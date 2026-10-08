ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmirजम्मू में नवरात्र से पहले कड़ी सुरक्षा, सरहद से शहर तक बढ़ाई गई निगरानी

जम्मू में नवरात्र से पहले कड़ी सुरक्षा, सरहद से शहर तक बढ़ाई गई निगरानी

जम्मू में नवरात्र से पहले सुरक्षा का घेरा मजबूत किया जा रहा है. त्योहार से पहले सरहद पर SOG कमांडो का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है.

Written By : अजय बाचलू |  Updated at : 08 Oct 2026 11:07 PM (IST)
Preferred Sources

जम्मू में रविवार (11 अक्तूबर) को शुरू होने वाले नवरात्र से पहले ही जम्मू में सुरक्षा के घेरे को मजबूत किया गया है. जम्मू में सरहद से लेकर शहर तक सुरक्षा बढ़ा दी गई है और धार्मिक स्थलों पर भी अतिरिक्त तैनाती कर दी गई है. रविवार से शुरू होने वाले नवरात्रों से पहले ही पूरे जम्मू शहर की किलेबंदी कर दी गई है. 

नवरात्र के दौरान जम्मू से लेकर कटरा तक श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है और ऐसे में सुरक्षा बल कोई भी जोखिम नहीं उठाना चाहते. सूत्रों के मुताबिक, पाकिस्तान लगातार आतंकियों को भारतीय सीमा में धकेलने की कोशिश कर रहा है. हालांकि, सुरक्षा बल पूरी तरह सतर्क हैं और ऐसी हर कोशिश को नाकाम करने के लिए लगातार ऑपरेशन चला रहे हैं.

रिलेटेड स्टोरी >>

जम्मू और कश्मीर
J&K: बांदीपोरा में भारी बारिश और ओलावृष्टि से तबाही, फसलों को नुकसान
J&K: बांदीपोरा में भारी बारिश और ओलावृष्टि से तबाही, फसलों को नुकसान
जम्मू और कश्मीर
नाना पाटेकर के निधन पर फारूक अब्दुल्ला बोले, 'उन्होंने कभी भी धार्मिक...'
नाना पाटेकर के निधन पर फारूक अब्दुल्ला बोले, 'उन्होंने कभी भी धार्मिक...'
जम्मू और कश्मीर
कठुआ में मजदूरों के सत्यापन का आदेश, बिना पुलिस जांच काम पर रखना होगा मुश्किल
कठुआ में मजदूरों के सत्यापन का आदेश, बिना पुलिस जांच काम पर रखना होगा मुश्किल
जम्मू और कश्मीर
'कोई वोटर न छूटे', जम्मूू कश्मीर में SIR से पहले मतदाता पंजीकरण अभियान
'कोई वोटर न छूटे', जम्मूू कश्मीर में SIR से पहले मतदाता पंजीकरण अभियान

भारत-पाक बॉर्डर पर सर्च ऑपरेशन जारी

अगर ग्राउंड जीरो की बात करें तो भारत-पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर पर जम्मू-कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप के जांबाज कमांडो लगातार सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं. सुरक्षा बलों के जवान जंगल के चप्पे-चप्पे को खंगाल रहे हैं. हर संभावित ठिकाने, प्राकृतिक गुफा और संदिग्ध रास्ते की बारीकी से जांच की जा रही है.

इलाके के हर हिस्से को चेक किया जा रहा है, ताकि आतंकियों या उनके मददगारों की किसी भी संभावित गतिविधि का समय रहते पता लगाया जा सके. सर्च ऑपरेशन के दौरान विशेष रूप से प्रशिक्षित स्निफर डॉग्स की भी मदद ली जा रही है. डॉग स्क्वॉड मुश्किल इलाकों में संदिग्ध गतिविधियों, छिपाई गई सामग्री और संभावित ठिकानों का पता लगाने में सुरक्षा बलों की मदद कर रहा है. लेकिन, निगरानी सिर्फ जमीन तक सीमित नहीं है. 

ड्रोन के जरिए किया जा रहा सर्विलांस

ड्रोन के जरिए भी लगातार सर्विलांस किया जा रहा है. ऐसे इलाके जहां पहुंचना मुश्किल है, ऊंचाई वाले क्षेत्र और जंगल के घने हिस्से, जहां पैदल निगरानी चुनौतीपूर्ण होती है. वहां ड्रोन के जरिए नजर रखी जा रही है. इसके साथ ही सुरक्षा बल टेक्निकल सर्विलांस और खुफिया इनपुट्स की भी मदद ले रहे हैं, ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि को ट्रैक कर उसकी पुष्टि की जा सके.

नाना पाटेकर के निधन पर फारूक अब्दुल्ला बोले, 'उन्होंने कभी भी धार्मिक...'

Published at : 08 Oct 2026 11:05 PM (IST)
Tags :
JAMMU KASHMIR NEWS JAMMU NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जम्मू और कश्मीर
J&K: बांदीपोरा में भारी बारिश और ओलावृष्टि से तबाही, फसलों को नुकसान
J&K: बांदीपोरा में भारी बारिश और ओलावृष्टि से तबाही, फसलों को नुकसान
जम्मू और कश्मीर
नाना पाटेकर के निधन पर फारूक अब्दुल्ला बोले, 'उन्होंने कभी भी धार्मिक...'
नाना पाटेकर के निधन पर फारूक अब्दुल्ला बोले, 'उन्होंने कभी भी धार्मिक...'
जम्मू और कश्मीर
कठुआ में मजदूरों के सत्यापन का आदेश, बिना पुलिस जांच काम पर रखना होगा मुश्किल
कठुआ में मजदूरों के सत्यापन का आदेश, बिना पुलिस जांच काम पर रखना होगा मुश्किल
जम्मू और कश्मीर
'कोई वोटर न छूटे', जम्मूू कश्मीर में SIR से पहले मतदाता पंजीकरण अभियान
'कोई वोटर न छूटे', जम्मूू कश्मीर में SIR से पहले मतदाता पंजीकरण अभियान
Advertisement

वीडियोज

बीवी की बेवफाई....पति का गुस्सा !
Rahul Gandhi पर पुलिस का एक्शन! हिरासत में लेकर बस में बैठाया
प्रेमानंद महाराज के यहां जाने पर मिले 5 करोड़?
विपक्ष का प्रदर्शन...कांग्रेस ने किया 'हाइजैक' ?
त्योहारों से पहले RBI का बड़ा झटका! महंगा हुआ Loan, बढ़ी Repo Rate
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'अभी इंतजार कीजिए', स्टारलिंक विवाद पर क्यों एलन मस्क बोले- थैंक्यू राहुल
'अभी इंतजार कीजिए', स्टारलिंक विवाद पर क्यों एलन मस्क बोले- थैंक्यू राहुल
बिहार
ध्रुव राठी ने बिहार का नाम लेकर बेंगलुरु में क्या कहा? 'करीब 65 लाख…'
ध्रुव राठी ने बिहार का नाम लेकर बेंगलुरु में क्या कहा? 'करीब 65 लाख…'
क्रिकेट
टीम इंडिया पर WI के खिलाफ दूसरा टी20 गंवाने का संकट! रांची के रिकॉर्ड से बढ़ी टेंशन
टीम इंडिया पर WI के खिलाफ दूसरा टी20 गंवाने का संकट! रांची के रिकॉर्ड से बढ़ी टेंशन
बॉलीवुड
नाना पाटेकर के निधन पर तनुश्री दत्ता का बड़ा बयान, 'अहंकारी आदमी था, ईश्वर ने ही प्राण हरे हैं...'
नाना पाटेकर के निधन पर तनुश्री दत्ता का बड़ा बयान, 'अहंकारी आदमी था, ईश्वर ने ही प्राण हरे हैं...'
विश्व
'घर में रहे, Video न शेयर करें', भारतीय दूतावास की सऊदी में अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी
'घर में रहे, Video न शेयर करें', भारतीय दूतावास की सऊदी में अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी
इंडिया
'ज्ञानेश कुमार की तय हो जवाबदेही', दीपके को डर- '10 अक्टूबर से पहले गिरफ्तार..'
'ज्ञानेश कुमार की तय हो जवाबदेही', दीपके को डर- '10 अक्टूबर से पहले गिरफ्तार..'
इंडिया
SIR के पक्ष में उतरे 42 रिटायर्ड जज, देश के नाम खुला खत लिखकर किया आगाह
SIR के पक्ष में उतरे 42 रिटायर्ड जज, देश के नाम खुला खत लिखकर किया आगाह
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP में स्मृति एक्टिव, सपा के बागी MLAs को शामिल कराएंगी BJP, कौन-कौन मारेगा एंट्री?
UP में स्मृति एक्टिव, सपा के बागी MLAs को शामिल कराएंगी BJP, कौन-कौन मारेगा एंट्री?
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget