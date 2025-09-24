हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Leh Protest: लेह में प्रदर्शनकारियों ने BJP दफ्तर में की आगजनी तो CM उमर अब्दुल्ला बोले, 'इनसे तो...'

Leh Protest: लेह में प्रदर्शनकारियों ने BJP दफ्तर में की आगजनी तो CM उमर अब्दुल्ला बोले, 'इनसे तो...'

Leh News: लेह में छात्रों ने सीआरपीएफ की गाड़ी और बीजेपी के दफ्तर में आग लगा दी. छात्र लद्दाख के लिए पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग कर रहे हैं. इस बीच सीएम उमर अब्दुल्ला की प्रतिक्रिया सामने आई.

24 Sep 2025 05:39 PM (IST)
पूर्ण राज्य की मांग पर लेह में छात्रों के हिंसक प्रदर्शन पर जम्मू-कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला की प्रतिक्रिया सामने आई है. उन्होंने कहा कि लद्दाख को राज्य का दर्जा देने का वादा भी नहीं किया गया था. लद्दाख के लोगों ने 2019 में केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिलने का जश्न मनाया और वे खुद को ठगा हुआ और गुस्से में महसूस कर रहे हैं. अब कल्पना करने की कोशिश करिए कि जम्मू-कश्मीर में हम कितने ठगे हुए और निराश महसूस करते हैं, जब जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा देने का वादा अधूरा रह जाता है. जबकि हम लोकतांत्रिक, शांतिपूर्ण और ज़िम्मेदारी से इसकी मांग करते रहे हैं.

सोनम वांगचुक ने शांति की अपील की

बता दें कि लेह में छात्रों ने CRPF की गाड़ी फूंकी और बीजेपी दफ्तर में भी आग लगा दी. छात्रों का दावा है कि जब तक पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा. इस बीच क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने हिंसा पर दुख जताया और शांति की अपील की है.


Leh Protest: लेह में प्रदर्शनकारियों ने BJP दफ्तर में की आगजनी तो CM उमर अब्दुल्ला बोले, 'इनसे तो...

हालात काबू करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल

न्यूज़ एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, स्थिति तब और बिगड़ गई जब कुछ युवाओं ने बीजेपी मुख्यालय और हिल काउंसिल पर पथराव किया.  अधिकारियों ने बताया कि शहर भर में भारी संख्या में तैनात पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने हालात को काबू में करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे. युवाओं के ग्रुप ने एक सुरक्षा वाहन और दूसरे वाहनों को आग लगा दी और बीजेपी कार्यालय को भी निशाना बनाया. उन्होंने परिसर और एक इमारत के अंदर फर्नीचर और कागज़ात में आग लगा दी.

लेह की स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने वहां धारा 163 के तहत पांच और इससे ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर पाबंदी लगा दी है. प्रदर्शन के हिंसक रूप लेने के बाद सोनम वांगचुक ने अपना 15 दिनों का अनशन खत्म कर दिया. लद्दाख अपेक्स बॉडी  (LAB) की यूथ विंग ने प्रदर्शन का आह्वान तब किया जब 10 सितंबर से 35 दिनों की भूख हड़ताल पर बैठे 15 लोगों में से दो की हालत मंगलवार (23 सितंबर) शाम बिगड़ने के बाद उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया गया.

About the author सनातन कुमार

सनातन कुमार साल 2016 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं और वर्तमान में एसोसिएट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं.  9 सालों के अनुभव के साथ टीम लीड और डिजिटल मीडिया की बारीक समझ है. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय के रामलाल आनंद कॉलेज से 2015 में हिंदी पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. संपर्क करें: Email: sanatank@abpnetwork.com 
24 Sep 2025 04:49 PM (IST)
Tags :
LADAKH OMAR ABDULLAH
