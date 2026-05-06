जम्मू और कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के राष्ट्रीय अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने पंजाब के जालंधर और अमृतसर में हुए धमाकों पर अजीब-ओ-गरीब बयान दिया है. अमृतसर और जालंधर में हुए धमाकों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा 'अरे, हिंदुस्तान में ब्लास्ट होते रहते हैं. कौन सी नई बात है? घबराए मत.

बता दें पंजाब के जालंधर में हुए विस्फोट के करीब तीन घंटे बाद अमृतसर में खासा के सेना छावनी क्षेत्र के पास मंगलवार देर रात एक और विस्फोट हुआ. जालंधर में मंगलवार को सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के पंजाब फ्रंटियर के मुख्यालय के बाहर विस्फोट हुआ था. पुलिस के अनुसार, फिलहाल दोनों विस्फोट की जांच जारी है और किसी के घायल होने की कोई खबर नहीं है.

पहला विस्फोट जालंधर में रात करीब आठ बजे हुआ, जबकि दूसरा धमाका रात करीब 11 बजे अमृतसर में हुआ. अमृतसर (ग्रामीण) के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) सुहैल मीर कासिम ने बताया कि पुलिस को रात करीब 11 बजे खासा की एक सड़क पर धमाके की तेज आवाज की सूचना मिली.

उन्होंने कहा, 'हमारी टीम तुरंत मौके पर पहुंची.' एसएसपी ने बताया कि शुरुआती जांच से पता चला है कि किसी व्यक्ति ने चारदीवारी की ओर कुछ फेंका और उससे विस्फोट हो गया. विस्फोट के बाद टिन की शीट का एक टुकड़ा और चारदीवारी गिर गई. विस्फोट के बाद फॉरेंसिक टीम और बम निष्क्रिय दस्ता घटनास्थल पहुंचा.

मामले की जांच की जा रही है- आदित्य एस. वारियर

अमृतसर ग्रामीण के पुलिस अधीक्षक (एसपी) आदित्य एस. वारियर भी घटनास्थल पहुंचे और उन्होंने कहा कि मामले की जांच की जा रही है. पुलिस ने बताया कि सैन्य अधिकारियों की एक टीम ने भी घटनास्थल पर स्थिति का जायजा लिया, जिसके बाद इलाके में घेराबंदी की गई. रात के समय हुए इस विस्फोट को आसपास के सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है.इससे पहले मंगलवार रात करीब आठ बजे जालंधर जिले में बीएसएफ के पंजाब फ्रंटियर के मुख्यालय के बाहर हुए धमाके से इलाके में दहशत फैल गई.

विस्फोट के बाद धुएं के उठते गुबार और एक अज्ञात व्यक्ति को जान बचाने के लिए भागते हुए सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है. विस्फोट से एक स्कूटर और एक ‘ट्रैफिक सिग्नल’ का खंभा क्षतिग्रस्त हो तथा पास की एक दुकान के शीशे टूट गए. स्थानीय लोगों ने बताया कि पंजाब फ्रंटियर स्थित बीएसएफ मुख्यालय के बाहर खड़े स्कूटर में आग लग गई.

यह स्कूटर गुरप्रीत सिंह का था, जो नियमित रूप से इलाके में पार्सल पहुंचाते हैं.पटियाला के शंभू में 27 अप्रैल को एक मालगाड़ी रेल पटरी पर विस्फोट हुआ था. पुलिस ने इस विस्फोट के लिए पाकिस्तान की आईएसआई समर्थित आतंकी मॉड्यूल के चार सदस्यों को गिरफ्तार किया था. यह मॉड्यूल खालिस्तान समर्थक है. शिरोमणि अकाली दल (शिअद) के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने हालिया विस्फोटों को लेकर गृह मंत्रालय का प्रभार भी संभालने वाले मुख्यमंत्री भगवंत मान की आलोचना की.

शिअद ने क्या कहा?

बादल ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, '10 दिनों में तीन धमाके, एक ही दिन में दो धमाके. खुफिया विफलताओं का सिलसिला जारी है और कानून-व्यवस्था चरमरा रही है, जो बेहद चिंताजनक है. राज्य के गृह मंत्री की अतिरिक्त जिम्मेदारी संभालने वाले मुख्यमंत्री नकल और घटिया राजनीति में व्यस्त हैं. उन्होंने पद पर बने रहने का अधिकार खो दिया है.'

कांग्रेस की पंजाब इकाई के प्रमुख अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ने ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, 'लगातार हो रहे धमाकों ने पंजाब को हिलाकर रख दिया है. कल जालंधर में और अब अमृतसर के खासा कैंप के पास, यह बेहद चिंताजनक है. हमारे राज्य को अस्थिर करने की कोशिश कौन कर रहा है? पंजाब सरकार ऐसी घटनाओं को रोकने में क्यों विफल रही है? भारत सरकार क्या कर रही है? बार-बार हो रही चूक खुफिया और सुरक्षा व्यवस्था में गंभीर खामी की ओर इशारा करती है.'