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हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmirनाना पाटेकर के निधन पर फारूक अब्दुल्ला बोले, 'उन्होंने कभी भी धार्मिक...'

नाना पाटेकर के निधन पर फारूक अब्दुल्ला बोले, 'उन्होंने कभी भी धार्मिक...'

फिल्म अभिनेता नाना पाटेकर ने 75 साल की उम्र में दुनिया से अलविदा कह दिया. पाटेकर के निधन पर जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने दुख जताते हुए पुराना रिश्ता याद किया.

Written By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ |  Updated at : 08 Oct 2026 03:56 PM (IST)
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जम्मू-कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉ. फारूक अब्दुल्ला ने गुरुवार को अनुभवी बॉलीवुड अभिनेता नाना पाटेकर के निधन पर दुख जताया. उन्होंने अभिनेता के साथ अपने जुड़ाव को याद करते हुए उन्हें एक करीबी दोस्त और दयालु व्यक्ति बताया, जिन्होंने अपना ज्यादातर जीवन गरीबों और जरूरतमंदों की मदद में बिताया.

‎डॉ. फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि बॉलीवुड अभिनेता नाना पाटेकर न केवल एक बेहतरीन अभिनेता थे, बल्कि मुश्किलों का सामना कर रहे लोगों से गहराई से जुड़े हुए व्यक्ति भी थे. उन्होंने कहा कि अभिनेता ने आदिवासी समुदायों के बीच काफी समय बिताया और जरूरतमंदों की मदद करने की कोशिश की.

नाना पाटेकर के साथ अपने रिश्तों को किया याद

नाना पाटेकर के साथ अपने निजी जुड़ाव को याद करते हुए फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि अभिनेता कई बार उनसे मिलने आए. उन्होंने याद किया कि कैसे एक बार जब पाटेकर उस इलाके के दौरे पर आए थे, तो वे उन्हें हेलीकॉप्टर से कुपवाड़ा से गुरेज ले गए थे. फारूक ‎अब्दुल्ला ने कहा, "वे बार-बार यहां आते थे और मुझसे मिलते थे." 

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उन्होंने एक और मौके का जिक्र किया जब वे अभिनेता से एक शादी में मिले थे और उन्हें उनके साथ डांस करने का मौका मिला था. फारूक ‎अब्दुल्ला ने बताया कि पाटेकर में लोगों और उनकी मुश्किलों के प्रति एक खास तरह की संवेदनशीलता थी और उन्होंने कभी भी धार्मिक बातों को पीड़ितों के प्रति अपनी चिंता के आड़े नहीं आने दिया.

नाना पाटेकर ने कभी धर्म नहीं देखा- फारूक अब्दुल्ला

फारूक ‎अब्दुल्ला ने बताया, "नाना पाटेकर ने कभी धर्म को नहीं देखा. वे हमेशा लोगों के दुख और दर्द को देखते थे." उन्होंने आगे कहा कि अभिनेता ने जितना हो सका, उनकी मुश्किलों को कम करने की कोशिश की. एनसी अध्यक्ष ने कहा कि सुबह पाटेकर के निधन की खबर सुनकर उन्हें बहुत दुख हुआ. उन्होंने बताया कि अभिनेता ने हाल ही में गोवा में अपनी आखिरी फिल्म की शूटिंग पूरी की थी.

‎पाटेकर को बेहतरीन अभिनेता बताते हुए अब्दुल्ला ने कहा कि इस अनुभवी कलाकार ने अपनी एक्टिंग के जरिए अपनी बहुमुखी प्रतिभा का प्रदर्शन किया था और उन्हें यकीन है कि उनकी आखिरी फिल्म को भी याद रखा जाएगा. ‎अब्दुल्ला ने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की और कहा कि सिनेमा में पाटेकर का योगदान और लोगों की सेवा यह सुनिश्चित करेगी कि उनकी यादें हमेशा बनी रहें. फारूक अब्दुल्ला ने कहा, "उन्हें हमेश याद किया जाएगा." 

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Published at : 08 Oct 2026 03:55 PM (IST)
Tags :
नाना पाटेकर Farooq Abdullah JAMMU KASHMIR NEWS
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