हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmir'BJP को ही फायदा होगा', राज्यसभा चुनाव में सज्जाद लोन के फैसले पर बोले CM उमर अब्दुल्ला

Omar Abdullah News: जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि सज्जाद साहब ने मतदान न करने का फैसला किया है. हम जानते हैं कि अगर वह मतदान से दूर रहते हैं तो इससे किसे फायदा होगा.

By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ | Updated at : 14 Oct 2025 07:14 PM (IST)
जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि आगामी राज्यसभा चुनाव में मतदान से दूर रहने से बीजेपी को ही फायदा होगा. उमर अब्दुल्ला पीपुल्स कॉन्फ्रेंस (पीसी) के अध्यक्ष सज्जाद लोन द्वारा मतदान से दूर रहने की घोषणा पर प्रतिक्रिया दे रहे थे. उमर ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस (National Conference) को न दिया गया हर वोट अप्रत्यक्ष रूप से BJP को फायदा पहुंचाता है.

CM उमर अब्दुल्ला ने बारामूला में मीडिया से बातचीत में कहा, "सज्जाद साहब ने मतदान न करने का फैसला किया है. हम जानते हैं कि अगर वह मतदान से दूर रहते हैं तो इससे किसे फायदा होगा. इस चुनाव में दो पक्ष हैं. अगर कोई भी पार्टी एनसी को वोट नहीं देती है, तो इससे बीजेपी को अपने आप ही मदद मिलेगी."

CM ने की राज्यसभा चुनाव में NC को समर्थन की अपील

उन्होंने कहा कि एनसी ने कांग्रेस, पीडीपी, पीसी, एआईपी और निर्दलीय सहित सभी राजनीतिक दलों से राज्यसभा चुनाव में एनसी उम्मीदवारों का समर्थन करने की अपील की है. मुख्यमंत्री ने कहा, "एनसी और पीडीपी ने विधानसभा चुनाव में एक-दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ा था, लेकिन इस बार हम पीडीपी से अपील करते हैं कि अगर वे वास्तव में बीजेपी को हराना चाहते हैं तो हमें वोट दें."

सज्जाद लोन ने की मतदान से दूर रहने की घोषणा

इससे पहले, सज्जाद लोन ने उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली सरकार को सबसे कम प्रदर्शन करने वाला प्रशासन बताते हुए मतदान से दूर रहने की घोषणा की थी. उमर ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कांग्रेस को एक राज्यसभा सीट की पेशकश भी की थी, जहां पार्टी के जीतने की संभावना ज़्यादा थी. उन्होंने कहा, "पीडीपी 'इंडिया' ब्लॉक का हिस्सा है. अगर कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार उतारा होता, तो उसे पीडीपी के वोट आसानी से मिल जाते."

'अफगानिस्तान और PAK तनाव से कश्मीर पर असर नहीं'

क्षेत्रीय स्थिति पर टिप्पणी करते हुए, उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव का कश्मीर पर कोई असर नहीं पड़ेगा. उन्होंने आगे कहा, "हालांकि, हम सभी देशों के बीच शांतिपूर्ण संबंध चाहते हैं."

बडगाम उपचुनाव पर उमर अब्दुल्ला ने क्या कहा?

उन्होंने यह भी कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जल्द ही बडगाम उपचुनाव के लिए अपने उम्मीदवार की घोषणा करेगी. बारामूला में विकास कार्यों और योजनाओं के क्रियान्वयन की प्रशंसा करते हुए उमर ने कहा, "एक बार जब हम अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर देंगे, तो हम लोगों को पिछले एक साल के अपने प्रदर्शन के बारे में बताएंगे."

Published at : 14 Oct 2025 07:11 PM (IST)
Omar Abdullah Jammu Kashmir News Sajad Lone BJP
