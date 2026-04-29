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हिंदी न्यूज़राज्यJammu and KashmirJammu Kashmir News: आम आदमी की जेब पर सीधा असर, बसों से लेकर टैक्सी तक का सफर हुआ महंगा

Jammu Kashmir News: आम आदमी की जेब पर सीधा असर, बसों से लेकर टैक्सी तक का सफर हुआ महंगा

Jammu Kashmir Public Transport Fares Hike: जम्मू-कश्मीर सरकार ने व्यावसायिक यात्री वाहनों के किराए में 18% की भारी बढ़ोतरी को मंजूरी दी है, जिससे आम यात्रियों का दैनिक सफर महंगा हो गया है.

By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ | Edited By: किशन कुमार | Updated at : 29 Apr 2026 07:14 PM (IST)
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जम्मू-कश्मीर में रोज़ाना सफर करने वाले आम यात्रियों को बड़ा झटका लगा है. केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने एक अहम फैसला लेते हुए सभी प्रकार के कमर्शियल यात्री वाहनों के अधिकतम तय किराए में सीधे 18 प्रतिशत की भारी बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है. इस फैसले का सीधा असर आम आदमी की जेब और उनके दैनिक बजट पर पड़ने वाला है.

किन गाड़ियों का बढ़ा किराया?

परिवहन विभाग की ओर से जारी किए गए आधिकारिक नोटिफिकेशन के मुताबिक, किराए की ये नई दरें प्रदेश में चलने वाले लगभग सभी कमर्शियल वाहनों पर लागू होंगी. इनमें शामिल हैं:

  • बड़ी और मीडियम बसें
  • मिनी बसें (Mini Buses)
  • टैक्सियां और मैक्सी कैब
  • टूरिस्ट कैब
  • ऑटो-रिक्शा

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टाटा मैजिक गाड़ियां

सरकार का यह नया आदेश मोटर वाहन अधिनियम (Motor Vehicles Act) के तहत जारी किया गया है. यह आदेश 19 मार्च, 2021 को जारी किए गए पिछले नोटिफिकेशन में बदलाव करते हुए किराए की नई दरों को तत्काल प्रभाव से लागू करता है.

इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) के लिए भी तय हुए नए रेट

पेट्रोल-डीजल वाहनों के अलावा, सरकार ने प्रदेश में तेजी से बढ़ रहे इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए भी किराए की नई दरें स्पष्ट रूप से तय कर दी हैं:

  • ई-रिक्शा (E-Rickshaw): यात्रियों को अब ई-रिक्शा के सफर के लिए 15 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से किराया देना होगा.
  • ई-ऑटो (E-Auto): ई-ऑटो से सफर करने पर पहले किलोमीटर के लिए 25 रुपये का चार्ज लगेगा. इसके बाद हर अतिरिक्त किलोमीटर के लिए यात्रियों को 20 रुपये का भुगतान करना होगा.

प्रशासन के इस फैसले के बाद ट्रांसपोर्टर्स को तो बड़ी राहत मिली है, लेकिन महंगाई की मार झेल रही आम जनता के लिए रोज़मर्रा का यह सफर अब और खर्चीला हो गया है.

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Published at : 29 Apr 2026 07:14 PM (IST)
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