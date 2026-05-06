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हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmirअनंतनाग: MLA पीरजादा मोहम्मद सैयद के परिवार पर स्वास्थ्य केंद्र पर ताला लगाने का आरोप, FIR दर्ज

अनंतनाग: MLA पीरजादा मोहम्मद सैयद के परिवार पर स्वास्थ्य केंद्र पर ताला लगाने का आरोप, FIR दर्ज

Anantnag News In Hindi: अनंतनाग में पीरजादा मोहम्मद सैयद के परिवार पर स्वास्थ्य केंद्र में ताला लगाने का आरोप लगा है. तहसीलदार से विवाद के बीच अस्पताल बंद है ऐसे में लोगों को दिक्कत हो रही है.

By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 06 May 2026 02:04 PM (IST)
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जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग जिले से एक अहम मामला सामने आया है, जहां पुलिस ने विधायक पीरजादा मोहम्मद सैयद के परिवार के खिलाफ केस दर्ज किया है. आरोप है कि उनकी पत्नी और बेटे ने दमहाल खोसिपोरा इलाके में स्थित एक सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में ताला लगा दिया.

यह केंद्र जिस इमारत में चल रहा था, वह विधायक के परिवार की बताई जा रही है. जिसे साल 2008 में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए दिया गया था. घटना के बाद पुलिस ने अचबल थाने में एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है, जिससे इलाके में चर्चा तेज हो गई है.

क्या है पूरा मामला

जानकारी के अनुसार, MLA पीरजादा सैयद की पत्नी डॉ. तबस्सुम, जो स्वास्थ्य विभाग में डिप्टी डायरेक्टर के पद पर कार्यरत एक सरकारी कर्मचारी हैं. उन्होंने एक वीडियो बयान जारी कर दावा किया कि यह संपत्ति दान में नहीं दी गई थी, बल्कि स्वास्थ्य विभाग को अस्थायी तौर पर इस्तेमाल के लिए दी गई थी, क्योंकि उस समय इलाके में कोई स्वास्थ्य केंद्र उपलब्ध नहीं था. अधिकारियों पर बदसलूकी का आरोप लगाते हुए डॉ. तबस्सुम ने कहा कि अब हमारे इलाके में एक अस्पताल मौजूद है और यह इमारत पुरानी और जर्जर हो चुकी है, यह हमारी पुश्तैनी संपत्ति है. हम इस जगह की मरम्मत करवाना चाहते हैं, लेकिन तहसीलदार ने न सिर्फ हमें धमकाया, बल्कि हमारे साथ मारपीट भी की.

MLA की पत्नी ने तहसीलदार पर कार्रवाई की मांग की

उन्होंने अपने बयान में आगे कहा कि मैं महामहिम उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और स्वास्थ्य मंत्री सकीना इट्टू साहिबा से अपील करती हूं कि वे इस अयोग्य तहसीलदार सैयद मोइज कादरी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें. उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाना चाहिए. इसके अलावा, परिवार का यह भी दावा है कि इस साल की शुरुआत में, MLA ने अनंतनाग के मुख्य चिकित्सा अधिकारी (CMO) को पत्र लिखकर स्वास्थ्य केंद्र को दूसरी जगह स्थानांतरित करने की मांग की थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि इमारत जर्जर हालत में है. हालांकि, कोकेरनाग के तहसीलदार ने बताया कि MLA के परिवार और अन्य लोगों से अस्पताल के गेट दोबारा खोलने और बातचीत के जरिए मामले को सुलझाने के लिए बार-बार अनुरोध किया गया था. लेकिन, उनके इनकार के बाद अधिकारियों को मजबूरन ताला तोड़कर परिसर को दोबारा खोलना पड़ा.

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परिवार ने स्टाफ के साथ की बदतमीजी- तहसीलदार

तहसीलदार ने कहा कि जहां विवाद किसी सरकारी विभाग और किसी निजी मालिक के बीच होता है, वहां मामला मूल रूप से दीवानी (सिविल) प्रकृति का होता है और यह एक सक्षम दीवानी अदालत के अधिकार क्षेत्र में आता है. कब्जे को प्रभावित करने वाली किसी भी एकतरफा कार्रवाई के लिए एक वैध कानूनी आदेश का होना अनिवार्य है. लेकिन अधिकारियों के जाते ही परिवार ने तुरंत गेट फिर से बंद कर दिया और वहां मौजूद स्टाफ के साथ बदतमीजी की, जिससे अधिकारियों को FIR दर्ज करवानी पड़ी.

अधिकारियों ने MLA की पत्नी के साथ किसी भी तरह की बदतमीजी से इनकार करते हुए कहा कि अगर विभाग के साथ उनका कोई विवाद है, तो उन्हें सही माध्यम और अदालतों के जरिए मामले को आगे बढ़ाना चाहिए. लेकिन, वे एकतरफा फैसले नहीं ले सकते और कानून-व्यवस्था को अपने हाथों में नहीं ले सकते है. लेकिन इस गतिरोध के बीच अस्पताल बंद पड़ा है. जिससे स्थानीय लोगों को जरूरी स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल पा रही हैं.

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Published at : 06 May 2026 02:04 PM (IST)
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Anantnag News Kashmir News POLICE JAMMU NEWS
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