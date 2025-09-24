हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmirलेह में भीड़ ने BJP ऑफिस में लगाई आग तो महबूबा मुफ्ती बोलीं- 'अब समय आ गया है कि...'

लेह में भीड़ ने BJP ऑफिस में लगाई आग तो महबूबा मुफ्ती बोलीं- 'अब समय आ गया है कि...'

लेह में हिंसक प्रदर्शन के बीच सोनम वांगचुक ने अनशन खत्म करने का ऐलान किया है. यहां भीड़ ने इससे पहले प्रदर्शन के दौरान बीजेपी ऑफिस और पुलिस की गाड़ी में आग लगा दी थी.

By : जीवन प्रकाश | Updated at : 24 Sep 2025 04:20 PM (IST)
Preferred Sources

लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर लेह में बुधवार (24 सितंबर) को हिंसक प्रदर्शन हुआ. भीड़ ने पुलिस की गाड़ियों और बीजेपी दफ्तर में आग लगा दी. प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब तक पूर्ण राज्य नहीं मिलेगा, तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा.

वहीं सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने हिंसा के बाद अनशन खत्म कर दिया. वो 15 दिनों से अनशन पर थे. उन्होंने हिंसक प्रदर्शन पर दुख जताया और शांति की अपील की. सोनम वांगचुक ने कहा कि हिंसा हमारे लक्ष्य में रुकावट है.

इस बीच जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने वीडियो शेयर करते हुए कहा कि अब समय आ गया है कि भारत सरकार ईमानदारी और गंभीरता से यह आकलन करे कि 2019 के बाद से वास्तव में क्या बदला है?

लोगों का सब्र टूट चुका है- महबूबा मुफ्ती

उन्होंने कहा, ''यह वीडियो कश्मीर घाटी का नहीं है, जिसे हमेशा अशांति का केंद्र माना जाता रहा है, बल्कि लद्दाख का है. यहां गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की गाड़ियों और बीजेपी कार्यालय को आग के हवाले कर दिया.''

महबूबा मुफ्ती ने कहा, ''लेह, जो अब तक शांतिपूर्ण और संयमित आंदोलनों के लिए जाना जाता था, अब हिंसक प्रदर्शनों की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है. लोगों का सब्र टूट चुका है. वे खुद को ठगा हुआ, असुरक्षित और अधूरे वादों से निराश महसूस कर रहे हैं.''

उन्होंने कहा, ''यह बेहद जरूरी है कि सरकार रोज-रोज की संकट प्रबंधन की राजनीति से आगे बढ़कर इस असंतोष की जड़ तक पहुंचे और उसे तत्काल तथा पारदर्शी तरीके से दूर करे.''

बता दें कि 5 अगस्त 2019 को मोदी सरकार ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटा दिया था. इसके साथ ही जम्मू-कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया. इसके बाद से समय-समय पर दोनों ही राज्यों में पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग उठती रही है. 

बुधवार (24 सितंबर) को ही जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि कश्मीर में धारणा बन रही है कि राज्य का दर्जा बहाल नहीं होगा क्योंकि बीजेपी हार गई.  

About the author जीवन प्रकाश

जीवन प्रकाश एबीपी न्यूज़ में बतौर Deputy Producer काम कर रहे हैं. वो करीब 7 सालों से एबीपी में कार्यरत है. ब्रेकिंग न्यूज के साथ चुनाव और राजनीतिक मुद्दों पर खास ध्यान रखते हैं. एबीपी न्यूज़ के नोएडा सेक्टर 125 दफ्तर में बतौर स्टेट टीम लीड जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. पत्रकारिता जगत में करीब 10 सालों का अनुभव है. एबीपी न्यूज़ से पहले न्यूज नेशन, न्यूज रूम पोस्ट, NNIS जैसे संस्थानों में काम किए हैं. माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय (MCU) से मास कम्युनिकेशन में 2015 में मास्टर की डिग्री ली. पत्रकारिता में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के बढ़ते प्रभाव को समझने की कोशिश कर रहे हैं. फैक्ट चेक और सोशल मीडिया को लेकर कई वर्कशॉप किए हैं. संपर्क के लिए मेल आईडी- jeevanp@abpnetwork.com, एक्स हैंडल- @Jeevan_Prakash_
Published at : 24 Sep 2025 04:12 PM (IST)
Sonam Wangchuk Ladakh News Breaking News Abp News MEHBOOBA MUFTI Leh News
