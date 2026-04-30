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हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmirउमर अब्दुल्ला ने शिवराज सिंह चौहान की खूब की तारीफ, बोले- 'मामा वाला टैग एकदम फिट बैठता है'

उमर अब्दुल्ला ने शिवराज सिंह चौहान की खूब की तारीफ, बोले- 'मामा वाला टैग एकदम फिट बैठता है'

Omar Abdullah on Shivraj Singh Chouhan: उमर अब्दुल्ला ने शिवराज सिंह चौहान की जमकर तारीफ की है. अब्दुल्ला ने तारीफ करते हुए उन्हें 'मामा' बताया और कहा कि उनका काम कश्मीर में विकास को गति दे रहा है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 30 Apr 2026 07:16 AM (IST)
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श्रीनगर के एसकेआईसीसी में मंगलवार को आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान नए ग्रामीण विकास परियोजनाओं की शुरुआत की गई. मंच को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के लिए कहा कि 'मामा का टैग आप पर जंचता है'. उमर अब्दुल्ला ने शिवराज सिंह चौहान की खुलकर तारीफ करते हुए उन्हें जम्मू-कश्मीर का सच्चा मित्र बताया.

मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश में लोगों ने उन्हें 'मामा' के रूप में स्वीकार किया है और यह पहचान उनके काम के कारण पूरी तरह सही लगती है. उन्होंने आगे कहा कि अगर शिवराज सिंह चौहान ने जम्मू-कश्मीर के लिए किए गए काम का आधा भी मध्य प्रदेश में किया होगा, तो यह 'मामा' वाला टैग उन पर पूरी तरह फिट बैठता है. उमर अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि उन्होंने शिवराज सिंह चौहान को हमेशा इसी सकारात्मक रूप में देखा है और इस रिश्ते को मजबूत बनाने में उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी है.

स्वीकृत परियोजनाओं पर जल्द शुरू किया जाएगा काम- अब्दुल्ला

कार्यक्रम के दौरान उमर अब्दुल्ला ने कहा कि फिलहाल उन्हें अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (PMGSY) के तहत पिछले एक वर्ष में जम्मू और कश्मीर के लिए लगभग 8000 करोड़ रुपये की परियोजनाएं मंजूर हो चुकी हैं. उन्होंने भरोसा दिलाया कि स्वीकृत परियोजनाओं पर जल्द काम शुरू किया जाएगा और भविष्य में जरूरत पड़ने पर और परियोजनाओं के लिए भी अनुरोध किया जाएगा.

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सड़क बनने से लोगों की आसान हो गई है यात्रा- अब्दुल्ला

उन्होंने यह भी कहा कि ग्रामीण सड़कें दूरदराज के इलाकों की जिंदगी बदल रही हैं, जिससे लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसी सुविधाएं आसानी से मिल रही हैं. पहले जहां सफर में घंटों लगते थे, अब सड़क बनने से यात्रा आसान हो गई है. कार्यक्रम में उन्होंने 'विकसित जम्मू-कश्मीर' और 'विकसित भारत' के लक्ष्य को आगे बढ़ाने की बात भी कही.

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Published at : 30 Apr 2026 07:16 AM (IST)
Tags :
Kashmir News Shivraj Singh Chouhan Srinagar News OMAR ABDULLAH JAMMU NEWS
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