले के कुछ हिस्सों में गुरुवार (8 अक्टूबर) को जबरदस्त बारिश और ओलावृष्टि हुई, जिससे काफी नुकसान हुआ. शुरुआती रिपोर्टों के अनुसार सबसे ज्यादा तबाही अजास तहसील (चिनपाजपोरा और एसके पायीन गांवों सहित), हाजिन इलाके और बांकूट ब्लॉक में हुई है.

तूफान के साथ छोटे-बड़े ओले गिरे, जिससे फलों से लदे पेड़ों खासकर सेब, नाशपाती, चेरी के बागों और धान, गेहूं व सब्जियों जैसी खड़ी फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है. मौसम में आए इस अचानक बदलाव से कई तहसीलों में तबाही मची है, जिससे स्थानीय किसानों और बाग मालिकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

खबरों के अनुसार, खुले में खड़ी कई गाड़ियों की बॉडी और विंडशील्ड को ओलावृष्टि के कारण नुकसान पहुंचा है. यह बेमौसम मिजाज स्थानीय आबादी के एक बड़े हिस्से की आजीविका के मुख्य स्रोत के लिए खतरा बन गया है.

प्रशासन से नुकसान के आकलन की अपील

प्रभावित निवासियों और स्थानीय प्रतिनिधियों ने जम्मू-कश्मीर राजस्व विभाग और जिला प्रशासन से तुरंत नुकसान का आकलन करने और मुआवजे की प्रक्रिया शुरू करने के लिए टीमें भेजने की अपील की है. इस बीच, मौसम विभाग (MET) ने अजीब मौसम की चेतावनी जारी की है.

उत्तरी कश्मीर के कुछ हिस्सों में बादल बन रहे हैं और अगले 10 घंटों के दौरान कश्मीर के कई हिस्सों और जम्मू के कुछ इलाकों में गरज-चमक के साथ ओलावृष्टि की संभावना है. मौसम विभाग की सलाह में आगे कहा गया, "कुछ जगहों पर खासकर तेज तूफान के साथ तेज हवाएं और ओलावृष्टि भी हो सकती है."

वहीं, एक सक्रिय वेस्टर्न डिस्टर्बेंस (पश्चिमी विक्षोभ) के असर से जम्मू-कश्मीर के ऊंचे इलाकों में हल्की बर्फबारी की उम्मीद है और गुरुवार रात से अगले 48 घंटों तक बारिश की 80% संभावना है. हालांकि, अगले 10 दिनों में कश्मीर घाटी के मैदानी या मध्यम ऊंचाई वाले इलाकों (2,300 मीटर से कम ऊंचाई) में बर्फबारी की संभावना बहुत कम है.

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