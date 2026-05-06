BJP का जिक्र कर CM उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान, 'पश्चिम बंगाल में एक बहुत बड़ी...'

जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि पश्चिम बंगाल में एक बहुत बड़ी गलती हुई है और कोई भी इस बात से इनकार नहीं कर सकता. वोटर लिस्ट से बहुत सारे वोटरों के नाम हटा दिए गए हैं. कोर्ट ने कहा है कि हम चुनावों के बाद इस मामले की सुनवाई करेंगे. अब सुनवाई करने का क्या फ़ायदा? चुनाव तो खत्म हो चुके हैं और उन लोगों को वोट डालने का मौका ही नहीं मिला. अगर BJP जीतना चाहती थी, तो वह जीत गई. हमें इंतज़ार करके देखना होगा कि देश के बाकी हिस्सों में क्या होता है?

शोपियां में मदरसा सील होने पर क्या बोले?

जम्मू कश्मीर के शोपियां में जो मदरसा सील हुआ उस पर उमर अब्दुल्ला खामोश हैं, PDP के इस आरोप पर सीएम ने कहा, "मैं किसी दूसरी पार्टी के कहने के मुताबिक अपना काम नहीं करता. मुझे जब कुछ कहना होता है तो मैं कहता हूं. न मैं खामोश हूं, न मेरी हुकूमत खामोश है. जहां जहां मुद्दे आते हैं, जिन पर हमें बोलना होता है, हम बोलते हैं. या तो हुकूमत की तरफ से या तंजीम की तरफ से."

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NC विधायकों के पार्टी छोड़ने की अटकलों पर दिया ये बयान

कुछ नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों के पार्टी छोड़ने की अटकलों पर सीएम अब्दुल्ला ने कहा, "अगर कुछ विधायक छोड़कर जाने की तैयारी कर रहे होते तो मैं यहां कार्यक्रम में बैठा होता? ये बेबुनियाद बाते हैं. ये वही लोग हैं जिन्होंने बीजेपी के कहने के मुताबिक राज्यसभा में उनकी मदद की. ये हम नहीं कह रहे. राइट टू इनफॉर्मेशन के तहत साबित हुआ. नेशनल कॉन्फ्रेंस में कोई ऐसा विधायक नहीं है तो तंजीम को छोड़कर बीजेपी की मदद करने के लिए निकले."

कैबिनेट में फेरबदल के सवाल पर मुस्कुराकर क्या कहा?

क्या कैबिनेट में कई फेरबदल होगी, इस सवाल पर सीएम अब्दुल्ला ने मुस्कुराते हुए मीडिया से कहा, "आप लोगों को इतनी फिक्र क्यों है, जब करना होगा तो कर लेंगे."

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