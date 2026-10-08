कठुआ में मजदूरों के सत्यापन का आदेश, बिना पुलिस जांच काम पर रखना होगा मुश्किल

जम्मू-कश्मीर में कठुआ जिला प्रशासन ने जिले के सभी ठेकेदारों, सब-ठेकेदारों द्वारा काम पर रखे गए मजदूरों के सत्यापन को अनिवार्य करने का आदेश जारी किया है. गौरतलब में किस जिले में हाल ही में पुलिस ने पाकिस्तान द्वारा हनी ट्रैप किए गए कई लोगों को गिरफ्तार किया है.

आदेश में कहा गया है कि यह देखा गया है कि कठुआ जिले में बुनियादी ढांचे, सड़क निर्माण, निजी परियोजनाओं और अन्य कार्यों को करने वाले ठेकेदार या सब-ठेकेदार सक्षम अधिकारियों के माध्यम से मजदूरों और अन्य कर्मचारियों के पिछले रिकॉर्ड का सत्यापन किए बिना उन्हें काम पर रखते हैं.

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सुरक्षा-व्यवस्था को लेकर गंभीर खतरा

आदेश में यह भी कहा गया है कि बिना सत्यापन के ऐसे लोगों को काम पर रखने से सार्वजनिक व्यवस्था, सुरक्षा और संरक्षा के लिए संभावित खतरा पैदा हो सकता है और किसी अप्रिय घटना की स्थिति में अधिकारियों के लिए ऐसे लोगों की पहचान और पिछले रिकॉर्ड का पता लगाना मुश्किल हो सकता है. सार्वजनिक सुरक्षा, संरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के हित में तत्काल निवारक उपाय करने के लिए पर्याप्त आधार मौजूद हैं.

इसलिए, उपर्युक्त कारणों से और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत, सार्वजनिक व्यवस्था और सुरक्षा बनाए रखने के हित में यह आदेश जारी किया जाता है.

मजदूरों का सत्यापन जरुरी

आदेश के मुताबिक कोई भी ठेकेदार या सब-ठेकेदार संबंधित पुलिस स्टेशन, सक्षम अधिकारी से मजदूर, कर्मचारी की पहचान और पिछले रिकॉर्ड का पूर्व सत्यापन प्राप्त किए बिना कठुआ जिले में किसी भी मजदूर कर्मचारी को काम पर नहीं रखेगा.

इसके साथ ही प्रत्येक ठेकेदार या सब-ठेकेदार काम पर रखे गए सभी मजदूरों और कर्मचारियों का पूरा रिकॉर्ड रखेगा, जिसमें उनका नाम, माता-पिता का नाम, स्थायी पता, वर्तमान पता, मोबाइल नंबर, पहचान दस्तावेज का विवरण और अन्य जानकारी शामिल होगी. इसके साथ ही ठेकेदार/या सब-ठेकेदार आवश्यक सत्यापन के लिए मजदूरो या कर्मचारियों को काम पर रखने से पहले उनकी जानकारी संबंधित पुलिस स्टेशन में जमा करेगा.

आदेश में आगे कहा गया है कि कोई भी ठेकेदार, सब-ठेकेदार किसी नए मजदूर या कर्मचारी को तब तक काम शुरू करने की अनुमति नहीं देगा जब तक कि आवश्यक सत्यापन प्रक्रिया पूरी न हो जाए और संबंधित पुलिस अधिकारियों से मंजूरी न मिल जाए. ठेकेदार या सब-ठेकेदार यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगा कि पुलिस को दी गई जानकारी पूरी और सही हो और सत्यापन प्रक्रिया के दौरान पुलिस अधिकारियों का सहयोग करेगा.

पुलिस तेजी से जांच करेगी

इसके साथ ही संबंधित पुलिस अधिकारी ऐसे मजदूरों या कामगारों के बैकग्राउंड और पहचान की जांच तुरंत करेंगे ताकि किसी भी विकास कार्य की गति धीमी न हो.

संबंधित सरकारी विभाग, एजेंसियां, स्थानीय निकाय और काम कराने वाले अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके अधीन काम करने वाले ठेकेदार या सब-कॉन्ट्रैक्टर इन निर्देशों का पालन करें, आदेश में कहा गया.

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