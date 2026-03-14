Jammu Kashmir News: अलविदा जुमे पर श्रीनगर जामा मस्जिद बंद, मीरवाइज उमर फारूक को किया नजरबंद
Jammu Kashmir News In Hindi: प्रबंधन ने गहरा दुख व्यक्त किया कि लगातार सातवें साल, मुसलमानों को घाटी की केंद्रीय सामूहिक मस्जिद में जुमातुल विदा की नमाज अदा करने का अवसर नहीं दिया गया है.
जम्मू-कश्मीर में अंजुमन औकाफ जामा मस्जिद ने पवित्र महीने रमजान के आखिरी शुक्रवार (13 मार्च) तो अलविदा जुमा के मौके पर ऐतिहासिक जामा मस्जिद श्रीनगर के लगातार बंद रहने की कड़ी निंदा की है. यह लगातार सातवां साल है जब जामा मस्जिद में अलविदा जुमा की नमाज की इजाजत नहीं दी गई है, जहां पारंपरिक रूप से कस्बों और गाँवों से हजारों श्रद्धालु सामूहिक नमाज और दुआओं के लिए इकट्ठा होते थे.
औकाफ ने कहा कि अधिकारियों ने एक बार फिर ऐतिहासिक मस्जिद के दरवाजे चारों तरफ से बंद कर दिए और मीरवाइज-ए-कश्मीर डॉ. मौलवी मुहम्मद उमर फारूक को नजरबंद कर दिया, जिससे उन्हें इस पवित्र मौके पर उपदेश देने और नमाज पढ़ाने से रोक दिया गया.
प्रबंधन ने जताया दुख
प्रबंधन ने गहरा दुख व्यक्त किया कि लगातार सातवें साल, मुसलमानों को घाटी की केंद्रीय सामूहिक मस्जिद में अलविदा जुमा की नमाज अदा करने का अवसर नहीं दिया गया है. उसने कहा कि इस तरह की पाबंदियाँ न केवल लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाती हैं, बल्कि यह उपासकों के अल्लाह के घर में नमाज अदा करने के मौलिक अधिकार से वंचित करने के बराबर भी हैं.
औकाफ ने यह भी कहा कि अधिकारियों के इस रवैये के कारण पूरे साल जामा मस्जिद को कई बार मनमाने ढंग से बंद किया गया है, जो लगातार बनी हुई असुरक्षाओं और धार्मिक रीति-रिवाजों पर पाबंदियों की उस नीति को दर्शाता है जिसे उसने 'अनुचित' करार दिया.
मीरवाइज-ए-कश्मीर ने क्या कहा?
इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए, मीरवाइज-ए-कश्मीर डॉ. मौलवी मुहम्मद उमर फारूक ने कहा कि पवित्र महीने रमजान के आखिरी शुक्रवार को, जब कस्बों और गाँवों से हजारों लोग ऐतिहासिक जामा मस्जिद श्रीनगर में नमाज और दुआओं के लिए इकट्ठा होते हैं, तो उसके दरवाजे एक बार फिर बंद कर दिए गए हैं.
उन्होंने कहा कि लगातार सातवें साल, शासकों ने मुसलमानों को इस शुभ दिन पर जामा मस्जिद में नमाज अदा करने के अधिकार से वंचित किया है. मीरवाइज ने आगे कहा कि जिस तरह इजराइल ने रमजान के दौरान मस्जिद अल-अक्सा के दरवाजे जबरदस्ती बंद कर दिए हैं, उसी तरह की एक दर्दनाक हकीकत यहां भी देखने को मिल रही है. हमारा दिल खून के आंसू रोता है," उन्होंने कहा, और यह भी जोड़ा कि यह बेहद शर्मनाक है कि अल्लाह के घरों को श्रद्धालुओं के लिए बंद किया जा रहा है.
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Source: IOCL