बडगाम: ASI की 12 साल की बेटी से रेप-हत्या पर आक्रोश, 4 संदिग्ध हिरासत में, SIT करेगी जांच

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हिंदी न्यूज़राज्यJammu and KashmirBudgam News : ASI की 12 साल की बेटी से रेप-हत्या पर आक्रोश, 4 संदिग्ध हिरासत में, SIT करेगी जांच

Budgam News : ASI की 12 साल की बेटी से रेप-हत्या पर आक्रोश, 4 संदिग्ध हिरासत में, SIT करेगी जांच

Budgam News In Hindi: बडगाम के गलवानपोरा में 12 साल की बच्ची (ASI की बेटी) की रेप और हत्या के बाद भारी आक्रोश है. पुलिस ने 4 संदिग्धों को हिरासत में लिया है और SIT जांच कर रही है.

By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ | Edited By: किशन कुमार | Updated at : 25 May 2026 09:48 PM (IST)
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मध्य कश्मीर के बडगाम ज़िले के गलवानपोरा गांव में 12 साल की मासूम बच्ची के साथ हुए रेप और हत्या के बाद से इलाके में भारी तनाव और आक्रोश है. मृतका जम्मू-कश्मीर पुलिस के एक एएसआई (ASI) की बेटी थी. इस जघन्य अपराध के विरोध में स्थानीय लोग, खासकर महिलाएं लगातार सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रही हैं और दोषियों को फांसी देने की मांग कर रही हैं. जम्मू-कश्मीर पुलिस ने मामले की तह तक जाने के लिए एसआईटी (SIT) का गठन कर दिया है और 4 संदिग्धों को हिरासत में लिया है.

दरसगाह जाते वक्त अगवा, घर के पास मिला शव

शनिवार (24 मई) को बच्ची उस वक्त लापता हो गई थी, जब वह घर से 'दरसगाह' (धार्मिक शिक्षा केंद्र) के लिए निकली थी. रविवार (24 मई) सुबह करीब 7:15 बजे उसका क्षत-विक्षत शव उसके घर से महज़ 200 मीटर की दूरी पर बरामद हुआ. मृतका के मामा ने बताया कि बच्ची की हालत बेहद खराब थी, कपड़े फटे हुए थे और शरीर पर गहरे ज़ख्म थे. परिजनों और स्थानीय लोगों ने इस दरिंदगी के पीछे किसी नशेड़ी का हाथ होने की आशंका जताते हुए कातिल को सरेआम फांसी देने की मांग की है.

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शातिर है कातिल!

बडगाम के एसएसपी (SSP) के.के. हरिप्रसाद ने बताया कि पहली नज़र में यह रेप और हत्या का मामला है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर एफआईआर में संबंधित धाराएं जोड़ दी गई हैं.

पुलिस ने घटना स्थल के आसपास डॉग स्क्वॉड (खोजी कुत्ते) की मदद ली है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि अपराधी गांव की भौगोलिक बनावट से भली-भांति वाकिफ है. जांच में यह चौंकाने वाली बात सामने आई है कि इलाके के कई CCTV कैमरों के मेमोरी कार्ड गायब हैं, जो कातिल के शातिर होने का इशारा कर रहे हैं. पुलिस फिलहाल नशे के आदी लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है और फोरेंसिक व इलेक्ट्रॉनिक सबूतों को खंगाल रही है.

LG और CM ने दिए सख्त निर्देश

इस दिल दहला देने वाली घटना की पूरे प्रदेश में कड़ी निंदा हो रही है. उपराज्यपाल (LG) मनोज सिन्हा ने DGP और वरिष्ठ अधिकारियों से बात कर सख्त निर्देश दिए हैं कि इस जघन्य अपराध के लिए जिम्मेदार लोगों को किसी भी हाल में बख्शा न जाए. मुख्यमंत्री ने पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना जताते हुए कहा कि यह घटना पूरे समाज के लिए आत्म-चिंतन का एक गंभीर अवसर है.

पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ्ती ने गलवानपोरा पहुंचकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की. उन्होंने पुलिस से दरिंदे को जल्द पकड़कर फांसी पर लटकाने की मांग की और समाज की सुरक्षा पर सवाल उठाए.

बीजेपी नेता रविंदर रैना ने कहा कि 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है और आरोपी को धरती के किसी भी कोने से ढूंढ निकाला जाएगा. वहीं, बडगाम के प्रमुख शिया नेता और सांसद आगा रूहुल्लाह मेहदी ने भी जल्द न्याय की उम्मीद जताते हुए कहा कि दोषियों को ऐसी सज़ा मिले जो मिसाल बन जाए.

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Published at : 25 May 2026 09:46 PM (IST)
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