ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यJammu and KashmirJ&K: बांदीपोरा में भारी बारिश और ओलावृष्टि से तबाही, फसलों को नुकसान

J&K: बांदीपोरा में भारी बारिश और ओलावृष्टि से तबाही, फसलों को नुकसान

जम्मू-कश्मीर के बांदीपोरा में भारी बारिश और ओलावृष्टि से तबाही हुई. इससे सेब, नासपाती समेत गेहूं-चावल की फसलों को भारी नुकसान हुआ.

Written By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ |  Updated at : 08 Oct 2026 08:15 PM (IST)
Preferred Sources

बांदीपोरा जिले के कुछ हिस्सों में गुरुवार (8 अक्टूबर) को जबरदस्त बारिश और ओलावृष्टि हुई, जिससे काफी नुकसान हुआ. शुरुआती रिपोर्टों के अनुसार सबसे ज्यादा तबाही अजास तहसील (चिनपाजपोरा और एसके पायीन गांवों सहित), हाजिन इलाके और बांकूट ब्लॉक में हुई है.

तूफान के साथ छोटे-बड़े ओले गिरे, जिससे फलों से लदे पेड़ों खासकर सेब, नाशपाती, चेरी के बागों और धान, गेहूं व सब्जियों जैसी खड़ी फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है. मौसम में आए इस अचानक बदलाव से कई तहसीलों में तबाही मची है, जिससे स्थानीय किसानों और बाग मालिकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

रिलेटेड स्टोरी >>

जम्मू और कश्मीर
नाना पाटेकर के निधन पर फारूक अब्दुल्ला बोले, 'उन्होंने कभी भी धार्मिक...'
नाना पाटेकर के निधन पर फारूक अब्दुल्ला बोले, 'उन्होंने कभी भी धार्मिक...'
जम्मू और कश्मीर
कठुआ में मजदूरों के सत्यापन का आदेश, बिना पुलिस जांच काम पर रखना होगा मुश्किल
कठुआ में मजदूरों के सत्यापन का आदेश, बिना पुलिस जांच काम पर रखना होगा मुश्किल
जम्मू और कश्मीर
'कोई वोटर न छूटे', जम्मूू कश्मीर में SIR से पहले मतदाता पंजीकरण अभियान
'कोई वोटर न छूटे', जम्मूू कश्मीर में SIR से पहले मतदाता पंजीकरण अभियान
जम्मू और कश्मीर
जम्मूू-कश्मीरः 'BJP की मदद के लिए...', SIR पर CM उमर अब्दुल्ला का बड़ा आरोप
जम्मूू-कश्मीरः 'BJP की मदद के लिए...', SIR पर CM उमर अब्दुल्ला का बड़ा आरोप

खबरों के अनुसार, खुले में खड़ी कई गाड़ियों की बॉडी और विंडशील्ड को ओलावृष्टि के कारण नुकसान पहुंचा है. यह बेमौसम मिजाज स्थानीय आबादी के एक बड़े हिस्से की आजीविका के मुख्य स्रोत के लिए खतरा बन गया है.

प्रशासन से नुकसान के आकलन की अपील

प्रभावित निवासियों और स्थानीय प्रतिनिधियों ने जम्मू-कश्मीर राजस्व विभाग और जिला प्रशासन से तुरंत नुकसान का आकलन करने और मुआवजे की प्रक्रिया शुरू करने के लिए टीमें भेजने की अपील की है. इस बीच, मौसम विभाग (MET) ने अजीब मौसम की चेतावनी जारी की है.

उत्तरी कश्मीर के कुछ हिस्सों में बादल बन रहे हैं और अगले 10 घंटों के दौरान कश्मीर के कई हिस्सों और जम्मू के कुछ इलाकों में गरज-चमक के साथ ओलावृष्टि की संभावना है. मौसम विभाग की सलाह में आगे कहा गया, "कुछ जगहों पर खासकर तेज तूफान के साथ तेज हवाएं और ओलावृष्टि भी हो सकती है."

वहीं, एक सक्रिय वेस्टर्न डिस्टर्बेंस (पश्चिमी विक्षोभ) के असर से जम्मू-कश्मीर के ऊंचे इलाकों में हल्की बर्फबारी की उम्मीद है और गुरुवार रात से अगले 48 घंटों तक बारिश की 80% संभावना है. हालांकि, अगले 10 दिनों में कश्मीर घाटी के मैदानी या मध्यम ऊंचाई वाले इलाकों (2,300 मीटर से कम ऊंचाई) में बर्फबारी की संभावना बहुत कम है.

कठुआ में मजदूरों के सत्यापन का आदेश, बिना पुलिस जांच काम पर रखना होगा मुश्किल

Published at : 08 Oct 2026 08:12 PM (IST)
Tags :
RAIN JAMMU KASHMIR NEWS Bandipore News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जम्मू और कश्मीर
नाना पाटेकर के निधन पर फारूक अब्दुल्ला बोले, 'उन्होंने कभी भी धार्मिक...'
नाना पाटेकर के निधन पर फारूक अब्दुल्ला बोले, 'उन्होंने कभी भी धार्मिक...'
जम्मू और कश्मीर
कठुआ में मजदूरों के सत्यापन का आदेश, बिना पुलिस जांच काम पर रखना होगा मुश्किल
कठुआ में मजदूरों के सत्यापन का आदेश, बिना पुलिस जांच काम पर रखना होगा मुश्किल
जम्मू और कश्मीर
'कोई वोटर न छूटे', जम्मूू कश्मीर में SIR से पहले मतदाता पंजीकरण अभियान
'कोई वोटर न छूटे', जम्मूू कश्मीर में SIR से पहले मतदाता पंजीकरण अभियान
जम्मू और कश्मीर
जम्मूू-कश्मीरः 'BJP की मदद के लिए...', SIR पर CM उमर अब्दुल्ला का बड़ा आरोप
जम्मूू-कश्मीरः 'BJP की मदद के लिए...', SIR पर CM उमर अब्दुल्ला का बड़ा आरोप
Advertisement

वीडियोज

बीवी की बेवफाई....पति का गुस्सा !
Rahul Gandhi पर पुलिस का एक्शन! हिरासत में लेकर बस में बैठाया
प्रेमानंद महाराज के यहां जाने पर मिले 5 करोड़?
विपक्ष का प्रदर्शन...कांग्रेस ने किया 'हाइजैक' ?
त्योहारों से पहले RBI का बड़ा झटका! महंगा हुआ Loan, बढ़ी Repo Rate
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'मैं यहां सत्ता परिवर्तन...', बेंगलुरु के CJP प्रोटेस्ट में ध्रुव राठी का बड़ा बयान
'मैं यहां सत्ता परिवर्तन...', बेंगलुरु के CJP प्रोटेस्ट में ध्रुव राठी का बड़ा बयान
बिहार
ध्रुव राठी ने बिहार का नाम लेकर बेंगलुरु में क्या कहा? 'करीब 65 लाख…'
ध्रुव राठी ने बिहार का नाम लेकर बेंगलुरु में क्या कहा? 'करीब 65 लाख…'
स्पोर्ट्स
टीम में वापसी पर छलका उमेश यादव का दर्द, बोले- 'मुझे सपोर्ट करने की बजाय...'
टीम में वापसी पर छलका उमेश यादव का दर्द, बोले- 'मुझे सपोर्ट करने की बजाय...'
बॉलीवुड
नाना पाटेकर की लव लाइफ, पत्नी से 35 साल रहे अलग, मनीषा कोइराला-आयशा झुल्का संग जुड़ा नाम
नाना पाटेकर की लव लाइफ, पत्नी से 35 साल रहे अलग, मनीषा कोइराला-आयशा झुल्का संग जुड़ा नाम
विश्व
Anne Carson ने जीता साहित्य का नोबेल, प्राचीन को आधुनिकता से जोड़ने में माहिर
Anne Carson ने जीता साहित्य का नोबेल, प्राचीन को आधुनिकता से जोड़ने में माहिर
बिहार
बिहार MLC चुनाव के बीच शिक्षकों से PK का सम्राट को चैलेंज, कहा- सरकार झुक जाएगी
बिहार MLC चुनाव के बीच शिक्षकों से PK का सम्राट को चैलेंज, कहा- सरकार झुक जाएगी
न्यूज़
वेणुगोपाल को राहुल गांधी की हिदायत, जो MP प्रदर्शन में नहीं आए उनकी बने लिस्ट
वेणुगोपाल को राहुल गांधी की हिदायत, जो MP प्रदर्शन में नहीं आए उनकी बने लिस्ट
इंडिया
Live: राजघाट पर प्रदर्शन के बाद निकले इंडिया गठबंधन के नेता, भड़की BJP- प्रदर्शन की आड़ में गुंडागर्दी
Live: राजघाट पर प्रदर्शन के बाद निकले इंडिया गठबंधन के नेता, भड़की BJP- प्रदर्शन की आड़ में गुंडागर्दी
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget