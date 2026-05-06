हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#ResultsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmirपंजाब धमाकों पर फारूक अब्दुल्ला का चौंकाने वाला बयान, कहा- अरे... हिंदुस्तान में ब्लास्ट होते रहते हैं

पंजाब धमाकों पर फारूक अब्दुल्ला का चौंकाने वाला बयान, कहा- अरे... हिंदुस्तान में ब्लास्ट होते रहते हैं

Punjab Blasts: पंजाब के जालंधर में हुए विस्फोट के करीब तीन घंटे बाद अमृतसर में खासा के सेना छावनी क्षेत्र के पास एक और विस्फोट हुआ. अब इस पर फारूक अब्दुल्ला का चौंकाने वाला बयान आया है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Updated at : 06 May 2026 12:55 PM (IST)
Preferred Sources

जम्मू और कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के राष्ट्रीय अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने पंजाब के जालंधर और अमृतसर में हुए धमाकों पर अजीब-ओ-गरीब बयान दिया है.  अमृतसर और जालंधर में हुए धमाकों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा 'अरे, हिंदुस्तान में ब्लास्ट होते रहते हैं. कौन सी नई बात है? घबराए मत.

बता दें पंजाब के जालंधर में हुए विस्फोट के करीब तीन घंटे बाद अमृतसर में खासा के सेना छावनी क्षेत्र के पास मंगलवार देर रात एक और विस्फोट हुआ. जालंधर में मंगलवार को सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के पंजाब फ्रंटियर के मुख्यालय के बाहर विस्फोट हुआ था. पुलिस के अनुसार, फिलहाल दोनों विस्फोट की जांच जारी है और किसी के घायल होने की कोई खबर नहीं है.

पहला विस्फोट जालंधर में रात करीब आठ बजे हुआ, जबकि दूसरा धमाका रात करीब 11 बजे अमृतसर में हुआ. अमृतसर (ग्रामीण) के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) सुहैल मीर कासिम ने बताया कि पुलिस को रात करीब 11 बजे खासा की एक सड़क पर धमाके की तेज  आवाज की सूचना मिली. 

उन्होंने कहा, 'हमारी टीम तुरंत मौके पर पहुंची.' एसएसपी ने बताया कि शुरुआती जांच से पता चला है कि किसी व्यक्ति ने चारदीवारी की ओर कुछ फेंका और उससे विस्फोट हो गया. विस्फोट के बाद टिन की शीट का एक टुकड़ा और चारदीवारी गिर गई. विस्फोट के बाद फॉरेंसिक टीम और बम निष्क्रिय दस्ता घटनास्थल पहुंचा. 

मामले की जांच की जा रही है- आदित्य एस. वारियर

अमृतसर ग्रामीण के पुलिस अधीक्षक (एसपी) आदित्य एस. वारियर भी घटनास्थल पहुंचे और उन्होंने कहा कि मामले की जांच की जा रही है. पुलिस ने बताया कि सैन्य अधिकारियों की एक टीम ने भी घटनास्थल पर स्थिति का जायजा लिया, जिसके बाद इलाके में घेराबंदी की गई. रात के समय हुए इस विस्फोट को आसपास के सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है.इससे पहले मंगलवार रात करीब आठ बजे जालंधर जिले में बीएसएफ के पंजाब फ्रंटियर के मुख्यालय के बाहर हुए धमाके से इलाके में दहशत फैल गई. 

विस्फोट के बाद धुएं के उठते गुबार और एक अज्ञात व्यक्ति को जान बचाने के लिए भागते हुए सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है. विस्फोट से एक स्कूटर और एक ‘ट्रैफिक सिग्नल’ का खंभा क्षतिग्रस्त हो तथा पास की एक दुकान के शीशे टूट गए. स्थानीय लोगों ने बताया कि पंजाब फ्रंटियर स्थित बीएसएफ मुख्यालय के बाहर खड़े स्कूटर में आग लग गई. 

यह स्कूटर गुरप्रीत सिंह का था, जो नियमित रूप से इलाके में पार्सल पहुंचाते हैं.पटियाला के शंभू में 27 अप्रैल को एक मालगाड़ी रेल पटरी पर विस्फोट हुआ था. पुलिस ने इस विस्फोट के लिए पाकिस्तान की आईएसआई समर्थित आतंकी मॉड्यूल के चार सदस्यों को गिरफ्तार किया था. यह मॉड्यूल खालिस्तान समर्थक है. शिरोमणि अकाली दल (शिअद) के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने हालिया विस्फोटों को लेकर गृह मंत्रालय का प्रभार भी संभालने वाले मुख्यमंत्री भगवंत मान की आलोचना की. 

शिअद ने क्या कहा?

बादल ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, '10 दिनों में तीन धमाके, एक ही दिन में दो धमाके. खुफिया विफलताओं का सिलसिला जारी है और कानून-व्यवस्था चरमरा रही है, जो बेहद चिंताजनक है. राज्य के गृह मंत्री की अतिरिक्त जिम्मेदारी संभालने वाले मुख्यमंत्री नकल और घटिया राजनीति में व्यस्त हैं. उन्होंने पद पर बने रहने का अधिकार खो दिया है.' 

कांग्रेस की पंजाब इकाई के प्रमुख अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ने ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, 'लगातार हो रहे धमाकों ने पंजाब को हिलाकर रख दिया है. कल जालंधर में और अब अमृतसर के खासा कैंप के पास, यह बेहद चिंताजनक है. हमारे राज्य को अस्थिर करने की कोशिश कौन कर रहा है? पंजाब सरकार ऐसी घटनाओं को रोकने में क्यों विफल रही है? भारत सरकार क्या कर रही है? बार-बार हो रही चूक खुफिया और सुरक्षा व्यवस्था में गंभीर खामी की ओर इशारा करती है.'

Published at : 06 May 2026 12:44 PM (IST)
Tags :
Farooq Abdullah National Conference Jalandhar News Amritsar News PUNJAB NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जम्मू और कश्मीर
पंजाब धमाकों पर फारूक अब्दुल्ला का चौंकाने वाला बयान, कहा- अरे... हिंदुस्तान में ब्लास्ट होते रहते हैं
पंजाब धमाकों पर फारूक अब्दुल्ला का चौंकाने वाला बयान, कहा- अरे... हिंदुस्तान में ब्लास्ट होते रहते हैं
जम्मू और कश्मीर
जम्मू-कश्मीर में ड्रग्स के खिलाफ बड़ा एक्शन, भूमिगत नार्को ठिकाने का भंडाफोड़, मोस्ट वॉन्टेड महिला तस्कर गिरफ्तार
जम्मू-कश्मीर में ड्रग्स के खिलाफ बड़ा एक्शन, भूमिगत नार्को ठिकाने का भंडाफोड़, मोस्ट वॉन्टेड महिला तस्कर गिरफ्तार
जम्मू और कश्मीर
बंगाल चुनाव के नतीजों पर CM उमर अब्दुल्ला बोले, 'TMC और कांग्रेस ने एक-दूसरे के खिलाफ...'
बंगाल चुनाव के नतीजों पर CM उमर अब्दुल्ला बोले, 'TMC और कांग्रेस ने एक-दूसरे के खिलाफ...'
जम्मू और कश्मीर
विधानसभा चुनाव नतीजों पर बोले फारूक अब्दुल्ला, 'जनता ने जो फैसला लिया वो सबके सामने है'
विधानसभा चुनाव नतीजों पर बोले फारूक अब्दुल्ला, 'जनता ने जो फैसला लिया वो सबके सामने है'
Advertisement

वीडियोज

Met Gala 2026 के अजीब नियम: No Onion-Garlic, No Selfie, No Spouse यहां Fashion से ज्यादा Rules चलते हैं
Pitt Siyapa Review: सोनम बाजवा और परमवीर चीमा की अनोखा कॉन्सेप्ट और शानदार कॉमेडी फिल्म
West Bengal New CM Update: बंगाल का अगला सीएम कौन?! | Suvendu Adhikari
क्या यूपी-पंजाब में भी BJP करेगी ‘खेल’?
क्या यूपी-पंजाब में भी BJP करेगी ‘खेल’? | UP Election 2027
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
India-China Defense System: एयर डिफेंस के मामले में चीन या भारत कौन मजबूत, जानें S-500 और HQ-29 में किसकी ताकत ज्यादा?
एयर डिफेंस के मामले में चीन या भारत कौन मजबूत, जानें S-500 और HQ-29 में किसकी ताकत ज्यादा?
पंजाब
Punjab Politics: 'यह भाजपा की चुनाव की तैयारी है...' पंजाब में हो रहे धमाकों पर सीएम भगवंत मान का बड़ा बयान
'यह भाजपा की चुनाव की तैयारी है...' पंजाब में हो रहे धमाकों पर सीएम भगवंत मान का बड़ा बयान
इंडिया
ऑपरेशन सिंदूर की मार भूल गया पाकिस्तान, इशाक डार देने लगे भारत को धमकी, बोले- 'कोई भी कोशिश युद्ध'
ऑपरेशन सिंदूर की मार भूल गया पाकिस्तान, इशाक डार देने लगे भारत को धमकी, बोले- 'कोई भी कोशिश युद्ध'
आईपीएल 2026
IPL 2026: 44 चौके और 24 छक्के जड़कर इस बल्लेबाज ने आईपीएल में मचाया कोहराम, ऑरेंज कैप की रेस टॉप पर पहुंचा
IPL 2026: 44 चौके और 24 छक्के जड़कर इस बल्लेबाज ने आईपीएल में मचाया कोहराम, ऑरेंज कैप की रेस टॉप पर पहुंचा
साउथ सिनेमा
Patriot BO Day 5: मंगलवार को 'पैट्रियट' ने तोड़ा दम, जानें रिलीज के पांच दिनों में कितना फीसदी वसूल पाई है बजट?
मंगलवार को 'पैट्रियट' ने तोड़ा दम, जानें रिलीज के पांच दिनों में कितना फीसदी वसूल पाई है बजट?
विश्व
बंगाल में BJP की बंपर जीत के बाद बांग्लादेश ने लगा ली भारत से बड़ी उम्मीद, खलीलुर रहमान बोले- 'मैं उनके मन की बात...'
बंगाल में BJP की बंपर जीत के बाद बांग्लादेश ने लगा ली भारत से बड़ी उम्मीद, खलीलुर रहमान बोले- 'मैं उनके मन की बात...'
शिक्षा
फेल छात्रों को मिलेगा दूसरा मौका, NIOS के जरिए दोबारा दाखिले की प्रक्रिया शुरू
फेल छात्रों को मिलेगा दूसरा मौका, NIOS के जरिए दोबारा दाखिले की प्रक्रिया शुरू
एग्रीकल्चर
जयपुर में होने जा रहा है राजस्थान ग्लोबल एग्रीटेक मीट, जानिए किसानों को क्या होगा फायदा
जयपुर में होने जा रहा है राजस्थान ग्लोबल एग्रीटेक मीट, जानिए किसानों को क्या होगा फायदा
ENT LIVE
Met Gala 2026 Protest: Fake Urine Bottles को लेकर Jeff Bezos के खिलाफ बवाल
Met Gala 2026 Protest: Fake Urine Bottles को लेकर Jeff Bezos के खिलाफ बवाल
ENT LIVE
Pitt Siyapa Review:सोनम बाजवा और परमवीर चीमा की कॉमेडी से भरपूर फैमिली एंटरटेनर
Pitt Siyapa Review:सोनम बाजवा और परमवीर चीमा की कॉमेडी से भरपूर फैमिली एंटरटेनर
ENT LIVE
Karan Johar Look: मेट गाला में करण जौहर का डेब्यू, राजा रवि वर्मा से इंस्पायर्ड कॉस्ट्यूम ने जीता फैंस का दिल
Karan Johar Look: मेट गाला में करण जौहर का डेब्यू, राजा रवि वर्मा से इंस्पायर्ड कॉस्ट्यूम ने जीता फैंस का दिल
ENT LIVE
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
ENT LIVE
Glory Review: Pulkit Samrat और Divyenndu की जोरदार एक्टिंग, सीरीज हुई हिट
Glory Review: Pulkit Samrat और Divyenndu की जोरदार एक्टिंग, सीरीज हुई हिट
Embed widget