राष्ट्रपति पुतिन के भारत दौरे पर CM उमर अब्दुल्ला बोले, 'रूस ऐसा मुल्क है जिसने बार-बार...'

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे पर जम्मू-कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि हमारे रूस के साथ बहुत गहरे और पुराने संबंध हैं. उन्होंने कहा कि अगर भारत और रूस के संबंधों का फायदा यूक्रेन को भी हो जाए तो इसमें हम सब की कामयाबी होगी.

रूस हमेशा मदद के लिए सामने आया- सीएम

बडगाम में मीडिया से बातचीत में सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा, "रूस ऐसा मुल्क है जिसने बार-बार हिंदुस्तान के खिलाफ जब साजिशें हुईं, जब जंग की गई, जब हमारे पड़ोसियों की तरफ से हमले हुए तो हमारी मदद के लिए सामने आया. चाहे हथियारों की सप्लाई में, चाहे यूनाइटेड नेशंस खासकर सिक्योरिटी काउंसिल में अपने वीटो का इस्तेमाल करके."

सीएम उमर अब्दुल्ला ने आगे कहा, "अच्छी बात है कि आज रूस के राष्ट्रपति हिंदुस्तान के दौरे पर आ रहे हैं. हमारे ताल्लुकात और बेहतर हों तो अच्छी बात है. कहीं न कहीं इन अच्छे ताल्लुकाल का फायदा किसी और मुल्क को हो सके तो हमें ऐतराज नहीं होना चाहिए."

'अगर यूक्रेन को फायदा हो सके तो...'

जम्मू कश्मीर के सीएम ने आगे कहा, "अगर हमारे प्रधानमंत्री का रिश्ता पुतिन साहब के साथ बहुत अच्छा है, अगर उसका फायदा यूक्रेन को हो सके, अगर हम कहीं रूस को तैयार कर सकें कि अब वो अमन का रास्ता अपनाए और यूक्रेन के ऊपर जो हमला हुआ, उसको रोकने का काम करे तो इसमें हम सब की कामयाबी होगी."

बता दें कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन दो दिनों के लिए भारत दौर पर आ रहे हैं. आज (4 दिसंबर) 6 बजकर 35 मिनट पर दिल्ली में लैंड करेंगे. इसके बाद वो सीधे पीएम आवास जाएंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे. पुतिन का दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब भारत पर अमेरिका ने टैरिफ लगाया हुआ है. वहीं रूस पर भी अमेरिका ने कई प्रतिबंध लगाए हुए हैं. दो वैश्विक नेताओं की मुलाकात पर दुनिया की नजरें टिकी हैं.