जम्मू कश्मीर में राज्यसभा चुनाव को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस में तकरार देखने को मिली. दरअसल, कांग्रेस ने राज्यसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है. पार्टी का कहना है कि हमने एनसी से सुरक्षित सीट की मांग की थी, जो कि हमें नहीं मिली. अब प्रदेशाध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा ने कहा कि हमारा भरोसा टूट गया है.

प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष तारिक हामीद कर्रा ने सोमवार (13 अक्टूबर) को कहा कि राज्यसभा चुनावों के संबंध में कांग्रेस नेतृत्व के प्रति अपनी प्रतिबद्धता से नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) का 'पीछे हटना' दर्शाता है कि वह भारतीय ब्लॉक के साथ अपने संबंधों पर पुनर्विचार कर रही है. सोमवार को श्रीनगर में पत्रकारों से बात करते हुए कर्रा ने कहा कि एनसी नेतृत्व ने कांग्रेस को एक सुरक्षित सीट आवंटित करने का आश्वासन दिया था.

उन्होंने कहा, "हमें यह बताया गया था कि हमें एक सुरक्षित सीट आवंटित की जाएगी, पहली या दूसरी. जब एनसी हमें चौथी सीट देने पर अड़ी रही, जिसे असुरक्षित माना गया था, तो हमने एक कोर कमेटी की बैठक बुलाई. सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि हमें ऐसा चुनाव नहीं लड़ना चाहिए जिसमें हमारी हार की संभावना हो. समिति ने सोनिया जी और खड़गे जी के स्तर पर किए गए वादों से पीछे हटने पर भी नाराजगी व्यक्त की."

'उमर अब्दुल्ला को लिखा था पत्र'

उन्होंने आगे कहा कि एनसी नेतृत्व ने बताया कि चौथी सीट से आगे किसी भी चीज पर कोई समझौता नहीं होगा. कर्रा ने आगे कहा, "जब मीर साहब और मैंने उमर साहब को एक संयुक्त पत्र भेजा, तो उन्होंने हमें फारूक साहब से बात करने का निर्देश दिया. फारूक साहब का जवाब अपने आप में स्पष्ट था. उन्होंने हमें बताया कि वे केवल चौथी सीट पर चर्चा करने को तैयार हैं."

'हमारा भरोसा टूट गया'

जब उनसे पूछा गया कि क्या एनसी ने कांग्रेस को धोखा दिया है, तो तारिक कर्रा ने जवाब दिया, "मैं विश्वासघात शब्द का इस्तेमाल नहीं करूँगा. लेकिन हमारा भरोसा टूट गया है." उन्होंने आगे कहा कि एनसी के कार्यों से संकेत मिलता है कि वह भारत ब्लॉक के साथ अपने संबंधों पर पुनर्विचार कर रही है.

हमीद कर्रा ने ये भी कहा, "ऐसा नहीं है कि जम्मू-कश्मीर में एनसी के साथ समझौता अधूरा रह गया है. लेकिन इससे यह भी संकेत मिलता है कि एनसी इस बात पर विचार कर रही है कि क्या उसे भारत ब्लॉक में बने रहना चाहिए."

'बीजेपी की गैरजिम्मेदाराना टिप्पणी पर नहीं दूंगा बयान'

वहीं विपक्ष के नेता सुनील शर्मा के कांग्रेस को नेशनल कॉन्फ्रेंस की कठपुतली बताने जाने वाले बयान पर कहा कि मैं भाजपा के गैर-जिम्मेदाराना बयानों पर प्रतिक्रिया नहीं दूंगा.